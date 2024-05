“Fue alguien del círculo íntimo”: el misterio de la joven chaqueña ejecutada por la espalda en el campo de su familia

El campo donde encontraron el cuerpo

Mañana viernes será un día importante en el expediente del crimen de Romina Karban, la joven chaqueña que fue ejecutada de cinco tiros por la espalda en el campo de su familia, ubicado en la ciudad de Sáenz Peña. La fiscal que investiga el hecho, Liliana Lupi, recibirá el resultado de los peritajes al celular de la víctima. Se trata de un elemento clave en la causa para saber cuáles fueron las comunicaciones de Romina antes de que la mataran.

No será el único resultado que reciba la fiscal. En el marco de la investigación, también se ordenó analizar los teléfonos del entorno de la mujer, ya que la principal sospecha recae sobre el círculo íntimo de Karban. Para los investigadores, el asesino conocía a la víctima y se aprovechó de esa ventaja para ejecutarla. Además, el detalle que haya sido asesinada en un terreno que es propiedad de su familia, incrementa las sospechas. Por ahora no hay detenidos y de hecho ni siquiera se encontró el arma homicida.

El caso comenzó con la denuncia de la desaparición que radicó su pareja, Ariel Ojeda (41), luego de que declarara haberla visto por última vez durante la mañana del 8 de mayo. Cerca de las 7, la víctima salió en moto de su casa, con la supuesta intención de visitar a su hermano.

Los investigadores apuntaron contra el círculo familiar de la víctima (Facebook)

Con el paso de las horas, los familiares se alarmaron porque la mujer nunca llegó a destino y era imposible comunicarse con ella. La búsqueda terminó al día siguiente luego de que un móvil policial descubriera que la moto de Karban había sido abandonada en un campo. A pocos metros, los agentes encontraron su cuerpo baleado sin vida junto a una mochila y sus pertenencias.

Los resultados de la autopsia que le practicaron a sus restos revelaron que fueron cinco los disparos que acabaron con su vida. En un principio todo fue misterio. Además de los tiros, se comprobó que la joven no fue víctima de un abuso sexual ni tampoco la robaron. De hecho, cerca del cadáver encontraron el celular dentro de la mochila.

Hoy, es el elemento más importante para desentrañar la incógnita.

En la medida en que descartaron posible motivos, las hipótesis se cerraron en que el asesino es alguien conocido de la víctima: estiman que pudo haber ocurrido en el marco de un conflicto personal. Así lo manifestó el procurador General de Chaco, Jorge Canteros, en diálogo con Infobae

“A mí me hace pensar que fue alguien del círculo íntimo. ¿Por qué una chica tan joven va a salir a 22, 23 kilómetros del centro de Sáenz Peña a encontrarse con alguien cuando todavía no había amanecido. La hora de la muerte es entre 7.30 y 8.30. Me hace pensar en alguien de mucha confianza y por supuesto el lugar, el campo familiar”, dijo el jefe de los fiscales chaqueños. La carátula podría cambiar a “posible femicidio”. Hoy figura como “desaparición forzada”. Todo dependerá de las revelaciones que debería recibir la fiscal Lupi.

Al respecto, Canteros dio otro detalle que podría ser importante. El campo donde encontraron el cuerpo es heredado y lo alquilaban a porcentaje. “Las utilidades eran para la madre y los tres hermanos”, dijo.

Dijo, en ese sentido, que el cerco de sospechosos se cerró en tres personas. Todas conocidas de Karban, aunque no se detalló el rol. Pueden ser los autores materiales o al menos los partícipes necesarios. Tampoco indicó qué vínculo tienen con Romina pero sí reiteró -tal como lo dijo en medios locales- la conocían. “Por eso pensamos que quien la citó la conocía. La otra hipótesis también que manejamos es que no se animó a mirarla cuando la mató, porque fueron cinco disparos por la espalda”, añadió.

La mochila con las pertenencias de Romina

“Las pericias van a decir con quién se comunicó ella entre las 6.30 y las 7 que salió de su casa. Y eso va a ser determinante para disponer las detenciones”, adelantó Canteros. A la pregunta de este medio sobre la pareja de la víctima, el procurador general dijo que el hombre demostró que no estaba en el lugar del hecho a la hora que ocurrió. “Por ahora él tiene coartada con cámaras. Pero no se descarta nada”, aclaró. Respecto al novio de Karban dijo que es abogado.

Qué dice la querella

Infobae también dialogó con Cristian Arana, abogado querellante, quien representa a Isabel Morales, la mamá de Romina. Según indicó el letrado, también cree que fue alguien del “círculo íntimo de la víctima pero no necesariamente alguien de la familia o su pareja”.

Sostuvo que la principal pelea en la causa es contra el tiempo y también dijo que los peritajes a los teléfonos son la clave de la investigación. “Se encontraron los plomos, estaba la moto. Su mochila con el celular. Por eso descartamos algún delito contra la propiedad o contra la integridad sexual. El informe preliminar de autopsia nos indica que no existe ningún signo de resistencia ni de lucha por parte de Romina”, dijo el abogado, quien lamentó que la provincia de Chaco no cuente con los elementos tecnológicos para avanzar más rápido en la investigación. Básicamente se refiere a que no cuentan con un sistema en la provincia para analizar los celulares con mayor celeridad y poder descargar sus datos. “Hay bastantes hipótesis. Lo que vengo diciendo a los medios es que círculo íntimo no es pareja ni familiar únicamente”, dijo.

“De hecho, el hermano con su pareja fueron los primeros que empezaron a buscarla. Incluso presentó todos los videos. Dónde estuvo, qué hizo ese día. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién?. Creemos que es alguien que la conoce. No quiere decir madre, padre, madre, hermana o hermano”, insistió.

Acerca de Romina, dijo que trabajaba junto a su pareja en el manejo de un gimnasio y que no tenía ningún tipo de denuncia acerca de alguna amenaza que haya recibido. “No tenía problemas con nadie”, agregó.

Lo que más le preocupa al abogado es sigan pasando los días y no haya arrestos. Teme que los autores puedan aprovechar ya las casi dos semanas desde el hallazgo del cuerpo para borrar rastros o evidencia, e incluso asesorarse legalmente.

“Me dedico al derecho penal. Conozco casos de asesinos. Nunca matan con esa alevosía ni por la espalda. Pegan un tiro y se van. Acá no pasó eso”, concluyó. Mañana viernes habrá más respuestas.