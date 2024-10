Thiago Almada se presentó ante la Justicia por estar imputado en una causa por un accidente de tránsito

Thiago Almada formó parte de la Selección Argentina que se consagró campeona del Mundial de Qatar 2022

El futbolista campeón del mundo en Qatar 2022 Thiago Almada se presentó ante el fiscal de Rincón de Milberg, en Tigre, en los últimos días para ser notificado por la causa en la que está imputado por el delito de lesiones culposas luego de que una pareja denunciara que el mediocampista de Botafogo los atropelló en octubre del año pasado.

Aprovechando que Almada estaba en la Argentina por sus compromisos de fecha FIFA con la Selección, el fiscal Sebastián Fitipaldi, de la UFI de Rincón de Milberg, lo citó el pasado 16 de octubre para notificarlo de la causa en su contra, según pudo saber Infobae.

En la denuncia, radicada en octubre del año pasado, un hombre de unos 40 años dijo que caminaba junto a su mujer cuando una camioneta Jeep dobló en la esquina y se subió a la vereda, provocándole una fractura de tobillo a la víctima. Su pareja salió ilesa.

Ante esto, hicieron la denuncia en la comisaría correspondiente y el abogado de la pareja luego aportó que el dominio de la camioneta involucrada tenía una multa en un domicilio de la Ciudad de Buenos Aires: era la casa de la mamá del futbolista, comentaron las fuentes.

Con este dato, más un video de AFA donde se ve a Almada frente a la camioneta Jeep con la que se cometió el siniestro y el dato de que la pareja reconoció al futbolista en la TV como el conductor que los embistió; se inició en julio la causa contra el mediocampista por lesiones culposas, un delito excarcelable.

El hecho ocurrió en octubre de 2023, según supo Infobae. Meses después, llegó la acusación formal contra Almada. Para poder proceder con la imputación, el fiscal pidió las cámaras de la zona y solicitó al registro automotor la propiedad de ese vehículo ya que la chapa patente quedó bien clara en las imágenes. “Lo reconoció como quien manejaba la camioneta y le produjo las lesiones”, le dijo una fuente de la investigación a este medio.

Hasta el momento, la Justicia no tiene probado que el futbolista fuera quien manejaba cuando ocurrió el siniestro vial, explicaron fuentes del caso. Sí saben que para ese entonces el volante estaba en el país y que fue su representante el que firmó el boleto de compraventa de la camioneta, por lo que no queda claro quién es el dueño del vehículo. El coche tiene los vidrios polarizados y no hay cámaras que registren que Almada estaba al volante.

Dado el tiempo que transcurrió desde el siniestro, la Justicia no podrá conocer si se debió a una falla mecánica o si quien manejaba la camioneta se encontraba bajo el efecto de alguna sustancia. También si no hay alguna medida concreta que lo involucre, la causa contra el futbolista podría quedar inconclusa. No es la primera vez que el delantero de Vélez queda inmerso en una situación judicial.

Meses atrás, el mediocampista fue denunciado junto a otros jugadores de Vélez por abuso sexual agravado. Sin embargo, la Justicia comprobó que el responsable del hecho era Juan José Delbene Acuña, un director técnico que había pasado por las Juveniles de Defensa y Justicia y por entonces trabajaba en el club Argentino de Quilmes y archivó las actuaciones con respecto a los futbolistas tras no encontrar pruebas de su participación. Delbene Acuña fue encontrado culpable por el cargo de tentativa de abuso sexual agravado y condenado a cinco años de prisión efectiva.

En su momento, la AFA se involucró en el caso, puesto que Almada era jugador de la Selección, pero ante la aclaración de la Justicia de que se encontraba libre de culpa y cargo, el joven logró ser parte del plantel que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022.