Habló la empleada que se defendió a los golpes de un robo: “Me quiso tocar la cara y reaccioné así”

Así se defendió la empleada de un kiosco en Resistencia cuando un ladrón intentó robar

“Me quiere tocar la cara y reacciono como se ve en el video”, señaló la empleada del kiosco de Resistencia y practicante de kickboxing que se defendió a golpes de un ladrón que intentó robarle. El hecho ocurrió en un comercio situado sobre la avenida Ávalos al 500, en una zona céntrica de la capital chaqueña, pasadas las cinco de la madrugada de este martes.

Se trata de Yanela Cáceres, la mujer que enfrentó al delincuente y le dio más de diez golpes consecutivos para evitar el robo. La mujer trabaja desde hace más de seis meses atendiendo al público en el negocio y nunca había presenciado algo así.

“Primero me pregunta sobre un cigarrillo suelto. Nosotros no vendemos más así, entonces le digo eso y me pregunta si le puedo convidar agua”, comenzó a narrar sobre el inicio del episodio en un diálogo con Diario Chaco.

“Al agua la tenemos en la parte trasera, entonces yo voy y cargo, pero cierro la ventana porque ya conozco las mañas de que quieren entrar. Cuando uno se descuida, entran; entonces cerré. Y cuando le paso la botella, es cuando pisa la reja y quiere entrar”, continuó su relato, en conversación con el medio local.

La encargada del kiosco aseguró que el autor del hecho sería un trapito de la zona

Y detalló: “Lo que me pareció raro es que sabía que tenía que ir atrás para cargar el agua, ya tenía todo pensado sobre cómo se podía robar. Donde él quiso entrar, está la caja y seguro quiso sacar todo de ahí”. “Y también me logró agarrar los cables que estaban en la computadora, algo se quería llevar”, recalcó Yanela.

Además, la empleada aseguró que nunca había vivido una situación de estas características en el kiosco.“Es la primera vez que quieren robar así. En otro momento, solo quisieron irse sin pagar. Pero entrar así, como se ve en el video, nunca. Es la primera vez”, confesó sobre las imágenes que circularon del hecho.

Ocurrió este martes en un comercio sobre avenida Ávalos, pasadas las cinco de la madrugada

En el video, que ilustra esta nota, y que fue captado por una de las cámaras de seguridad presentes en el lugar, se observa toda la secuencia completa. El kiosco estaba cerrado casi en su totalidad. Lo único abierto era una pequeña ventana, ubicada en la parte superior, por la que se atiende a los clientes. Fue hasta ese lugar que el delincuente trepó para intentar robar.

El hecho ocurrió en un kiosco de la zona céntrica, ubicado sobre avenida Ávalos al 500

Sin embargo, al notar su intención, la empleada del negocio comenzó a golpearlo una y otra vez, sin parar. Posteriormente, tomó del brazo al ladrón y lo empujó hacia atrás. En ese instante, el sospechoso finalmente se rindió y la mujer logró cerrar la ventana de nuevo.

Así fue que todo el episodio quedó registrado de principio a fin: desde que el delincuente llega al kiosco y hace el pedido, cuando trepa por la ventana para robar y el desenlace de Yanela defendiéndose a golpes. Según el medio local, fue ella quien explicó que reaccionó de esa manera porque es “peleadora de kickboxing”.

La empleada del kiosco dio más de diez golpes para defenderse del ladrón

Por último, Yanela aseguró que no siente miedo, a pesar de la situación que tuvo que afrontar, ya que están preparando nuevas medidas para reforzar la seguridad del comercio. Sobre este tema también se pronunció la encargada del kiosco, previamente, en diálogo con Diario Chaco, quien aseguró que colocarán más cámaras de seguridad, quitarán los barrotes por los que trepó el ladrón y estarán “más atentos”.

A su vez, la encargada logró reconstruir el hecho a través del relato de su compañera -Yanela, quien presenció el intento de robo- y las imágenes registradas por las cámaras de seguridad. Asimismo, aseguró que sospechan quién fue la persona que quiso delinquir en el comercio.

“Ya sabemos quién es”, indicó y agregó: “Hay varios trapitos en la zona de avenida Rivadavia y Ávalos”. En este sentido, detalló que se trataría de “un trapito de la zona” que siempre iba al local a “comprar cigarrillos sueltos”.