Investigan la extraña muerte de una mujer en un hospital bonaerense: fue a hacerse un estudio, cayó de la camilla y murió

Brenda tenía 38 años

El 13 de mayo pasado, Brenda Berges, una mujer de 38 años, sufrió un insólito accidente luego de someterse a una colonoscopia en el Hospital de Agudos Domingo Mercante, en la localidad bonaerense de José C. Paz: minutos después de salir del quirófano, la paciente -todavía bajo los efectos de la anestesia- cayó de la camilla y golpeó violentamente su cabeza contra el piso.

Tras agonizar durante una semana, ayer se confirmó que Brenda no aguantó las heridas y murió. La Justicia investiga qué ocurrió y la familia denuncia que hubo negligencia.

Fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires indicaron a Infobae que ya se inició un sumario de investigación interna de todas las áreas que estuvieron afectadas en la atención de la paciente y que ya se radicó una denuncia judicial, por lo que las circunstancias del hecho ya están siendo investigadas. La causa la tiene la UFI Nº4 de Delitos Culposos, a cargo de la fiscal Ana de Leo. En ese sentido, dijeron que por el momento se están llevando a cabo diligencias y tareas de investigación.

La muerte de Brenda, además de ser absurda, conmocionó dentro del centro médico por otro detalle. La mujer era empleada administrativa desde hace varios años en el hospital en el que sufrió la caída.

El comunicado del hospital

“Con profundo dolor informamos a la comunidad que el día de hoy ha fallecido nuestra gran compañera y trabajadora del Hospital Mercante, Brenda Berges. Acompañamos a la familia y afectos en este momento tan difícil”, fue el escueto mensaje el nosocomio a través de Facebook. Posteo en el que varios de sus compañeros aprovecharon para saludarla y recordarla con cariño.

Su muerte, sin embargo, todavía deja muchas dudas por resolver, especialmente en la familia. Infobae dialogó brevemente con Lidia, la mamá de la víctima, quien básicamente lo que pide es que se investigue lo ocurrido y que haya justicia. Según contó, luego de practicarse la colonoscopia, los médicos le indicaron al padre de Brenda, que fue la persona que la acompañó a hacerse el estudio, que la paciente se había caído de la camilla y se había fracturado el cráneo.

Pese a eso, lo que sabe la familia aún es poco y nada. “Le hicieron el estudio. Aparentemente salió todo bien. Y cuando le avisan al padre, le dicen que ella se cayó de la camilla y se golpeó la cabeza. Eso le provocó fractura de cráneo. Y de ahí se desató todo. En realidad, mi hijita murió ahí. Murió ese día. Entonces no sabemos qué pasó”, dijo Lidia entre lágrima a este medio.

Los esfuerzos de los médicos por asistirla le prolongaron la vida durante una semana hasta que finalmente ayer confirmaron la peor noticia. Debido a la complejidad del caso, Berges tuvo que ser trasladada al hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, donde finalmente murió.

La mujer trabajaba en el hospital donde sufrió el accidente

Para Lidia, como para el resto de la familia, se trata de un caso de negligencia en el Domingo Mercante. No se explican por qué un paciente sedado es acostado en una camilla sin barandas o sin ningún tipo de contención. Al menos eso es lo que creen ellos respecto al accidente. Todo por el momento es materia de investigación.

“Yo conocía a todos en el hospital. Porque ella trabajaba ahí. El director del hospital me dice que se cayó de la camilla y se golpeó la cabeza sola. Entonces yo le dije que ‘no me la cuidaron porque ¿cómo van a poner una persona anestesiada sin una baranda de contención? Eso no se hace’”, relató la madre, quien no dudó en decir que “es una negligencia”.

El hospital de José C. Paz en donde ocurrió la tragedia

“Actuaron mal y por eso el pedido de justicia porque yo en realidad no sé qué pasó. Y el padre que estaba ahí tampoco, porque no le decían nada. No le dieron explicación, le dijeron ‘se cayó, se golpeó y hay que trasladarla con urgencia al otro hospital, donde hubo una intervención quirúrgica. Estuvo cinco días en terapia intensiva, en coma y murió”, agregó la mujer.

Por ahora -dijo la mamá- resta conocer el resultado de la autopsia y reclamar justicia. “Yo sé que mi hija está en paz. Yo sé que ella está bien. Pero mi familia y yo necesitamos estar en paz y que nos digan qué pasó”, concluyó.