“Había criaturas que jugaban en la plaza”: balearon a un joven en Rosario para robarle la moto

La víctima fue asaltada a plena luz del día, pese a que había chicos jugando en la plaza (Captura de Google)

Iván tiene 24 años y trabaja en uno de los frigoríficos ubicados en la zona sur de Rosario. Todos los días hacía el mismo recorrido en su motocicleta Honda Titán de color negro, hasta que el lunes pasado fue interceptado por una banda de delincuentes que no dudó en dispararle, con tal de arrebatarle el vehículo. “Había criaturas que jugaban en la plaza”, recordó la víctima al señalar que un grupo de chicos intentó ayudarlo al denunciar lo ocurrido en la comisaría N° 25.

La secuencia ocurrió el 20 de mayo en la intersección entre las calles Paraná y 1° de Mayo, situadas en barrio Pueblo Nuevo de Villa Gobernador Gálvez. Eran pasadas las 15 horas, cuando el joven dobló en la esquina de la Plaza Lisandro de la Torre y fue atacado por un grupo de motochorros. “Me cruzaron la moto y me muestra el revólver”, relató sobre el momento en el que se percató de que querían robarle la moto.

“Atino a sacar la llave de la moto y a querer correr para que no se la lleve. Cuando me doy vuelta escucho que carga y me detona el disparo”, detalló sobre la maniobra que intentó poner en práctica para evitar ser asaltado. Segundos después, se cayó al piso, lo que provocó que la llave de la moto y su celular quedaran desparramados sobre el asfalto.

De acuerdo a las declaraciones que brindó al noticiero Telenoche Rosario (El Tres), uno de los delincuentes aprovechó la situación para apoderarse de la llave y escapar junto a sus cómplices, no sin antes efectuar otro balazo en contra de Iván. “Me detona sin mediar palabra, me quedan mirando a ver si yo me puedo levantar”, retrató.

Una de las balas llegó a rozarle el abdomen (Gentileza: El Tres)

Luego de que los ladrones le robaran la motocicleta y las llaves de la misma, la víctima señaló que estos se fugaron por la calle 1° de Mayo en dirección hacia el sur de la ciudad. Por el momento, no se habría establecido el total de los integrantes de la banda, debido a que él aseguró haber visto a dos que lo “encerraron”, pero varios testigos del hecho apuntaron que “eran cuatro, dos en cada moto”.

Acerca de los disparos que recibió, el joven admitió no haberse dado cuenta de que había sido herido. “No siento cuando me dispara. Lo vi después cuando vi la ropa toda agujereada”, describió sobre el impacto que le rozó el costado izquierdo de su abdomen. Según la información publicada por Rosario 3, otro de los proyectiles también le lastimó el pulgar izquierdo, pero al haberse tratado de heridas superficiales solo requerirían que éstas cicatricen.

La distancia entre la comisaría N° 25 y el lugar en el que el joven fue atacado

Por otro lado, la víctima agradeció la solidaridad que tuvo la comunidad para socorrerlo, debido a que una vecina de la zona que es enfermera lo auxilio minutos antes de que llegara el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). “Le doy las gracias y estoy acá contándola. Soy una víctima más de la inseguridad que hay”, manifestó.

De la misma manera, el joven recordó que los chicos que jugaban en la plaza también lo ayudaron apenas ocurrió el robo. “Había criaturas que jugaban en la plaza y se fueron corriendo ellos a la comisaría”, narró al agregar que los agentes no les tomaron la denuncia, debido a que no contaban con patrulleros disponibles para acercarse al lugar de los hechos.

De hecho, Iván denunció que “nunca nadie salió”, en referencia al personal de la seccional N°25, debido a que los agentes que le tomaron los datos pertenecían a la Policía Motorizada de Rosario. Asimismo, pidió la colaboración de los vecinos para dar con el paradero de la moto, debido a que por problemas económicos había dejado de pagar el seguro contra todo riesgo. “Si la recupero bien y sino tengo que darla por perdida”, mencionó.