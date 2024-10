Cómo seguirá la investigación por el caso de Juanita Sirimarco, la nena que murió tras un viaje de egresados

La Justicia investigará lo ocurrido con la nena que murió después de su viaje de egresados a Villa Carlos Paz

En medio del escándalo que generó la muerte de Juanita Sirimarco Díaz, la nena de 13 años que murió después de haber regresado de su viaje de egresados, el juez de Instrucción N°6 de Posadas, Ricardo Balor, abrió una investigación luego de que el fiscal René Casals lo solicitara a raíz del alcance mediático que tuvo el caso. No obstante, la familia de la víctima no realizó una denuncia formal contra la escuela o la empresa de viajes contratada para la recreación.

La menor de edad murió a causa de un shock séptico el sábado pasado después de haber sido internada en el Hospital Pediátrico de Posadas. Al momento de ser ingresada al centro médico, se supo que la adolescente había contraído una infección viral. De hecho, los resultados de los exámenes que le practicaron dieron positivo en Influenza B, pero el infectólogo que la atendió, Oscar Herminio López, no descartaba la posibilidad de que se hubiera tratado de una sobreinfección bacteriana.

Luego de que la Justicia aceptara el pedido del investigador, Casals ordenó que la historia clínica creada durante la hospitalización de la joven en el centro médico fuera preservada. En este sentido, se entiende que en el expediente médico se encuentran los detalles de cómo fue la evolución del estado de salud de la nena entre el 8 de octubre -día en el que fue ingresada- hasta el 12 de octubre.

De acuerdo a la información obtenida por ElDoce.tv, el juez pidió a Viaturex, la empresa que organizó el viaje, que presente un informe del caso. Anteriormente a que se hiciera el requerimiento, la compañía aseguró que la cobertura médica que se incluía en el paquete “estuvo siempre a disposición”, pero que no se detuvieron en el camino de regreso a Misiones porque Sirimarco Díaz se encontraba en mejores condiciones.

La Justicia pidió preservar la historia clínica de la menor de edad (Ministerio de Salud de Misiones)

Por medio de las documentaciones solicitadas, el juez de Instrucción N°6 buscará dilucidar si alguna de las partes encargadas del cuidado de la menor de edad incurrió en la comisión de algún delito. Cabe recordar que, en un principio, la mamá de la víctima, Claudia Díaz, denunció que su hija no había recibido atención médica durante el trayecto pese a que había presentado síntomas graves como, por ejemplo, vómitos, diarrea, fiebre y un intenso dolor corporal.

“Cuando hablé con mi hija, me dijo: ‘Mamá, ya no puedo más, necesito bajarme’, y yo le pedí a la maestra que la llevara a un hospital, pero me dijo que no iba a parar porque estaban corriendo contra el tiempo”, relató la mujer durante una entrevista con TN. Incluso, había confirmado que iniciaría acciones legales porque consideraba que “la dejaron morir”.

Una vez que el grupo arribó a la capital misionera y la adolescente fue trasladada por sus padres al centro médico, su madre aseguró que el personal de la guardia intentó estabilizarla, pero que ya era demasiado tarde por el nivel de deshidratación que tenía. “Me dijeron que le pusieron litros y litros de suero, pero ya era tarde. Hicieron todo lo que pudieron, pero mi hija ya no tenía presión y estaba en shock”, describió.

De la misma manera, Díaz denunció una presunta falta de atención por parte de las docentes que estaban a cargo del cuidado del grupo y remarcó que no habrían tenido intención de llamar una ambulancia o trasladarla a un hospital, pero sí habrían interrumpido el viaje para que los menores desayunaran. “Nadie hizo nada. La maestra la tuvo ahí en el micro haciéndole paños fríos”, señaló.

La despedida del colegio de Juanita tras su muerte (Fuente: Facebook)

La madre de Juanita también criticó la falta de comunicación durante el viaje. “Le sacaron el teléfono a mi hija durante la madrugada, no le dejaban comunicarse. Ella estaba mal, pero no pudo avisarme hasta mucho después”, agregó. “Si me hubieran llamado antes, yo misma hubiera pedido que la llevaran a un hospital inmediatamente”.

Por otro lado, el Instituto Cristiano República Argentina (ICRA), la escuela en la que estudiaba la joven, emitió un comunicado, en donde lamentó la muerte de la nena. Sin embargo, aseguraron que no tenían ningún tipo de responsabilidad en la organización del viaje de egresados, debido a que se había tratado de una iniciativa de un grupo de padres que se encargaron de contratar a la empresa.

Al mismo tiempo que la institución se desligó de haber participado en la planificación del itinerario, la contratación del seguro médico o los servicios durante el viaje, afirmaron haber brindado apoyo a la familia durante la internación de la nena. Asimismo, remarcaron que colaborarán con las autoridades para esclarecer lo ocurrido con la menor de edad.