Se desprendió la mampostería de un edificio en Escobar: hay un herido y dos autos aplastados

Los servicios de emergencia acudieron al lugar luego de que la mampostería de un edificio se desplomara (Facebook: Malvinas Argentinas Noticias)

Cerca de las 19:20 horas del martes se reportó la caída de la mampostería de un edificio ubicado en la localidad de Garín, perteneciente al partido bonaerense de Escobar. Según los testigos, primero se escuchó el ruido de una explosión y después se percataron de que parte de la estructura edilicia se había desprendido. “No tuvimos que lamentar víctimas fatales”, indicaron las autoridades.

El hecho ocurrió en el edificio ubicado en la torre 10 del barrio 24 de Febrero FONAVI, cuando cuatro de los diez pisos de este se derrumbaron. Luego de que se diera aviso a los servicios de emergencia, los Bomberos Voluntarios de Garín y el personal del SAME y Defensa Civil se presentaron en el lugar para evaluar el estado de la situación.

“Cuando llegamos nos encontramos con dos vehículos bajo los escombros”, explicó el jefe de Bomberos, Adrián Peralta, tras mencionar que dos dotaciones trabajaron en el edificio desde el inicio del operativo. Después de que constataran que una parte de la mampostería había quedado inestable, señaló que procedieron a desprender la estructura por medio del uso de una escalera mecánica para evitar que hubiera futuros desprendimientos y/o posibles víctimas fatales.

En medio de una breve entrevista con el noticiero de TN, el agente manifestó: “Gracias a dios tuvimos un lesionado leve, casi nada y no tuvimos que lamentar víctimas fatales ni nada”. Aunque no se precisó qué tipo de lesión habría sufrido la persona involucrada, remarcó que el mayor daño ocasionado fue material, debido a que dos autos quedaron aplastados bajo escombros.

La mampostería del edificio de la torre 10 se desplomó y aplastó dos autos (Asociación de Medio Ambiente Barrio 24 de Febrero)

Al momento de ser consultado si habría existido algún problema edilicio que hubiera generado el derrumbe, Peralta aseguró no tener conocimiento de esto, pese a que decidieron desprender el resto de los pisos por precaución. Por este motivo, los vecinos de las torres vecinas y del edificio afectado tuvieron que ser evacuados de forma temporal, aunque para las 23 horas confirmaron que estos ya se encontraban en sus domicilios.

En cuanto al origen de la explosión que fue reportada, el jefe de Bomberos esclareció que el ruido que escucharon se había confundido con el estruendo que generó el derrumbe. “No fue una explosión, sino que fue cuando cayó la mampostería de cuatro pisos”, señaló al agregar que se había cortado el suministro de gas natural de forma preventiva durante las tareas que realizaron en la torre.

En paralelo, un vecino que residía en el mismo barrio planteó que “estos edificios la mayoría son viejos, el barrio tiene aproximadamente 39 años”, para después denunciar que “nunca se hicieron un buen mantenimiento acá a las torres”. Asimismo, relató que se encontraba en su vivienda ubicada en una de las torres del frente del barrio, cuando se asomó hacia la zona indicada para ver qué había ocurrido. “Me asusté mucho, gracias a dios están todos mis vecinos bien y que la tragedia no pasó a mayores”, reconoció.

El edificio que sufrió el desplome de una losa en Palermo

Hace un mes atrás, una tragedia ocurrió en la esquina de Uriarte y Costa Rica del barrio porteño de Palermo al desmoronarse la losa de un edificio en construcción que terminó por aplastar a dos obreros de 55 y 69 años. Ambos estaban armando una losa cuando el encofrado -sistema de moldes temporales que se utilizan para dar forma al hormigón- cedió ante el peso del material.

La construcción contaba con las habilitaciones correspondientes para los trabajos. Incluso, tan solo ocho días antes había sido inspeccionado por el gobierno porteño. No obstante, desde la gestión porteña aseguran que esta no estaba relacionada con el derrumbe: no habían advertido de riesgos de un potencial colapso ni similares.

“La denuncia fue con motivo de fachada y protección en áreas linderas de la obra. A su vez, tampoco hubo alertas de vecinos en las líneas 103 o 911″, señalaron al respecto. En este sentido, se supo que el procedimiento se había realizado a partir de una denuncia recibida por parte de los vecinos, quienes se comunicaron con las autoridades para hacer referencia a la edificación.