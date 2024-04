Le dispararon a un kiosquero y salvó su vida porque la bala dio en un paquete de chicles

El violento hecho de inseguridad ocurrió el lunes por la tarde en Mar del Plata. Fue el sexto robo que sufrió en lo que va de 2024

Un violento episodio de inseguridad no terminó de la peor manera gracias a un paquete de chicles. El envase de la golosina sirvió para amortiguar una bala que había disparado un delincuente contra un kiosquero que fue asaltado en Mar del Plata.

El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 14 horas en un kiosco ubicado en Avenida Peralta Ramos al 700, un comercio que está ubicado a seis cuadras del Estadio Mundialista José María Minella. Hasta allí se dirigieron dos hombres con la tención de robar la recaudación del día. Según relató Cristian, el kiosquero, se encontraba solo en el local cuando ingresaron los delincuentes que a punta de pistola le exigieron el dinero de la caja.

“Uno de los malvivientes me pidió plata, no reaccioné y ahí me tiran el primer tiro, que le pegan a los chicles y por eso no me da a mí”, contó la víctima en diálogo con el portal 0223. Tras ver en riesgo su vida, Cristian manoteó un gas pimienta y le arrojó en la cara a ambos asaltantes: “Primero al que estaba enfrente, el que tiró el tiro, y después al que estaba al lado. Cuando se están yendo ya con el efecto gas pimienta, me apuntó como para tirarme y como no pudo, tiró para arriba, pegó por ahí, pero no me pegó a mí. Luego hirió a su secuaz”, agregó.

En declaraciones a La Capital, el kiosquero lamentó que la inseguridad de la zona provocó que se vaya “acostumbrando a que pasen los robos a cada rato”. Es el sexto que sufre en los cuatro meses y medio que transcurrieron de este año. “Sentí que me podían haber matado, porque es así todo momento, estamos solos, no hay seguridad. Acá siempre pasa algo, en esta cuadra siempre a alguien le están robando”, reclamó.

Una cámara de seguridad del lugar registró la secuencia. En las imágenes se como ingresan los dos delincuentes encapuchados: uno vestido con chaleco gris, portando una gorra roja, el otro de negro con una gorra azul. En una breve intervención de apenas 20 segundos sucede el pedido de dinero, la defensa del comerciante con el gas pimienta y la reacción violenta de los ladrones. En el video se escuchan los disparos. También se ve el paquete de chicles volar luego de recibir el impacto de la bala.

“Me salvaron los paquetes de chicle”, enfatizó Cristian. En efecto, no resultó herido por una pequeña caja de Top Line sabor a menta.

En un video registrado por personal policial que se acercó al kiosco tras la denuncia se ve el paquete de chicles roto por la bala.

Pese a la dramática situación que vivió, tras cerrar el local el resto de la jornada del lunes, ayer volvió a trabajar. “La verdad quedé muy alterado, porque ya me da bronca. No me siento seguro, no me siento cuidado. Siento que acá puede venir cualquiera a hacer lo que quiere y no tenemos seguridad para nada. No tengo miedo, tengo mucha impotencia, mucha bronca”, comentó.

Frente a la creciente inseguridad en el Municipio de General Pueyrredón, a cargo del intendente Guillermo Montenegro, Cristian tiene en el kiosco un botón antipánico. Sin embargo, en pleno transcurso del asalto lo apretó y “no funcionó”. “La policía vino porque una señora escuchó los tiros y llamó al 911. Acá estamos solos, no hay seguridad y siempre pasa algo acá en esta cuadra: sino es la panadería, somos nosotros, sino los chinos. Pero siempre a alguien le están robando en esta cuadra”, insistió el comerciante.

“Un policía me dijo: ‘Vos no tenés que hacer nada, tenés que llamarnos a nosotros’. Pero yo toqué el botón antipánico y no vinieron, cuando los llamaron tardaron 20 minutos en llegar. No puedo esperar ese tiempo mientras tengo a alguien con un arma apuntándome para tirarme”, expresó el kiosquero. “Siempre hay un pretexto para no darnos seguridad, acá tiene más derechos el ladrón que la persona honrada que trabaja”, concluyó indignado.