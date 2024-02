Locura al volante: atropelló a un conductor y escapó con la víctima arriba del capot

Chocó en El Talar y huyó con la víctima colgada en el capót del auto

Esta tarde la localidad de El Talar, en el partido de Tigre, fue escenario de una violenta discusión luego de que un vehículo arrastrara durante varios kilómetros a una persona que llevaba en el capot de su auto y con quien había discutido previamente.

Todo sucedió en la intersección de la Ruta 197 y la calle Hernán Cortés, luego de que un hombre realizara una maniobra imprudente que lo llevó a chocar su auto contra el de otro automovilista.

En las imágenes se puede ver que el vehículo Volkswagen Vento blanco embistió a una camioneta que circulaba por el mismo carril.

En este contexto, ambas partes bajaron de sus respectivos rodados para dialogar, lo que desató una fuerte discusión. A medida que los ánimos iban subiendo, el conductor del Volkswagen se subió a su coche y, sin mediar las consecuencias, atropelló al otro automovilista, dejándolo encima del capo del auto y andando a alta velocidad.

Finalmente, quien provocó el accidente, ya arriba de su vehículo, intentó darse a la fuga con el otro sujeto arriba del capo y fue captado por las cámaras de seguridad del municipio.

De esta forma, lo arrastró durante varios kilómetros en sentido a Malvinas Argentinas para retomar luego por Av. San Martin sentido a 202, llegando a la intersección de Libertad y tomando por la misma en dirección a Colectora.

Ante esta situación, un grupo de patrulleros de la Policía de Tigre salieron en la búsqueda del automóvil, iniciando desde Ruta 202 y Burgos hasta la Autopista Panamericana, donde el Vento Blanco colisionó aún con el propietario colgado en el capó. Exactamente a altura Camino del Buen Ayre.

Acto seguido, el sospechoso descendió del vehículo y se dirigió a pie hacia Av. Uruguay y Camino Bancalari, mientras que Personal policial del Hotel Samoa manifestó que posiblemente el hombre estuviera escondido en las formaciones de tren que están por detrás del hotel, donde finalmente, las autoridades lograron detenerlo, para así ponerlo a disposición de la Justicia.

Dicha persecución fue capturada de manera íntegra por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT). Durante todo el video se observa cómo la policía intenta interceptar al agresor para así lograr detenerlo.

Por su parte, la víctima, que conducía el vehículo Chevrolet S10 involucrado en el accidente inicial, fue trasladada a un hospital de San Isidro, a pesar de que no había mostrado señales de heridas o traumatismos.

Es importante destacar que el Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito, lo que permite actuar con rapidez ante cualquier alarma o situación de emergencia detectada en el COT y contribuir también al patrullaje preventivo.

Además, tal cual dieron a conocer propias fuentes de la policía de Tigre, el municipio cuenta con más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden. Cuenta con el apoyo de los móviles de Protección Ciudadana, Defensa Civil, Tránsito y las ambulancias del Set.

Secuencia de terror para una familia: un camión los persiguió y los chocó en plena ruta 7 tras una discusión de tránsito

El momento en que el camión gira en U para ir a embestir al auto

Hace menos de un mes sucedió un hecho que parecía sacado de un filme de suspenso al mejor estilo Relatos Salvajes (2014), con Leonardo Sbaraglia al volante, o Duel de 1971 (Reto a muerte), dirigida por Steven Spielberg, en donde un intimidante camión cisterna perseguía, o impedía el paso, a un hombre de negocios en su automóvil.

Fue en la noche del viernes 2 de febrero, en la ruta 7, el miedo se apoderó de una pareja que circulaba en un Volkswagen Gol color blanco, cerca del acceso a la localidad de General Levalle, al sur de la provincia de Córdoba. Ellos casi mueren atropellados por un enajenado camionero. Y hace poco se conoció el video del acontecimiento, filmado por la mujer que iba de acompañante en el vehículo, quien pedía ayuda a la policía por el peligroso accionar del conductor.

“Hay un camión que viene jugando enfrente mío, me da paso, me gira, o sea, vengo con mi familia, me va a matar, acelera adelante, no sé qué quiere”, narraba Soledad, la mujer que mostraba a cámara el temerario proceder del camionero.

