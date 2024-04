Un año después, sigue el misterio por el crimen del hombre hallado maniatado y asfixiado en la costanera de Quilmes

Las últimas imágenes de Pablo Barrios antes de ser hallado asesinado en Quilmes

Pablo Jorge Barrios (28) fue encontrado el 12 de abril de 2023 asesinado y maniatado en la Costanera del partido de Quilmes. El cuerpo fue hallado a la vera del Río de la Plata, a la altura del cruce de las calles Costanera y Otamendi, por un recolector de metales de la zona. Estaba “hinchado”, tirado boca abajo y con las manos atadas con una soga. También tenía unos raspones en la frente. La autopsia posterior confirmó el crimen: Pablo murió por asfixia mecánica, es decir, lo ahorcaron. Además, lo habían golpeado.

A más de un año del hecho, el caso no tiene detenidos y los familiares de la víctima denuncian que ni siquiera hay pistas sobre posibles autores. Dicen que la investigación, a cargo de la fiscal Karina Gallo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Quilmes, está paralizada. Y, en esa línea, sospechan de que las autoridades judiciales, policiales y municipales estén protegiendo a alguien.

“Un año después siguen preguntándose quién fue Pablo y no quién lo mató. Un año después seguimos esperando que esté la pericia que compara el ADN de las sogas encontradas en un allanamiento y el ADN que se encontró en Pablo. Todos estos funcionarios son culpables y corruptos. Si hay recursos, lo que no hay es ganas de que los culpables estén presos”, dijo Ana Paladea, la ex pareja de Pablo.

A través de un posteo en una cuenta de Instagram que los familiares abrieron para reclamar justicia, la mujer recordó a la víctima: “Fue un excelente ser humano, un hijo extraordinario. Era un chico de bien, de valores, de perseverancia, y que siempre, pero siempre intentó hacer el bien. Siempre con amor, con la convicción de dejar un mundo mejor. Ya no está su risa, ya no están sus abrazos. Él ya no va a volver y a nosotros nos va a faltar toda la vida”, lamentó.

Pablo Barrios tenía 28 años

Paladea, que es abogada, contó en una entrevista televisiva que, tras el crimen, los investigadores del caso le dijeron “que había elementos que les hacían creer que Pablo se había suicidado”. En ese sentido, le comentaron del hallazgo de una carta cuyo texto “daba indicios a que no quería vivir más” y hasta le hicieron preguntas que sustentaran esa hipótesis, como si la víctima sabía realizar nudos. Pero ella nunca creyó esa versión. “Conociéndolo (a Pablo) como lo conocía, sabía que eso era imposible”, sostuvo en diálogo con TN. Posteriormente, la autopsia reveló que Barrios había sido asesinado.

Pablo vivía en Calypole. La noche anterior salió de su casa y se tomó tres colectivos hasta llegar a Quilmes. Sus últimas imágenes con vida lo registraron bajando de una unidad de la línea 85. Luego, cruzó a la ribera y caminó varios metros más hasta que se lo ve bajar al río solo.

Ana contó que en las cámaras de vigilancia “se ve en dos oportunidades a dos masculinos que ingresan al río y salen alrededor de las 4 o 5 de la mañana con un carrito y algún bulto”. Estos sospechosos fueron identificados y allanados, pero el procedimiento “no arrojó nada”. Tampoco aportó datos relevantes el análisis del teléfono de la víctima.

Paladea hizo un cuestionamiento respecto de los registros fílmicos: dijo que algunos se perdieron con el correr del tiempo. “La DDI mandó un escrito a la fiscalía en el que comunicaban que habían ido a buscar al COM (Centro de Operaciones y Monitoreo) las cámaras de seguridad y que se les comentó que ya no estaban porque la Comisaría Primera de Quilmes se había llevado una copia y, como el archivo era muy pesado, ellos lo borraron”, aseguró.

La ex pareja está convencida de que Pablo fue hasta Quilmes para encontrarse con alguien que conocía: “Él era una persona muy reservada. Su círculo era muy cerrado y se cuidaba un montón. Estoy segura de que fue a encontrarse con alguien que conocía. No iba a aparecer a la 1 y media de la mañana en el río porque necesitaba pensar”.

Por otro lado, afirmó que la fiscal la criticó por la exposición mediática, ante lo cual pidió: “Si no puede llevar una causa de estas características, debería dar un paso al costado”.

La víctima fue hallada asesinada el 12 de abril de 2023

La letrada, además, dijo que la víctima no tenía problemas con nadie. “Tenía una vida muy tranquila. Su rutina era ir a trabajar, frecuentar a los amigos con los que jugaba a la pelota, los fines de semana cumplía servicio (boy) scout”, repasó.

En un texto encabezado como “365 días sin Pablo”, que acompañó con una serie de video y fotografías, también expresó: “No sé si puedo decir mucho más, quise dejar plasmado en estas fotos lo que fue tu paso por esta vida. Hoy 12/4, un año después de que te robaron la vida y nos mataron en vida a los que nos quedamos acá, vamos a marchar como lo hicimos a los días que te mataron, con el dolor en el medio del pecho, con miedo, con mil preguntas, pero con una sola certeza: no vamos a parar. No sabemos quiénes te asesinaron, pero sí sabemos quienes son cómplices e igual de culpables que los que te sacaron de nuestro lado”.

“Quiero que sepas que, como te lo prometí aquel día que te tuve que despedir, va a haber justicia. No importan las consecuencias. Al Gold Trend blanco sin patente que se cansó de seguirme cada vez que fui a Prefectura, cada vez que fui a las comisarías, cada vez que quise saber un poco más; quiero que sepan que miedo no les tengo, porque tarde, pero seguro algún error van a cometer y ahí voy a estar para que paguen por el homicidio de Pablo”, finalizó.