Crimen del mecánico en Lanús: quiénes son los sospechosos y las dudas de la Justicia

Video: la camioneta de Capis impacta en un poste de luz tras recibir los disparos

En las últimas, la fiscal María Fernanda Wilhelm, de la UFI N°6 de Lanús, a cargo de esclarecer el asesinato del mecánico Enzo Capis, de 19 años, asesinado el sábado pasado, redactaba su declinación de competencia. Investigar el crimen le corresponde, a la luz de la ley, a otra jurisdicción.

El motivo es simple: Enzo recibió dos disparos en medio de una feroz balacera en la esquina de Pilar y Darwin, en Villa Fiorito, jurisdicción de Lomas de Zamora, mientras conducía su camioneta. Se estrelló, moribundo y con los plomos en el abdomen, ya en Lanús, a 400 metros de distancia. La trompa de su Ford F-100 quedó destrozada, saltaron chispas como de fuegos artificiales ante el impacto de metal contra metal. Perdió la vida tras una cirugía en el hospital Evita, donde fue trasladado poco después. Pero, en rigor, Enzo fue muerto en Lomas de Zamora.

Sin embargo, Wilhelm no entregará la causa sin antes pedir la detención de los principales sospechosos: son Víctor Aníbal Liway, de 62 años y su hijo Lionel, ex suegro y ex cuñado de la víctima. Enzo había comenzado una relación dos años atrás, cuando él mismo era menor de edad, con la hija de Liway, hoy de 16 años. Se separaron tiempo atrás.

Enzo, la víctima

Para la familia Capis, este quiebre habría sido el detonante del crimen. Dalma, hermana de Enzo, aseguró ante las cámaras de América este lunes por la mañana: “Mi hermano mantenía una relación con esta chica hace dos años. La familia de ella lo sabía, estaban de acuerdo. Mi hermana le dijo que ella prefería que encuentre una persona que la cuide, que la ame. Pero ella decía que no le importaba lo que dijera su padre. Por eso empezó todo”.

Los Liway fueron allanados el sábado por la tarde en su casa de Villa Fiorito por la DDI de Avellaneda-Lanús de la Policía Bonaerense, horas después de la muerte del joven mecánico. Hay un testigo que refirió ver a padre e hijo merodeando la zona del hecho en dos vehículos; una cámara de seguridad encontró al menos un auto sospechoso en los momentos previos al ataque. Se recuperaron varias vainas 9 milímetros en la esquina de la balacera. Hay otras medidas de prueba en curso, por otra parte.

La camioneta de Enzo tras el impacto

La propia familia Capis declaró en el expediente. Repitieron, más o menos, las mismas versiones que dieron en televisión. Aseguraron haber denunciado a los Liway en el pasado por una serie de amenazas. Incluso, según la propia madre de Enzo, les habrían disparado mientras iban a la iglesia el 2 de febrero pasado.

Sin embargo, otros indicios le hacen sospechar a la fiscal Wilhelm que algo falta en el relato de la familia. Todavía no hay una hipótesis real, convincente, de por qué mataron al mecánico.

La Fiscalía N°1 de Lomas de Zamora se encuentra en turno para recibir la causa. Por lo pronto, se desconoce si los Liway -definidos como “vecinos problemáticos” en Villa Fiorito- tienen antecedentes penales. Otro de los hijos de Liway ya había sido buscado por la Justicia años atrás, acusado en una causa por robo simple investigada también en Lomas de Zamora.