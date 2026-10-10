“Creí que el amor era eso”: el duro relato de la mujer denunció a su pareja por amenazarla con armas y golpearla en Tapalqué

"No me pegues más": el estremecedor video que se viralizó y derivó en una causa por violencia de género en Tapalqué

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Rodrigo Daniel Carrica (37), el hombre que quedó registrado en un video mientras golpeaba a su pareja y le eliminaba contactos de sus redes sociales en Tapalqué, se negó a declarar ante la Justicia y continuará detenido en una comisaría de Saladillo a la espera de que el Servicio Penitenciario disponga su traslado, según confiaron fuentes judiciales a Infobae.

Está acusado de dos hechos de amenazas agravadas con arma, dos de lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y privación ilegal de la libertad agravada, todo en concurso real. Su detención fue solicitada por el fiscal Marcelo Fernández, titular de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Azul, y autorizada por el Juzgado de Garantías N° 1 local.

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Tras la repercusión del caso, la víctima —una joven de 26 años y madre de un niño de cinco— habló con Infobae y reconstruyó los casi cuatro años de relación con Carrica. Entre los episodios que denunció, recordó una amenaza que recibió por videollamada, cuando el acusado le mostró un arma y le advirtió que la mataría si se enteraba de que estaba con otro hombre.

Ese episodio ocurrió en julio, después de un partido del Mundial 2026. Según relató, Carrica la llamó por video y comenzó a increparla porque no le respondía. “Vos me estás mintiendo”, le reprochó. “Si me llego a enterar que estás cogiendo a alguien, te mato”, recordó que le dijo. Acto seguido, le exhibió un arma mientras se reía.

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La imagen de Carrica armado fue uno de los elementos que la joven presentó posteriormente ante la Justicia. El fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, explicó en una entrevista con Verte Azul Noticias que, después de las primeras actuaciones judiciales, la víctima volvió a la comisaría de Tapalqué porque se sentía desprotegida.

Esa sensación cambió después del arresto. “Ahora estoy más tranquila”, contó la joven a este medio. También reveló que, cuando vio las imágenes de la detención, le costó reconocer a Carrica porque se había cortado el pelo y afeitado. “Toda la vida usó el cabello largo y barba tupida”, dijo.

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Antes de su detención Rodrigo Daniel Carrica se cortó el pelo y se afeitó. “Toda la vida usó el cabello largo y barbar tupida”, dijo la denunciante

Cronología del caso

La primera causa se inició a fines de septiembre, cuando la joven ingresó al Hospital Municipal de Tapalqué después de atravesar una crisis en la que se autolesionó. Fue el domingo 27 y, durante la atención médica, contó que sufría violencia de género y mostró moretones que, según denunció, eran producto de golpes de Carrica. También tenía una cicatriz en el rostro.

Los médicos elaboraron un informe sobre las lesiones y dieron intervención a la Policía, que inició actuaciones de oficio. La joven explicó que ese día no pudo prestar una declaración completa porque estaba medicada. Además contó que, mientras permanecía en el hospital, Carrica intentó ingresar para verla, pero fue retirado por personal policial. De acuerdo con su relato, el hombre pretendía convencerla de que no lo denunciara, como había ocurrido en otras oportunidades.

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Fue en ese contexto que Carrica acudió a una dependencia policial y realizó una presentación que derivó en una medida de restricción contra la propia víctima. La joven contó que inicialmente entendió que la prohibición de acercamiento alcanzaba a ambos, pero cuando se recuperó y revisó la documentación descubrió que solo regía para ella.

“Me dejaron totalmente desprotegida”, sostuvo.

Según relató, acudió al Juzgado de Paz de Tapalqué para pedir explicaciones, pero el juez no la recibió. Luego fue a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde le confirmaron el alcance de la restricción.

La denunciante se presentó en el Hospital Municipal de Tapalqué donde se constataron lesiones y recibió asistencia psicológica

Ante esa situación, decidió publicar en su cuenta de Facebook el video de las agresiones, que se viralizó el fin de semana pasado. La grabación, realizada entre fines de agosto y septiembre en su casa, muestra a Carrica mientras le revisa el teléfono, le elimina contactos de sus redes y la golpea. “No me pegues más”, se la escucha suplicar.

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La difusión de las imágenes dio repercusión nacional al caso. En medio de esa exposición, la joven volvió a presentarse ante la Policía y aportó nuevos elementos, entre ellos la fotografía en la que Carrica aparecía con un arma.

Esa segunda presentación dio origen a una nueva causa, a cargo del fiscal Marcelo Fernández, en la que se investigaron hechos de mayor gravedad y que derivó en la detención de Carrica el lunes pasado.

Rodrigo Daniel Carrica llegó a exhibirle un arma a la denunciante mientras la amenzaba por videollamada

Sobre la fotografía de Carrica armado, fuentes de la Fiscalía precisaron a Infobae que correspondía a un momento en el que el hombre se encontraba en la localidad bonaerense de Moreno. También aclararon que la víctima nunca lo vio personalmente con un arma, sino que se la exhibió durante una videollamada. Por ese motivo, no se ordenó un allanamiento para buscarla.

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En cuanto al video que se viralizó, Sobrino señaló que fue necesario verificar su autenticidad antes de incorporarlo como prueba. Para ello, los investigadores solicitaron el teléfono original de la víctima y realizaron una constatación de la publicación en Facebook, con el objetivo de preservar su contenido ante una eventual eliminación.

El fiscal general Marcelo Sobrino brindó detalles sobre la investigación contra Rodrigo Daniel Carrica

“Creí que el amor era eso”

En su conversación con Infobae, la joven también reconstruyó otros episodios de violencia que, según denunció, sufrió durante la relación que comenzó entre fines de 2022 y principios de 2023.

Aunque nunca convivieron, aseguró que Carrica la amenazaba con cuchillos y tijeras, le impedía salir de su casa y la obligaba a quedarse a dormir allí. También recordó que en otras oportunidades la había amenazado con descuartizarla: “Decía que iba a cortarme en pedacitos y me iba a comer”.

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“Creí que el amor era eso”, reflexionó sobre las situaciones que había llegado a naturalizar.

La joven contó que actualmente recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico. Sufre ataques de ansiedad, temblores y episodios de miedo, y aseguró que perdió cuatro kilos en una semana.

“Hay días en los que estoy bien y otros en los que estoy mal”, explicó. También habló de la tristeza, la culpa y la vergüenza que todavía siente, así como de la dificultad de salir a la calle y percibir que otras personas la observan o la juzgan.

Carrica tenía en su poder el teléfono de la joven y, mientras la agredía, revisaba los contactos que ella había agregado a sus redes y los eliminaba

Retomar el trabajo fue uno de los pasos que más la ayudaron. Destacó además el acompañamiento de su familia, de su amiga Dalma y de su abogado, Gustavo Noceda, a quien agradeció tanto por su labor profesional como por la contención que le brindó.

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Aunque la detención de Carrica le produjo alivio, reconoció que todavía atraviesa un proceso de recuperación. “Yo pude salir, pero hay traumas que voy a tener que trabajar toda la vida”, expresó.

Antes de terminar la entrevista, quiso dejar un mensaje para otras mujeres que atraviesan situaciones similares: “Que actúen, que no tengan miedo, que no crean que estamos solas, porque detrás de ese infierno hay gente acompañando. Ellos nos hacen creer que no valemos nada, que estamos solas”.

“Basta de violencia, de que hombres así nos humillen y nos denigren”, concluyó.