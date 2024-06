Condenaron a un hombre por balear una casa y postearlo en su propia cuenta de Instagram

Otro indicio complica aún más al matrimonio apuntado por la captación de Loan

La coartada del ex capitán de navío, Carlos Pérez, y su esposa, María Caillava, ex funcionaria municipal, fue desmentida: hasta el momento no hay testigos ni registros que avalen lo que hicieron tras la desaparición del niño. Hoy se cumplen 12 días del hecho que pasó a fuero federal y por el cual hay 5 imputados por el delito de trata