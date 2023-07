Por qué no se ha encontrado vida extraterrestre: Elon Musk y la inteligencia artificial tienen la respuesta

Elon Musk afirma que su IA resolverá el enigma de los extraterrestres. ARCHIVO. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Los misterios en torno a la existencia de vida extraterrestre han intrigado a la humanidad a lo largo de la historia. A pesar de los esfuerzos para buscar vida en otros planetas, aún no se ha encontrado evidencia definitiva de la existencia de otras especies que vivan en condiciones similares a las humanas.

Elon Musk, CEO de Tesla y propietario de Twitter, plantea la idea que la inteligencia artificial podría ser la clave para resolver este enigma. Su afición por el espacio exterior es evidente a través de su empresa SpaceX, que ha realizado exitosos lanzamientos reutilizando cohetes y abriendo nuevas posibilidades para las misiones espaciales.

A través de un Espacio, función que permite tener conversaciones de audio en directo en Twitter, el empresario aprovechó una charla para explicar que su nueva empresa de IA, xAI, tendrá por objetivo desarrollar una IA general, capaz de realizar tareas complejas y superar la inteligencia humana.

Según sus declaraciones, esta IA podría comprender la “verdadera naturaleza del universo” y resolver misterios relacionados con la materia oscura, la energía oscura y la gravedad, así como abordar la paradoja de Fermi.

La teoría de Fermi, también conocida como la Paradoja de Fermi, es una cuestión planteada por el físico Enrico Fermi en la década de 1950. La pregunta principal es: “Si existe una alta probabilidad de que haya vida inteligente en el universo y que otras civilizaciones tecnológicamente avanzadas existan, ¿por qué aún no hemos encontrado evidencia de su presencia?”

Este cuestionamiento surge debido a la gran cantidad de estrellas en la galaxia y la alta probabilidad estadística de que existan otros planetas habitables. Esta teoría ha llevado a múltiples hipótesis y especulaciones para tratar de explicar esta aparente contradicción, como la posibilidad de que otras civilizaciones tecnológicamente avanzadas se están ocultando, que los humanos no están buscando de la manera adecuada o que simplemente no se ha tenido suerte.

El interés de Musk en este enigma refleja su curiosidad por encontrar pruebas de que la humanidad no sea la única forma de vida inteligente en el universo. “Es por eso que debemos preservar la luz de la conciencia convirtiéndonos en una civilización espacial y extendiendo la vida a otros planetas”, tuiteó Musk en el año 2018.

Cabe recordar que durante su visita en Vivatech, el magnate tecnológico declaró “no, no he visto extraterrestres”. Musk compartió que, hasta el momento en que dirige SpaceX, no ha tenido la oportunidad de ver seres de otros mundos.

“Es como una pequeña vela en la inmensidad oscura del universo y la obligación de la humanidad es evitar que se apague”, dijo en su momento.

Qué es xAI

Elon Musk afirma que su IA resolverá el enigma de los extraterrestres. FOTO DE ARCHIVO. REUTERS/Mike Blake

Elon Musk entra en el mercado de la IA con una nueva empresa llamada xAI, de la que se venía rumoreando hace unos meses, pero que finalmente se hizo realidad con el lanzamiento de la página web oficial.

Por ahora no ha dado detalles sobre qué es lo que hará específicamente con esta compañía y qué proyectos tiene para llevar productos al mercado.

El equipo de trabajo estará liderado por el dueño de Twitter y lo conformarán Igor Babuschkin, Manuel Kroiss, Yuhuai Wu, Christian Szegedy, Jimmy Ba, Toby Pohlen, Ross Nordeen, Kyle Kosic, Greg Yang, Guodong Zhang y Zihang Dai.

Además, contará con el asesoramiento de Dan Hendrycks, director del Centro para la seguridad de la IA, que busca el desarrollo de esta tecnología dentro de entornos seguros y evitando riesgos en la sociedad.

En la página también queda claro que xAI no hará parte de X Corp, la empresa matriz de Twitter y Tesla, pero “trabajaremos en estrecha colaboración” con estas compañías “para avanzar hacia nuestra misión”.