Venden iPhone a 158.000 dólares y se convierte en el más caro de la historia

iPhone de primera generación (Apple Insider)

Luego de 16 años de su lanzamiento, el iPhone de primera generación (2007) se ha revalorizado y actualmente se consideran piezas de colección, sobre todo aquellos que se han mantenido todos esos años en su empaque original. Es por eso que durante una subasta, un coleccionista llegó a pagar 158.000 dólares por el artículo, convirtiéndolo así en el más caro de la historia hasta el momento.

Según la página web de la casa de subastas LCG Auctions, que se encargó de realizar la venta partiendo de un precio base de 10.000 dólares, el dispositivo que se vendió era un iPhone de primera generación con un espacio de almacenamiento de 4GB, el mismo modelo que fue presentado por el propio Steve Jobs en el año 2007.

El motivo detrás del elevado precio se debe a que este modelo es uno de los más complicados de conseguir y aún más si es en buen estado o sellado en su empaque original. La casa de subastas indica que, debido a que las ventas no fueron las esperadas cuando este celular fue lanzado, el modelo se descontinuó dos meses luego de su lanzamiento y se detuvo su producción.

“Nuestra oferta es especialmente rara, con un sello de fábrica (...) se encuentra en excelentes condiciones. (...) Las etiquetas del reverso de la caja están correctamente selladas. El celular está completamente nuevo y nunca fue activado”, indica la casa de subastas en la descripción del artículo y estimó que por el dispositivo se pagaría entre 50.000 y 100.000 dólares.

Steve Jobs presenta el iPhone de primera generación en el año 2007.

Pese a las estimaciones, entre el 30 de junio y el 16 de julio del año 2023 se presentaron un total de 28 pujas de diferentes coleccionistas con la intención de cerrar la compra. En el último día de subasta el precio del celular de Apple aumentó de 45.954 dólares a su precio final de 158.644 dólares en un plazo menor a una hora debido a los constantes intentos de los interesados por adquirir el teléfono.

Aunque el precio real que se llegó a pagar a la casa de subastas fue de 158.644 dólares, el costo total de toda la operación se cerró en 190.372 dólares debido a las comisiones a las que está sujeta la compra.

En la fecha de su lanzamiento inicial, en el año 2007, el iPhone de 4GB de memoria interna llegó a costar 499 dólares, por lo que su valor en el tiempo hasta la actualidad se incrementó en un 3.1792% y aunque no haya un celular de Apple con un precio de salida similar, su valuación actual es suficiente para comprar aproximadamente 132 iPhone 14 Pro Max de 256 GB de almacenamiento (1199 dólares).

El récord anterior del iPhone vendido más caro se estableció en más de 63.000 dólares y también se produjo durante una subasta realizada por LCG Auctions. Si bien el precio del nuevo récord inició en 10.000 dólares, el monto inicial previo solo llegó a los 5.000.

El iPhone de primera generación más caro costó más de 150.000 dólares en una subasta. (Captura)

Al igual que en el caso del dispositivo reciente, la compañía encargada de la subasta asegura que parte del éxito de la venta del iPhone y su elevado valor final se debe a que es “una pieza realmente única con una gran historia detrás”.

Por ahora no se conoce el nombre de la persona que compró el dispositivo nuevo, en su caja y con todos los componentes. Aunque quizás ya no sea un celular funcional porque no se puede actualizar a sistemas operativos recientes y por el desgaste del tiempo en su batería, es una gran pieza para los coleccionistas.