Todo comenzó cuando el vehículo de menor porte, que estaba detenido en un paso a nivel aguardando el paso de una formación ferroviaria, tuvo una discusión de tránsito con el camionero, que venía detrás, y comenzó a tocarles bocina insistentemente para que avancen. “Estábamos esperando el paso de dos trenes -ida y vuelta- estaban las barreras bajas, se demoró bastante, y el camión nos hacía señales de luces y tocaba bocina, es más se bajó y empezó a decir cosas”, dijo Antonio en diálogo con Telefe Noticias.

Y prosiguió con su relato: “Cuando levantaron las barreras, salió a toda furia y fue a enganchar un acoplado que estaba frente a un hotel de paso”, indicó el automovilista. Mientras el camionero está estacionado, y el Gol pasa, Antonio le hace un ademán: “le digo, ´comprate un avión´ pero no hubo un insulto ni nada”, dijo al aire. Y eso habría generado la reacción del camionero quien decidió no enganchar el acoplado e ir en persecución del auto, viajando más liviano, sin la carga detrás.

La pareja pensó que la situación no pasaría a mayores, pero eso cambiaría cuando ven por el espejo retrovisor que tienen al camión detrás: persiguiéndolos a toda velocidad. “Se nos pegó a la cola del auto y nos sobrepasó muy cerca y se nos puso adelante y ahí aceleraba y desaceleraba mientras hace zigzag en la ruta”, prosiguió Antonio con su relato.

La pareja del conductor del vehículo, al ver la imprudencia del camionero, empezó a filmarlo. El vehículo no tenía patentes visibles y hacía maniobras temerarias, impidiéndole el paso al coche. Hasta que se alejó y la situación, kilómetros después, tomó ribetes de película.

En un lomo de burro, el camión frenó su marcha, se cruzó en el camino y el camionero comenzó a acomodar su rodado para buscar dar un giro en “U”. “Te va a girar, el tipo te va a girar”, dice ella mientras su pareja, Antonio, dice nervioso “sí, lo sé” y lo repite dos veces más.

El Volkswagen Gol blanco de Antonio, luego de ser embestido por el camión

Cara a cara con el camión y en plena desesperación de la mujer, ella grita “¡Antonio!” y se ve como el camión embiste un costado del coche. La mujer jamás dejó de filmar tan peligrosa escena y se tiró a la banquina. “¡El nene! Es que me chocó el señor, me chocó”, exclamó hacia su hijo Luis, quien también estaba en el auto y por fortuna salieron ilesos.

Pero el frenesí no terminó allí. Antonio, en un rapto de ira, corrió al vehículo y se colgó de la cola del camión trepándose al paragolpes para intentar dar con la patente del vehículo y denunciarlo, mientras su mujer gritaba “¡Antonio! ¡Antonio, vení!” y se lo ve al hombre de 33 años perderse en la oscuridad de la noche montado en la cola del camión. Allí finaliza la filmación del video.

“Estoy cinco kilómetros colgado de la cola hasta que el camión frena y cruza las vías del tren, en ese momento me tiro -muestra los golpes a cámara- e identifico la patente del acoplado que dejó abandonado para ir por nosotros”, explicó el conductor del Gol.

Y hace hincapié en la conducta criminal del camionero: “Me caigo del camión, me arrastra y cuando él ve que estoy en el piso, frena y da marcha atrás para chocarme nuevamente, quería pasarme por encima, me escondo debajo del acoplado”, relata sobre esta desopilante aventura. Y completó: “No lo pensé, reaccioné para buscar la información” y agregó que el chofer nunca bajó del camión con quien por lo menos esperaba “irse a las manos”. Huyó.

Hasta hoy el camión se encuentra secuestrado en la comisaría de General Levalle mientras que el camionero estaría a disposición de las autoridades del lugar, aunque los damnificados no dieron información precisa si el hombre está apresado, por sugerencia de su abogado. “Esperamos información que cualquiera pueda aportar, la familia somos querellantes de la causa”, indicó Soledad sobre el caso que se tramita en la ciudad cordobesa de Vicuña Mackenna . “Gracias a dios estamos bien, la podemos contar”, cerró Antonio.