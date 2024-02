Su ex la persiguió para cumplir con su amenaza: la historia del ataque a una mujer en pleno acto escolar

Amenaza en una escuela de Córdoba

No tenían hijos en común y se habían separado hacía dos meses. Pero para él no estaba todo terminado. Tenía una promesa latente: atacarla de la manera que sea en caso de volver cruzársela. Su ex pareja estaba al tanto de la amenaza y había alertado varias veces a su entorno sobre la situación de hostigamiento que vivía. Sin embargo, nada pudo evitar lo que sucedió en las últimas horas en una escuela del barrio Matienzo, donde su ex irrumpió en la institución e intentó lastimarla con un cuchillo.

“El episodio que sucedió en el interior del colegio generó un momento de nervios en todo el lugar”, relataron fuentes del caso a Infobae. El hecho ocurrió alrededor de las 14 en la Escuela Dr. Miguel A. Zabala Ortiz, ubicada en la calle Jacinto Díaz de la Fuente al 3100. Y se desarrolló justo cuando se estaba celebrando el acto de inicio del ciclo lectivo.

Estaban presentes casi una centena de alumnos y sus respectivos padres, quienes acompañaron a los menores a su primer día de vuelta a clases. Entre ellos se encontraba la víctima, una mujer de 43 años que había ido a presenciar la jornada junto a su hijo.

Unos minutos antes de que la ceremonia terminara, la madre comenzó a retirarse del establecimiento. Y fue entonces cuando la interceptó su ex pareja, de 49 años, que se encontraba camuflado entre la multitud a la espera de encontrarla sola para poder acercarse a ella.

Escuela Dr. Miguel A. Zabala Ortiz, donde ocurrió el hecho

“Él aprovechó una situación en la que ella se estaba por retirar de la escuela y sacó un arma blanca que llevaba escondida entre su ropa. La tomó de uno de sus brazos e intentó agredirla colocándole el cuchillo sobre el cuello”, señalaron fuentes policiales a este medio.

Y añadieron: “El agresor no tenía por qué estar ahí dado que no compartía hijos con la víctima. Tampoco estaba a cargo de ninguno de los estudiantes concurrentes”.

El ataque no pasó a mayores. De acuerdo a lo aportado por los testigos del lugar, la mujer hizo una maniobra rápida en la que alcanzó a agarrarle el brazo a su agresor y frenar el avance del elemento filoso. También pidió auxilio al resto de los papás que estaban en el colegio.

Fueron tres los hombres que tomaron intervención en el hecho, abalanzándose hacia el agresor y logrando reducirlo. Finalmente, le quitaron el cuchillo y lo retuvieron a la espera de la llegada del personal policial, el cual lo detuvo minutos después. En el procedimiento se le secuestró el arma y la motocicleta marca Motomel 150cc en la que se movilizaba.

El cuchillo con el que el hombre atacó a su víctima

Con respecto a si el atacante tenía algún antecedente por violencia de género, se supo que este no contaba con ninguna denuncia previa, aunque la mujer sí había alertado a su entorno que en las últimas semanas había sufrido hostigamientos constantes de su parte.

“Contó que en el último tiempo él se había puesto un poco denso, tóxico y que la había amenazado. Le había dicho que la iba a golpear. De todas formas, ella no había radicado la denuncia ni le había comentado a la Policía de esta situación”, remarcaron acerca del vínculo entre ambos.

Tras la agresión, el acusado fue inmediatamente trasladado al polo de la mujer de Córdoba, donde quedó detenido al tiempo que la Policía realizaba trabajos de campo en el lugar y hablaba tanto con la víctima como con los testigos para esclarecer lo que había pasado.

Allí pasó varias horas, aunque en la mañana de este miércoles el hombre ya había sido trasladado. “Ahora se encuentra en un establecimiento penitenciario a la espera, posiblemente, de si recupera la libertad o es trasladado directamente a la cárcel”, informaron.