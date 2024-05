El triángulo amoroso en Lomas de Zamora que terminó con un intento de asesinato y una carcelera presa

Erika Aguilar, detenida hoy

Hoy por la mañana, un grupo de policías de la Federal llegó a la Alcaidía Departamental de La Matanza, ubicada en González Catán, para llevarse a Erika Belén Aguilar Valinotti, efectivo del Servicio Penitenciario Bonaerense, que trabajaba como guardia en el lugar. Se la llevaron ante la mirada de su jefe, claramente incómodo.

La imputación en contra de Erika Belén, a cargo de la UFI N°7 de Lomas de Zamora, no era muy cómoda tampoco: tentativa de homicidio.

Erika Belén, de 22 años, según confirmaron fuentes judiciales, había sido acusada como partícipe necesaria en un intento de asesinato. La víctima se llama Luis, paraguayo, de 26 años, un albañil que trabaja en una empresa tercerizadora, vecino de Ingeniero Budge. El hecho ocurrió el 6 de agosto del año pasado en la esquina de Quiroga y Magaldi, también en Budge.

Allí, Luis oyó una voz que no pudo reconocer, no de inmediato. La voz le hizo una pregunta: “¿Viste cómo te regalás?”. El guion es propio de un ratero con ínfulas, pero no aquí. El hombre que lo sorprendía por la espalda estaba lejos de querer robarle. Así, el agresor inesperado tomó un arma y le disparó. Sangrando, logró contactar a su padrastro, que lo trasladó al hospital Allende. Los médicos descubrieron que había recibido seis tiros. Sin embargo, lograron estabilizarlo y quedó fuera de peligro.

Erika, en otra foto de sus redes sociales

Así, declaró ante los funcionarios de la causa, a cargo del fiscal Nicolás Espejo y el secretario Alejandro Semisa. Finalmente, logró reconocer a su agresor. Era parte de una historia que guardaba, un poco, en secreto.

Lo señaló con nombre, apellido y apodo: Fabián Nicolás Sosa, “El Meca”, otro lomense de 21 años, mecánico, empleado en una empresa del rubro de reparación y venta de artículos para motos en Villa Domínico.

Dijo, sin tapujos, que Sosa era la pareja de su amante, Erika, la penitenciaria.

Hoy, “El Meca” está detenido por el hecho. Pero Luis no sabía de la mano de su amante. La investigación posterior descubrió que la penitenciaria había citado a Luis en el lugar donde casi fue baleado hasta la muerte para entregarlo a su novio, tal vez tan celoso, lo suficiente como para matar.

La indagatoria de Erika Belén se espera en las próximas horas.