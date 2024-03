Qué dijeron los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual en sus primeras declaraciones ante la Justicia

Sosa, Cufré, Osorio y Florentín están acusados por abuso sexual

Recientemente, circularon distintos fragmentos de las declaraciones de los cuatro jugadores de Vélez José Florentín, Brian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa que fueron acusados por una joven periodista de 24 años por abuso sexual en un hotel de Tucumán. En los textuales, que surgieron durante la audiencia privada de este lunes, los futbolistas contaron su versión de los hechos y señalaron que nunca hubo un “no” por parte de la denunciante y que “todo estaba bien”.

Uno de los abogados defensores confirmó a Infobae la veracidad del contenido que circuló hace pocas horas. “Nos empezamos a besar, a acariciar. Uno de los chicos apagó la tele y nos quedamos a oscuras, solo había música. Me tocaba y yo la tocaba, luego se quita el short y nos acostamos. En un momento me dice que me ponga el preservativo, a lo que yo le dije que no tenía. Me pidió que le pase la mochila porque ella tenía. Sacó una cajita oscura, me lo puse y ahí empezamos a tener relaciones”, narró en su declaración José Florentín, el deportista paraguayo que está acusado por “abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas”.

Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín: tres de los acusados por la joven de 24 años (@Agusspalacios_)

Y continuó: “No fue tan largo porque yo acabé muy rápido, tengo ese problema. Me fui para el baño y me quedé un largo tiempo, porque me estaba limpiando. Tenía un poco de vergüenza de lo que pasó. En voz baja le pedí perdón por haber terminado muy rápido y ella burlándose se rio un poco de la ocasión”.

Brian Cufré es el segundo acusado por “abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas”. Al momento de declarar, señaló: “Cuando entra a la habitación se choca con Seba, que salía del baño. Estaba con una mochila, la apoya abajo del televisor y saca un Fernet con Coca-Cola”.

Y sumó: “Se la veía distendida, charlaba mucho, se reía, todo superbién. Cuando la empieza a masajear, no se escucha nada, estaban lo más bien. Nosotros con Osorio jugando al Free Fire en el celular. Nunca se escuchó un ‘no’, nunca se escuchó un ‘para’, nunca se escuchó nada. Tengo dos hijas chiquititas y si hubiera escuchado algo hubiera intervenido”.

“No quería tener sexo. Estaba inhibido, vi que estuvo con dos compañeros”, relató Abiel Osorio, quien está imputado por “abuso sexual simple”. También sostuvo que la joven les pidió permiso para ducharse. “Cuando sale, estaba en corpiño y la remera no la tenía en las manos. Se acostó en una cama y vemos que José (Florentín) le empieza a hacer masajes y comienzan a hablar entre ellos. Nosotros seguíamos hablando y ellos arrancaron a los besos”, añadió.

Por su parte, Sebastián Sosa es el único de los jugadores de Vélez acusados que no recibió prisión preventiva. Esto se debe a que se lo acusa por abuso sexual pero como partícipe secundario. “Yo estaba en otra onda, en otro ambiente. Era el que ponía la música, mientras tanto me hablaba con mi señora que estaba en un cumpleaños. No me parece tener que estar viviendo esto solo por hacerle una invitación a una persona a que venga a tomar algo”, aseguró quien podría retornar a Buenos Aires a la brevedad tras recaudar el dinero suficiente para pagar la fianza.

“Nunca intenté engañarla, nunca le dije que la llamaba para una entrevista, nunca intenté presionarla, están clarísimas las conversaciones en los chats”, agregó el arquero uruguayo. Además, hizo hincapié, al igual que los otros tres jugadores, en que la periodista pidió permiso para bañarse en su habitación, la 407. Y comentó: “Cuando sale, estaba en corpiño. En ningún momento la vi incómoda, es por eso que yo le digo por mensaje que siempre la vi bien”.

Este lunes la jueza Laura Casas ordenó prisión preventiva con arresto domiciliario para Florentín, Cufré y Osorio. Aunque los cuatro futbolistas fueron imputados con distintos grados de participación, todos deberán pagar la misma caución por 50 millones de pesos.