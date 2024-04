Nuevo revés para Nahir Galarza: sobreseyeron al tío que había acusado de abuso sexual infantil

Nahir Galarza denunció a su tío en 2022 por presunto abuso sexual

La justicia sobreseyó al tío de Nahir Galarza (25), quien había sido acusado por la condenada en enero de 2022 por presunto abuso sexual ocurrido durante su infancia. El sobreseimiento fue ordenado este miércoles después de que se conocieran los resultados de las pericias en la causa instruida por el fiscal Jorge Gutiérrez.

“Se resolvió el sobreseimiento por no poder contar ya con prueba incriminante. No se podía avanzar hasta un juicio en que no se podía acreditar la versión de la denunciante”, confiaron fuentes judiciales a Infobae.

Este miércoles, según los portales locales ElOnce y Radio 2820, fue el Juez de Garantías N°1 de Gualeguaychú, Tobías Podestá, quien sobreseyó al tío paterno de Galarza, condenada y presa en la Unidad Penal N°6 en la capital entrerriana por el crimen de Fernando Pastorizzo, ocurrido en 2017.

Había sido el 12 de enero de 2022 cuando Galarza declaró ante la Unidad Fiscal de Gualeguaychú. Allí, apuntó contra el hermano de su padre, un jubilado de la Policía.

El hombre declaró y, a su vez, Galarza fue sometida a pericias psiquiátricas en el penal de Paraná, donde cumple la condena por el crimen de su ex. Según los medios locales, los resultados a los test hechos a la condenada no coinciden con lo que contó.

Nahir Galarza fue condenada por el crimen de su ex novio

Mientras este martes se reveló el trailer de la película “Nahir”, una ficción sobre el caso que conmovió a un país entero; Galarza está por cumplir 6 años de su condena: en junio de 2018 comenzó el juicio oral que terminaría por condenarla a prisión perpetua.

El caso

El 29 de diciembre de 2017, Pastorizzo fue asesinado a tiros en Gualeguaychú. A partir de los indicios en su contra, Galarza se declaró culpable a sus 19 años del crimen de su novio y se convirtió en la mujer más joven del país en ser condenada a prisión perpetua.

Nahir Galarza declarando durante una videollamada

De acuerdo al primero de sus relatos, Fernando había robado el arma reglamentaria a su padre, Marcelo Galarza, quien era policía. En un primer momento, Nahir afirmó haber sido quien efectuó los disparos. Sin embargo, tiempo después acusó a su papá como autor del crimen y se declaró inocente. “Yo no maté a Fernando, fue papá”, fueron las palabras que dijo a Raquel Hermida, quien era su abogada en aquel momento.

“Papá llegó cebado, creo que nos venía siguiendo”, explicó mientras daba su nueva versión de los hechos. “Íbamos en la moto y cuando se da cuenta de que le saco el arma, frena la moto. Y cuando la frena es donde de repente me quedé aturdida y nos caímos los dos para el costado. Me alcancé a levantar y fue enseguida que quedé otra vez aturdida. Fueron dos segundos nada más. No sé cómo describirlo. Se me puso la mente en blanco, no sabía qué hacer. Tenía la mente como apagada. Estaba desesperada y nerviosa”, indicó.

Marcelo y Nahir Galarza

La joven aseguró que fue Galarza quien tomó su arma, disparó a Fernando y luego le indicó que se fuera del lugar.

“Con mi papá nunca hablamos del tema, solo una vez en la comisaría me dijo que iba a declarar que había sido él. Nunca declaró la verdad. Nunca le hicieron las pruebas de parafina a él. Cuando pasó, él se encerró con su abogado varias horas. Después me dijo el abogado que me hiciera cargo y lo arreglaron con el fiscal. Fue cualquiera. Creo que el fiscal sabía la verdad, pero arreglaron todo”, señaló tras la acusación a su padre.