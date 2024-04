Una nena de 11 años murió quemada en Chaco e investigan si fue a causa de un peligroso desafío de TikTok

Una nena de 11 años murió en Chaco tras haber sufrido quemaduras en más del 40% de su cuerpo (Facebook/Hospital Pediátrico)

La localidad de Barranqueras, en la provincia de Chaco, se encuentra conmocionada luego de la muerte de una nena de 11 años que sufrió quemaduras en más del 40% del cuerpo tras haber manipulado alcohol etílico y un encendedor. Se investiga si la menor intentaba realizar un peligroso reto de TikTok al momento del trágico hecho.

La víctima, identificada como A.F., falleció anoche en el Hospital Pediátrico de la ciudad de Resistencia, donde había sido derivada luego de recibir las primeras curaciones en el Hospital Eva Perón de Barranqueras.

El fuego había afectado, principalmente, la zona de su rostro y sus vías respiratorias. Su madre, en la desesperación por ayudarla, también sufrió quemaduras en sus manos y fue asistida; en su caso, le dieron el alta unas horas después.

Todo comenzó cerca de la medianoche del domingo pasado en un domicilio de la calle Brown y las circunstancias de los hechos todavía no están claras. Según el parte policial, las autoridades tomaron conocimiento del caso al ser informados del ingreso de la madre e hija heridas al Hospital Eva Perón.

El caso conmocionó a la comunidad de Barranqueras (Facebook/Municipalidad de Barranqueras)

Mientras ambas eran asistidas por los profesionales de salud, un oficial se dirigió hasta la vivienda familiar, donde fue recibido por una tía de A.F., quien le contó lo que había sucedido.

De acuerdo a la información difundida por la Policía de Chaco, la tía le relató al efectivo que su sobrina se encontraba mirando televisión con su familia hasta que se fue a su dormitorio. Allí, supuestamente, “intentó realizar un experimento para subir a la plataforma TikTok, con un encendedor y alcohol etílico”, lo que produjo las quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Fire Challenge

Dicho experimento se llama Fire Challenge y consiste en rociarse con alcohol y prenderse fuego, estando cerca de una bañera con la ducha abierta o de una pileta llena de agua para poder extinguirlo.

Por el hecho se inició una investigación en la que interviene la Fiscalía 1° de Barranqueras. En ese marco, en la casa se secuestraron un encendedor, una botella de alcohol y una remera de color blanca que se encontraba destrozada por el fuego. La fiscal dispuso que se le tome declaración testimonial a un familiar que pueda redactar lo sucedido y se eleven las actuaciones.

Los policías, además, fueron hasta el Hospital Pediátrico, donde la médica a cargo les comentó que A.F. tenía quemaduras en el 41% del cuerpo y se evaluaba su internación en terapia intensiva o sala común. Finalmente, la directora de ese establecimiento, Alicia Michelini, notificó el fallecimiento de la menor.

Si bien la tía había mencionado que su sobrina intentó realizar el reto viral -según el parte policial-, en medio del impacto emocional la mujer dialogó con una radio local y desmintió esa versión.

Versiones

“No fue un desafío de TikTok, no sé de dónde sacaron esas cosas. La única que sabe lo que pasó es la nena”, aseguró y se explayó: “Ella estaba mirando la tele con la mamá, esperando que salga el papá de trabajar a las doce de la noche. Un rato antes estuvo con el celular y después lo deja al lado de la mamá y se levanta a jugar con la pelota. Y ahí va hacia la cocina, no sé lo que hace, se subió a una silla, la cual estaba arriba de un mueble y ahí no sé lo que hizo”.

La tía agregó que la madre de la nena estaba en el living cuando advirtió la situación y se quemó sus manos al tratar de auxiliarla.

“Cuando llegó la Policía, secuestró una remerita quemada, una botellita de alcohol y un encendedor. La botellita tenía un pequeño agujerito. No sé lo que ella hizo, si le prendió fuego a la botella. La botella está intacta, no está quemada ni nada”, detalló. “Me duele esto que dicen en las redes que fue un desafío. Si fue un desafío tiene que haber un video que ella estaba haciendo, pero no fue así”, insistió.

Por último, criticó a los medios chaqueños que difundieron fotos de A.F.. “No tienen respeto por el dolor de toda una familia”, dijo y recordó el cariño que sentían en la comunidad de Barranqueras por su sobrina: “Ella era una nena muy querida, tenía muchos amigos, iba a la iglesia. Todos los vecinos corrieron esa noche para auxiliarla, todo el barrio está conmocionado porque somos muy unidos”.