Mataron a un adolescente de 17 años para robarle el celular cuando iba a la escuela en Comodoro Rivadavia

La víctima, Gonzalo Güenchur

Un adolescente de 17 años fue asaltado y asesinado este martes cuando estaba esperando el colectivo para ir a la escuela en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Un delincuente lo apuñaló para robarle el teléfono celular y luego se dio a la fuga: hacia esta tarde permanecía prófugo.

El crimen sucedió alrededor de las 7 de la mañana de hoy en el barrio Ceferino Namuncurá, en la zona sur de la ciudad chubutense. La víctima, que se llamaba Gonzalo Güenchur, se hallaba en una parada de colectivos ubicada en la intersección de Rivadavia y Soldado Almonacid. Estaba junto a una compañera cuando ambos fueron sorprendidos por el ladrón.

Se investigan las circunstancias del ataque. Al parecer, el asaltante le arrebató el aparato y el chico lo persiguió y se trenzó en una forcejeo con él, recibiendo una puñalada sobre el boulevard, frente a la garita de transporte. Así lo dijo el jefe de fiscales, Marcelo Crettón, quien ante medios locales comentó que se trata de establecer “si (la víctima) fue detrás de su pertenencia y en ese momento fue atacado”.

Gonzalo fue trasladado de urgencia en ambulancia hasta una clínica privada, donde finalmente falleció. Mientras tanto, los primeros testimonios indican que el agresor actuó a cara descubierta. Hacia esta tarde, los investigadores relevaban las cámaras de seguridad de la zona para identificarlo, obtener pistas y localizarlo.

Gonzalo concurría a la Escuela 711 (Ex Magisterio). Cursaba el último año del secundario. Tras conocer el lamentable hecho, desde la institución difundieron un comunicado en el que informaron la suspensión de las clases tanto para hoy como para mañana miércoles, en ambos turnos.

El comunicado de la escuela a la que concurría Gonzalo

El crimen conmocionó a Comodoro Rivadavia y en las redes sociales rápidamente se replicaron dos movilizaciones para reclamar justicia: una pautada para las 16.30, en la plaza de la Escuela 83; la otra manifestación será a las 18.00 frente a la escuela Ceferino.

“Amor de mi vida, mi hijo amado. Gracias a Dios por tu vida. Te voy a amar para siempre”, lo despidió la madre del adolescente.

Una prima, por su parte, escribió: “Mi primo, el más serio de todos. Ayer justamente te vi, me pediste que te haga postres, y te decía que iba a entrar a trabajar, que después te lo podía hacer, y me dijiste: “Vas a tener doble trabajo”... No alcancé a hacerte tus cheesecakes que tanto deseabas, quién iba a pensar que iba a ser la última vez que te iba a ver (...) Te amo primo. Yo cuidaré de mamá y tus hermanitos, vos descansá en paz. Tan solo 17 años, ¡justicia por vos!”.

El club Jorge Newbery también publicó un mensaje en Facebook lamentando “profundamente la muerte de Gonzalo Güenchur, quien fuera en vida un hincha de nuestra institución. Acompañamos a la familia Güenchur - Alderete, allegados y amigos en este difícil momento, y nos unimos ante el pedido de justicia”.

El club Jorge Newbery, del cual el estudiante era hincha, también reclamó justicia

Al pedido de justicia también se sumó el intendente de la ciudad, Othar Macharashvili: “Con gran pesar, mis más sinceras condolencias por el trágico fallecimiento del joven de 17 años en un acto de violencia sin sentido. Mi solidaridad y acompañamiento con la familia, seres queridos y la comunidad educativa de la Escuela 711 que fue afectada por esta tragedia”.

“Solicito a la justicia que actúe con celeridad y determinación para esclarecer este crimen y llevar a los responsables ante la ley”, completó el jefe comunal.

La prensa local también señaló que el estudiante ya había sido víctima de un hecho de inseguridad el año pasado, cuando le robaron las zapatillas, la campera y su teléfono en un hecho similar.