Abuso sexual en una fiesta de jugadores de Vélez: Sebastián Sosa pagó una fianza de $50 millones y quedará libre

Sebastián Sosa (AP Foto/Petr David Josek)

Sebastián Sosa, arquero de Vélez Sarsfield, acusado de cometer una violación grupal en el hotel Hilton de San Miguel de Tucumán junto a otros tres jugadores del plantel, recuperará la libertad en las próximas horas tras haber sido detenido la semana pasada, según confirmó a Infobae Patricia Neme, abogada de la víctima, un dato adelantado por LG Play. Sosa recupera la libertad mediante el pago de una fianza que, asegura la letrada, asciende a $50 millones de pesos. La decisión fue firmada por la jueza del caso, la magistrada Eliana García Moreira.

Así, se espera el regreso de Sosa a Buenos Aires en las próximas horas. Por lo pronto, el arquero se encuentra en una celda de la Dirección General de Investigaciones, a la espera de los trámites administrativos para su liberación. Más allá de la fianza, la investigación en su contra continúa.

La jueza “le fijó una caución real y una serie de reglas de conductas, entre ellas, de presentarse cada 15 días en la unidad fiscal. Ya se cumplió la caución y faltaba la resolución, que salió esta mañana”, afirmó Ernesto Baaclini, abogado defensor de Sosa, a LG Play.

Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín, los otros tres jugadores acusados, recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria. María Eugenia Posse, la fiscal del caso, había solicitado esta noche al tribunal que los cuatro jugadores queden detenidos por tres meses. Todos deberán cumplir con la prisión domiciliaria en la provincia de Tucumán.

La fiscal Posse imputó Abiel Osorio de abuso sexual simple y a Sebastián Sosa, de abuso sexual agravado en calidad de partícipe secundario, según pudo saber Infobae.

la situación de Braian Cufré y José Florentín es mucho más complicada: la fiscal les endilgó haber sido los violadores de la denunciante. Les imputó el delito de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas como coautores.

Poco antes, Sosa envió un mensaje a través de sus redes sociales. “Repudio la violencia de cualquier tipo. Respeto la integridad física y sexual de toda persona. Confío en la rápida acción de la Justicia”, escribió el uruguayo de 37 años en su cuenta de Instagram.

Sosa, Cufré, Osorio y Florentín, los jugadores acusados

El caso

En el expediente, Sosa declaró: “Yo estaba en otra onda, en otro ambiente. Era el que ponía la música, mientras tanto me hablaba con mi señora que estaba en un cumpleaños. No me parece tener que estar viviendo esto solo por hacerle una invitación a una persona a que venga a tomar algo”.

El arquero fue señalado como quien contactó a la víctima, una joven periodista deportiva. Entre varias pruebas clave que presentó la víctima, se encuentran las capturas de pantalla de su conversación con Sosa previa a llegar al Hilton de San Miguel.

El hecho, según información policial, ocurrió a comienzos de mes, tras el partido entre Vélez y Atlético Tucumán. La víctima afirmó que fue invitada al hotel por Sosa mediante una serie de mensajes de Instagram. Al llegar a la habitación 407, encontró al jugador. Poco después, se sumaron Osorio, Cufré y Florentín, “con los cuales comenzó a compartir unas latas de cerveza, luego le ofrecieron fernet y después de tomar unos tragos comenzó a sentirse mal, muy mareada, por lo que se recostó en una de las camas como adormecida”, declaró inicialmente.

En ese momento, según su relato, habría ocurrido el ataque. Dejó el hotel en un auto de aplicación, que pidió ella misma. Tres días más tarde, se presentó ante la División Delitos contra las Personas de la Policía de Tucumán para realizar la denuncia. Allí, entregó la ropa que usó aquella noche.

La fiscalía ordenó las pericias de rigor a la víctima, así como el relevo de las cámaras de seguridad y el análisis de las prendas.