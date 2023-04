Cómo bailar junto a Google el “Cha Cha Slide”, la canción más famosa del 2000

La canción fue lanzada por primera vez en 1998 bajo el título "Casper Slide Pt. 1"

Para los amantes de la canción del 2000 “Cha Cha Slide”, Google tiene preparado una interacción en su Buscador que permite revivir el exitoso disco que hizo bailar a más de una persona en todo el mundo.

La canción fue lanzada por primera vez en 1998 bajo el título “Casper Slide Pt. 1″, pero no ganó popularidad hasta que fue relanzada en 2000 como “Cha Cha Slide”. El éxito presenta una serie de instrucciones de baile cantadas sobre una base de ritmo contagiosa.

Las letras instruyen a los bailarines a dar pasos hacia adelante y hacia atrás, saltar y girar en círculos y precisamente eso fue lo que Google quiso recrear para los seguidores del artista y los que recuerdan la canción.

Para poder interactuar con Google en este nuevo Doodle, lo único que se debe hacer es buscar “Cha Cha Slide”

Cómo realizarlo

Para poder interactuar con Google en este nuevo Doodle, lo único que se debe hacer es buscar “Cha Cha Slide” donde aparecerá al lado del nombre un micrófono que al activarse empezará la acción.

Serán una serie de comandos que se deberán oprimirse cada vez que termine una frase, primero aparecerá una flecha color azul hacía la derecha, en el que se escuchará la voz del artista decir “Turn it out” y luego “To the left”.

Al seguir con el comando aparecerá otro signo que dirá “Take it back now y’all” y luego mostrará la imagen de un conejo seguido por la letra de la canción “One hop this time” y se repetirá dos veces, pero con la imagen de un sapo.

Seguido aparecerán unos zapatos hacía la derecha, “Right foot, let’s stomp” y luego hacía la izquierda “Left foot, let’s stomp”, después con el siguiente comando dirá “Slide to the left”, “Slide to the right”, guiando los movimientos de la canción, y en cada acción la pantalla se moverá dependiendo del comando.

La parte divertida empieza al final, cuando se repite dos veces “Criss cross”, en el que le da toda una vuelta a la pantalla y por último aparecerá a una mujer con vestido bailando, en el que al oprimirlo se escuchará parte de la canción con la icónica letra “Cha cha real smooth” y podrán bailar junto con Google.

En el siguiente vídeo se podrá observar cómo funciona en un iPhone:

Cha Cha Slide

La canción “Cha Cha Slide” es un éxito del género de la música electrónica y del baile, popular en todo el mundo. Fue creada por el DJ y productor musical estadounidense DJ Casper, también conocido como Mr. C The Slide Man.

La canción se convirtió rápidamente en un éxito en las discotecas y fiestas de todo el mundo. Fue especialmente popular en bodas y eventos deportivos, donde se convirtió en una tradición animar a la multitud con la canción y las instrucciones de baile.

Desde su lanzamiento original, “Cha Cha Slide” ha sido remezclada y versionada por numerosos artistas y se ha convertido en un clásico de la música de baile. DJ Casper ha seguido creando y lanzando música electrónica y de baile desde el éxito, pero la canción sigue siendo su logro más conocido y duradero.

Google Doodles

Esta activación de la plataforma, son dibujos especiales que aparecen en la página principal del motor de búsqueda para conmemorar eventos importantes, aniversarios y personas destacadas. La primera vez fue en 1998, en el que diseñaron un doodle del Festival Burning Man.

Desde entonces, han evolucionado para incluir animaciones, juegos y otras formas creativas. Algunos doodles notables incluyen un juego de Pac-Man interactivo para celebrar su 30 aniversario, un homenaje a la cantante de ópera, María Callas, en su cumpleaños número 90 y un juego interactivo de cricket para celebrar la Copa Mundial de Cricket 2019.

En 2020, Google incluso creó un Doodle especial en honor a los trabajadores de la salud que luchan contra la pandemia de covid-19.