Mientras buscan al dueño del gato, la Justicia allanó la casa del hombre que le disparó con un rifle: qué hallaron

Le allanaron el domicilio al hombre que le disparó a un gato con un rifle de aire comprimido

Agentes de la policía Bonaerense allanaron este jueves una vivienda ubicada en la intersección de 2 entre 47 y 48, en la ciudad de La Plata. No era un domicilio cualquiera, se trataba de la casa del hombre que, días atrás, le disparó a un gato con un rifle de aire comprimido. “Lo que pasa es que me mea y me caga todo”, se justificó tras ser increpado por una vecina que lo filmó, mientras se agazapaba apuntándole al animal a muy pocos centímetros de distancia. El video terminó con una denuncia, que luego derivó en una causa judicial que encabeza la fiscal Betina Laki, titular de la UFI N° 2.

Tras el allanamiento, el hombre de 45 años, identificado como R.J.C., salió de su casa escoltado por un oficial y cubriéndose el rostro con una campera. “¿Tenés algo para decir?”, le preguntó una periodista que estaba en el lugar. El tirador no contestó e ingresó en el patrullero.

Según supo Infobae de fuentes policiales, en su casa encontraron un rifle de aire comprimido calibre 5.5 milímetros, marca Fox y modelo Ranger; y una jaula de metal color negra, que usaba para atrapar gatos, de unos 90 centímetros de largo por 40 de alto y 30 de ancho. Todos los elementos fueron secuestrados.

Además del allanamiento, la fiscalía le tomó declaración a la vecina que registró el momento de la agresión la mañana del martes 27 de febrero y luego compartió el video en redes sociales.

Acerca del acusado, allegados a la investigación confiaron a este medio que aún no fue indagado y que, por ahora, la causa se investiga, en principio, como “daños”, delito que prevé de 15 días a un año de prisión.

“La investigación avanza, pero todavía falta. Hay que tomarle declaración a otros vecinos y ubicar al dueño del gato, que ahora sabemos, se llama Tito”, agregaron. No se descarta que lo acusen de más delitos.

El rifle de aire comprimido y la jaula secuestrados en el allanamiento que ordenó la fiscal Betina Laki

El caso

Sucedió este martes, pero se dio a conocer un día después. En la secuencia, que figura más abajo, se ve cómo el hombre se acercó al gato con un rifle y le disparó varias veces desde muy cerca. Al final, el animal huyó aterrado. El hecho podría haber quedado impune, pero desde un edificio lindero, alguien estaba observando y registrando la situación.

“Flaco, ¿qué hacés tirándole al gato eso?”, le gritó una voz femenina. El vecino defendió su accionar descaradamente: “Lo que pasa es que me mea y me caga todo”.

La mujer que filmó el video luego habló con los medios y detalló lo ocurrido el martes a la mañana. Dijo que estaba desayunando y escuchó varias detonaciones que le resultaron “raras”, por lo que se asomó a la ventana. En ese momento, recordó, vio al hombre con un rifle en la mano.

El momento en que el vecino baleó al gato

“Disparó más o menos unas diez veces, se metió a la casa y luego volvió a salir. Ahí agarré el celular y lo enganché. No podía creer lo que estaba viendo. Lo que pasa es que al principio no sabía a qué le disparaba. Cuando vi que era un gato, casi me muero”, dijo Miriam en diálogo con TN.

Según supo este medio, el animal recibió el impacto de, al menos, un balín de un rifle de aire comprimido. “El gato está fuera de peligro. Aún no tenemos claro si las imágenes blancas que se ven en las radiografías son cinco balines o uno que se fragmentó en cinco partes. Por el momento, los veterinarios decidieron no extraérselas. Solo lo harán si se complica su estado de salud”, explicaron fuentes del caso.

Esas mismas fuentes también revelaron que no es la primera vez que este hombre le dispara a los animales. “Varios vecinos aseguraron que es una situación recurrente. Lo hace con frecuencia porque odia a los gatos”, agregaron.

Son cinco balines o uno que se fragmentó en cinco partes

La acusación que hasta el momento recae sobre el hombre está enmarcada dentro del artículo Nº183 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado”.