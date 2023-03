Netflix lanzará un nuevo juego gratuito cada mes

La aplicación lanzará 40 títulos nuevos durante 2023.

Netflix sigue firme en su enfoque de entregar juegos a sus suscriptores y ahora dio a conocer los planes que tiene para el corto plazo, en el que la apuesta por hacer crecer su catálogo se duplicará.

La empresa confirmó el número de juegos que tiene pensado lanzar en 2023 y el objetivo es tener uno nuevo cada mes para estar cerca de los 100 títulos disponibles en la plataforma para el próximo año, doblando la cifra que ha conseguido desde 2021 cuando se incluyó este servicio.

Para este plan continuará trabajando en juegos propios, aprovechando las franquicias de sus series y películas, pero también se respaldará en acuerdos con otros estudios, cómo el recientemente anunciado con Ubisoft para publicar una entrega de la franquicia de Assassin’s Creed.

Los videojuegos en Netflix

En este momento, los suscriptores a la plataforma de streaming pueden disfrutar de 55 títulos a través de sus celulares y tablets, sin pagar un costo adicional.

El plan de la compañía es sumar más 40 juegos este año. Además, actualmente hay 70 títulos en desarrollo gracias al acuerdo con estudios asociados y 16 más de las marcas propias.

Entre los juegos más destacados aparece el nombre de Mighty Quest: Rogue Palace, juego de Ubisoft, que llegará el 18 de abril y lo describen como una “fórmula mejorada, una historia más profunda y una jugabilidad potenciada” de lo que hasta ahora se ha hecho con la saga de Mighty Quest.

También confirmaron que los dos primeros juegos de Monument Valley, unos de los títulos de rompecabezas más importantes de celulares, llegarán en 2024 y que una nueva experiencia exclusiva está en desarrollo para la plataforma de streaming, tras el acuerdo con el estudio encargado.

En cuanto al desarrollo de videojuegos de sus propias producciones, la vicepresidenta de juegos externos de Netflix, Leanne Loombe, afirmó que están trabajando con el estudio Super Evil Megacorp para crear una experiencia exclusiva, basada en una propiedad intelectual de la plataforma y que será un juego de combate por equipos. Ella asegura que este proyecto es parte de una “gran apuesta” y un “juego transmedia” para la compañía.

La promesa de la plataforma es lanzar un nuevo juego cada mes, entre ellos “queridos independientes, éxitos galardonados, juegos de rol, aventuras narrativas y juegos de rompecabezas”.

“Nuestro objetivo es tener un catálogo de juegos lo más diverso posible, tanto en lo que respecta a géneros como formatos, porque creemos que todo el mundo puede divertirse jugando si descubre un título a su gusto”, informó la compañía.

Según Loombe desde que la aplicación empezó a ofrecer videojuegos en 2021, los usuarios se sienten atraídos por experiencias de tres tipos: títulos reconocidos de terceros, juegos que fomenten el ingreso diario y los inspirados en sus series y películas.

Sobre una expansión del servicio de videojuegos más allá de celulares, la empresa aseguró que está trabajando en llegar a la nube para que los usuarios puedan disfrutar de los títulos en computadoras, televisores y consolas. Pero en este momento el enfoque está en dispositivos móviles y en hacerle saber a los suscriptores que tienen juegos por descubrir.

En el último tiempo Netflix ha mejorado su catálogo y aunque los juegos no son la prioridad de los usuarios, ya ha sumado títulos destacados como Highwater, Valiant Hearts: Coming Home, Too Hot to Handle: Love is a Game, Shredder’s Revenge, 2 Minutes e Inmortality, estos tres últimos entre los mejores juegos de 2022 en consolas y que dieron el salto a la aplicación para tener su versión para celulares.