Las medidas que ordenó la Justicia para esclarecer el violento robo a Mercedes Ninci

Así quedó uno de los dormitorios de la casa de Mercedes Ninci

Tras el violento asalto a la periodista Mercedes Ninci y a su familia en su casa del barrio porteño de Almagro, los investigadores buscan identificar a los ladrones que ingresaron durante esta madrugada, indicaron fuentes del caso a Infobae.

De acuerdo a fuentes del caso, el fiscal Edgardo Orfila, titular de la Fiscalía N°50 porteña, ordenó a la Policía de la Ciudad una serie de medidas para esclarecer el caso. En primer lugar, ordenó tomar declaración a la periodista, que dormía cuando fue sorprendida por los delincuentes. En la casa también estaban sus cuatro hijos y un sobrino.

Orfila pidió el relevamiento de cámaras de seguridad, la intervención de la División Investigaciones de la Comuna 5 y el levantamiento de rastros en la escena del robo a Policía Científica.

El hecho ocurrió esta madrugada cuando al menos cuatro delincuentes armados irrumpieron en el domicilio, mientras todos los ocupantes dormían. Los amenazaron, los encerraron en una habitación y se llevaron dinero. “Estamos vivos de milagro”, contó la comunicadora en diálogo con Infobae.

Los ladrones -todos con la cara descubierta- forzaron la entrada del garaje, sorprendieron a Ninci, a sus cuatro hijos y a un sobrino y los obligaron a entrar en uno de los dormitorios mientras revisaban toda la propiedad.

“Nos redujeron, nos amordazaron, nos empezaron a empujar, nos tiraron al piso del cuarto de mi hija. Éramos seis y nos tuvieron un montón de tiempo. Revisaron toda la casa y la dieron vuelta completamente”, contó la víctima, quien cree que los delincuentes contaban con información previa para dar el golpe.

Mercedes Ninci, la víctima

Según relató a este medio, los ladrones exigían, específicamente, dólares y oro. “Nos habían prestado plata para mi hija porque ella se va a estudiar a Alemania, una amiga de Austria le había depositado en una cuenta y era lo que teníamos, tenían el dato”, aseguró Ninci.

Así, los atacantes los mantuvieron encerrados durante al menos dos horas, ya que calculan que se fueron después de las cinco de la mañana, en medio de la tormenta que afecta a la ciudad. La hipótesis de que los delincuentes sabían exactamente lo que había en la casa se sustenta también en otro intento de robo que había sufrido la familia hace pocos días.

“Ya nos habían querido robar antes, nos forzaron la cerradura la semana pasada, lo conté en la radio; la seguridad en el barrio antes era mejor, ahora está terrible”, denunció la cronista de radio Mitre, quien además destacó que cuando la seguridad de la Capital Federal estaba a cargo del ex ministro Marcelo D’Alessandro, “no se veían robos en el barrio”.

Fuentes policiales señalaron a Infobae que en al lugar concurrieron oficiales de la Comisaría 5-A, luego del llamado de la Policía.

“Daría la sensación de que sabían a dónde estaban yendo. El resto lo estamos investigando. No son habituales los robos con privación ilegítima de la libertad si no fuera por entradera. No es habitual”, dijo Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo radio Mitre.

“Estamos encima de este caso. Por ahí no hay cámaras en esa cuadra exactamente, pero la brigada está trabajando con el Centro de Monitoreo Urbano para hacer la trazabilidad para ver qué ocurrió en las cuadras aledañas”, agregó el funcionario.