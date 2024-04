Con custodia policial reabrió la peluquería en donde asesinaron al colorista Germán Medina

La peluquería cuenta con custodia policial (Fotos: Sebastián Alonso)

Este sábado reabrió sus puertas al público la peluquería Verdini de Recoleta, a más de tres semanas del crimen de Germán Medina, el hombre de 33 años que fue asesinado el 20 de marzo por su compañero de trabajo Abel Guzmán, quien escapó esa noche por la ventana del local y continúa prófugo de la Justicia.

En ese marco, el dueño del local, Facundo Verdini, volvió a hablar con la prensa y manifestó el miedo que siente desde aquel 20 de marzo. “Es una pesadilla lo que estoy viviendo. Todavía no me puedo recuperar, (Abel Guzmán) sigue prófugo y eso me tiene intranquilo, estoy todo el tiempo mirando a todos lados”, reveló.

El propietario recordó la escena de terror que vivió esa noche. “Fue todo tan rápido que es shockeante. Cuando él saca el arma, más allá del disparo, ese es el momento que no me puedo sacar de la cabeza. Nadie le hizo nada tan grave como para que sacara un arma. Cuando me voy a dormir, me acuerdo de ese momento”, dijo. Y agregó: “Cada vez que miro el video me doy cuenta de que me quiso gatillar, me vino a buscar”.

La peluquería hoy cuenta con custodia policial. Con el temor latente de que Guzmán regrese y con motivo de resguardarse, Verdini decidió no ir a trabajar los primeros días. En las últimas imágenes que se conocieron sobre la noche del crimen, se observa que Guzmán, poco después de asesinar a Medina de un disparo en la cabeza, entra a un lugar del local persiguiendo a Facundo Verdini.

En el video al que pudo acceder Infobae se logra ver cómo el dueño de la peluquería entra corriendo a un sector del negocio con una actitud temerosa. Posteriormente, aparece Guzmán en la escena, quien todavía porta su arma y va detrás del propietario del local.

Pocos segundos después, el asesino vuelve sobre sus pasos. En ese momento, aparece Charly” Azorín, el encargado de la peluquería, quien estaba sentado justo al lado de Germán en el momento en que su compañero sacó su arma y le disparó. Además, se trata de quien, de acuerdo a las primeras imágenes que trascendieron y que fueron captadas por las cámaras de seguridad del local de Recoleta, ayuda a escapar por la ventana a Guzmán.

En este último video que salió a la luz, se puede deducir que Azorín comunica a Verdini que el asesino ya no está en el lugar, por lo que el dueño sale del estrecho lugar en el que se había escondido.

El dueño dialogó con los medios acompañado de su abogado, Alejandro Cipolla, quien aclaró que el negocio recibirá a los clientes con normalidad. “Que se quede tranquila toda la gente, las peluquerías van a funcionar”, subrayó.

Respecto del asesinado, el letrado dijo que pudo tratarse de una cuestión laboral. “Puede ser una cuestión amorosa. Todo está bajo investigación, hay que descartar todo tipo de hipótesis”, señaló, y consideró que “se subestimó la causa, pensaron que (el autor del hecho) se iba a entregar”.

Guzmán es intensamente buscado por la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Desde aquella noche, Guzmán es intensamente buscado por la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, con un pedido de captura nacional e internacional firmado por el Juzgado N°48 a cargo del magistrado Javier Sánchez Sarmiento. Para los familiares y allegados de la víctima el asesino está siendo ayudado por más personas.

Abel Guzmán es un hombre de 43 años, oriundo de la provincia de Santiago del Estero. Tiene domicilio en la calle Agrelo, en la localidad bonaerense de Merlo. Trabajaba desde hacía al menos siete años en la peluquería de Recoleta y también era colorista, igual que su compañero asesinado. A su vez, cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de los salones de belleza y figura inscripto en la Obra Social del Personal de Peluquerías y Estéticas desde el año 2005.

Tras el hecho, la madre del acusado, quien reside en Santiago del Estero, contó en diálogo con El Liberal: “Vi una sola vez el video y no pude más”. Además, aseguró que desde que se enteró del crimen, se siente muy triste. “¡Rezo y recemos para que mi hijo se entregue lo más pronto posible!”, añadió.