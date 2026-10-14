Crimen y Justicia

“Me da miedo que vuelva a clases”: habló la madre de una alumna tras el ataque a un estudiante en una escuela de La Matanza

En diálogo con Infobae a la Tarde, María cuestionó el aviso que recibieron las familias y contó que evalúan reunirse con los directivos para reclamar medidas de seguridad

Un estudiante de 17 años hirió de dos disparos a un compañero dentro del baño de la Escuela N° 58 de González Catán
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Un alumno de 17 años hirió de dos disparos a un compañero de 18 en el baño de la Escuela N° 58 de González Catán, en La Matanza. El adolescente recibió impactos en el abdomen y en un brazo y fue trasladado al hospital, donde ingresó al quirófano. Tras el episodio, el estudiante señalado como autor de los tiros quedó demorado y la investigación busca establecer cómo ingresó el arma al establecimiento.

En ese contexto, María, madre de una alumna de 13 años que asiste a la misma escuela, habló con Infobae a la Tarde y cuestionó la comunicación de las autoridades con las familias. Según contó, su hija estaba por ingresar al colegio cuando otros estudiantes comenzaron a salir y a repetir que no había clases. Después, los directivos informaron que la jornada se suspendía por un conflicto entre compañeros.

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Más que eso no avisaron. No avisaron de que los chicos estaban en peligro ahí afuera, no avisaron nada”, sostuvo la mujer, que se enteró de lo ocurrido mientras su hija se encontraba en las inmediaciones del establecimiento.

La madre explicó que tampoco conoce a los adolescentes involucrados y que buena parte de la información que circuló entre las familias provenía de versiones de otros estudiantes. Sobre la secuencia del hecho, señaló que algunos alumnos habrían contado que el joven accionó el arma varias veces antes de que saliera un disparo. “No sé si estaba jugando o estaba mostrando, como dicen, pero después salió la bala”, relató.

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Alumno baleado en González Catán
Un estudiante de 17 años hirió de dos disparos a un compañero dentro del baño de la Escuela N° 58 de González Catán

Según la información preliminar, el adolescente herido habría dicho al personal de enfermería que el otro estudiante era su amigo y que los disparos se produjeron cuando le mostraba una pistola calibre .22. Esa versión deberá ser esclarecida durante la investigación.

Las denuncias de las familias y el temor por el regreso a clases

Durante la entrevista, María aseguró que otras madres le habían comentado sobre situaciones de violencia anteriores en la escuela y sus alrededores. Mencionó episodios de bullying, peleas y una presunta agresión en la que habría intervenido un martillo, aunque aclaró que no presenció esos hechos. También afirmó que algunos alumnos fumarían marihuana dentro del establecimiento.

La mujer contó que, después de los disparos, la Policía llegó al lugar y las familias fueron desplazadas de las inmediaciones. “Empezaron a llegar la Policía, empezaron a despejar y nos pusieron en la esquina”, recordó.

María dijo que el episodio la afectó especialmente porque ocurrió en la escuela de su barrio, a la que asiste su hija. “Uno siempre mira a los de afuera y cuando nos toca a nosotros de cerca, a mí me angustió, me puso mal la situación”, expresó.

La investigación judicial busca determinar cómo ingresó la pistola calibre .22 al establecimiento educativo de La Matanza
La investigación judicial busca determinar cómo ingresó la pistola calibre .22 al establecimiento educativo de La Matanza

Tras lo ocurrido, algunas madres propusieron organizar una reunión con los directivos para conocer cómo continuará la actividad escolar y qué medidas podrían adoptarse. María también señaló que entiende las limitaciones que enfrentan los docentes y las autoridades, aunque consideró necesario encontrar respuestas para prevenir nuevos episodios.

“Ellos tampoco mucho no pueden hacer, porque me parece que no pueden revisar las mochilas”, dijo. Y agregó: “La educación viene de la casa”.

La madre reconoció que ahora teme enviar a su hija a clases, aunque no quiere que interrumpa sus estudios. “Me da miedo ahora de que vaya. Me da miedo porque también quiero que estudie”, afirmó.

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