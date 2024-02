Asesinaron a balazos a un hombre en San Martín durante un enfrentamiento entre bandas

La víctima tenía antecedentes por "lesiones graves" (Télam)

Un hombre fue asesinado a balazos durante un cruce entre bandas ocurrido en San Martín. Por el momento, no hay ningún detenido, pero las autoridades señalaron que estaban en la búsqueda de un sospechoso que aparentemente se movilizaba en un automóvil.

El hecho sucedió el lunes en la localidad de Billinghurst, perteneciente al partido bonaerense de San Martín, cuando la víctima se encontraba junto a su pareja a bordo de un auto Fiat Uno. De acuerdo con las fuentes judiciales, el hombre que fue identificado como Santiago Ayala (38) terminó herido producto de haber recibido al menos un disparo.

Como consecuencia de la agresión, Ayala murió en el acto, mientras que su pareja resultó ilesa. A pesar de que todavía no hay ningún detenido, las autoridades informaron que el personal de la comisaría local que actuó en el caso fue asignado para analizar las cámaras de seguridad.

De acuerdo con la información obtenida por Télam, los agentes policiales lograron identificar el tipo de vehículo en el que se movilizaba el presunto homicida, el cual se trataba de un auto Fiat Palio. Incluso, revelaron que se puso en funcionamiento un operativo de vigilancia en las afueras de una vivienda ubicada en Loma Hermosa, debido a que automotor habría sido captado cuando salía del interior de la propiedad.

Luego de que los efectivos obtuvieron la orden de aprehensión, detuvieron a un hombre, de 56 años y de nacionalidad paraguaya, por portar un arma de fuego calibre .22. No obstante, no fue vinculado al asesinato, debido a que todavía no se habría verificado que la pistola que tenía en su poder fuera la misma que se habría utilizado para matar a Ayala.

De esta manera, continuaría activo el pedido de captura expedido por el fiscal Fabricio Iovine, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 del Departamento Judicial de San Martín, quien se encuentra a cargo de la pesquisa. Además, el funcionario judicial comunicó que el autor del homicidio contaba con antecedentes penales por robos.

La víctima había cumplido una pena en el penal de Mercedes (Captura de Google)

Por otro lado, los investigadores plantearon la hipótesis de que se habría tratado de un asesinato cometido en el contexto de una pelea entre bandas rivales que estarían relacionadas a la venta y distribución de drogas en la zona. Sin embargo, la línea de investigación no habría sido confirmada, pese a que se descubrió que tanto la víctima como su pareja contaban con un prontuario criminal.

Según los voceros judiciales, Ayala estuvo detenido en la Unidad Penitenciaria N°5 de Mercedes, provincia de Buenos Aires, luego de que fuera encontrado culpable de haber cometido el delito de “lesiones graves”. Aunque no trascendió más información sobre el contexto del hecho por el que fue condenado.

En paralelo, la mujer había purgado una pena por haber infringido la Ley de Drogas N° 23.737, por lo que sería el único indicio hasta el momento que podría vincular, por lo menos a la pareja de la víctima, a la red de narcotráfico que operaría en la zona.

Por otro lado, hace unos días se conoció la escalofriante noticia que tuvo como víctima a una jubilada de 64 años, llamada Miriam Leonor Sosa, que fue asesinada a tiros en su vivienda de San Martín. Por el momento, el único detenido por el caso sería el hijo de la mujer, identificado como Víctor Manuel Sosa (27).

El crimen sucedió el martes en un domicilio ubicado en la calle Villegas al 2600, cuando el presunto asesino habría mantenido una discusión con su madre cerca de las 21:30 horas. En consecuencia de la escalada de violencia que tomó el enfrentamiento, se presupone que la mujer recibió al menos dos disparos en la parte posterior de la cabeza y murió en el acto.

La zona en la que se encontraba la vivienda la jubilada que habría sido asesinada por su hijo

“El joven explicó que discutió con la mamá y la mató. Todos los vecinos hablan bien de ambos, no escuchaban peleas ni nada, eran muy pegados. Los conocían de toda la vida”, expresó un investigador, tras mencionar que habría sido el joven quien denunció lo ocurrido a los servicios de emergencia.

En el ínterin que demoró la Policía en arribar al lugar, Víctor habría intentado quitarse la vida con un cuchillo que había tomado de la cocina. Sin embargo, desistió de utilizar esa mecánica, por lo que procedió a ingerir varios medicamentos.

Por este motivo, los efectivos decidieron trasladar al acusado a un hospital para que le realizaran un lavado de estómago, aunque le informaron que había quedado detenido por el asesinato de su madre. Asimismo, los peritos secuestraron un revólver marca Pasper calibre .22 y el arma blanca que había utilizado Sosa para autolesionarse.

Frente a esto, la fiscal Gabriela Disnan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de San Martín, podría imputar al hijo de la víctima por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, lo que podría significar que sea condenado a una pena de prisión perpetua.

No obstante, la imputación no sería formulada hasta que no se den a conocer los resultados de una pericia psiquiátrica que ordenó que se le practicara a Sosa, con la finalidad de establecer si el acusado es capaz de comprender la gravedad de los hechos. Además, indicaron que el joven no contaba con denuncias previas de violencia de género.