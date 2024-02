“Los vamos a agujerear a vos y a tu mujer”: el violento asalto a un ex juez en La Plata

Luis Arias (Facebook)

Luis Federico Arias, ex juez y actual Secretario de Coordinación de La Plata, sufrió un violento asalto en su casa de Villa Elisa, en La Plata, este miércoles por la tarde. De acuerdo a la información, tres delincuentes saltaron un cerco y redujeron al funcionario, a su esposa y a un empleado. Los llevaron a un cuarto y los maniataron.

“Eran tres personas con armas cortas. Entraron cerca de las 18.30, cuando mi mujer estaba preparándose para ir a trabajar. Yo estaba en la pileta, y en otro sitio de la casa estaba el muchacho que nos ayuda. Nos abordaron individualmente y nos maniataron”, relató Arias a Infobae.

“Nos piden dinero, toman lo que guardábamos en la casa para uso cotidiano y algo más. Pero no era suficiente, pedían más”, detalló.

Los ladrones, de unos 40 años, según pudo deducir el ex juez, comenzaron a amenazarlos. “Me dijeron: ´Los vamos a agujerar a vos y a tu mujer’. Sin embargo, no estaban sacados, siempre tuvieron un control adecuado, aunque se mostraban violentos. Incluso, uno hacía de bueno para convencernos”, precisó. Y agregó: “Nosotros estábamos preocupados por nuestros hijos, temíamos que llegaran a casa en esa situación”.

“Fueron 50 minutos. Se hizo interminable, nos dieron vuelta toda la casa”, contó. “Cuando se convencieron de que no teníamos más, nos pidieron el control del portón, cargaron la camioneta en la que habían llegado, una Jeep Renegade blanca, con electrodomésticos”, recordó. Se llevaron televisores, celulares, computadoras, juego de cubiertos, cuchillos y un aire acondicionado.

El violento robo ocurrió a las 21.10. Tras la huida de los delincuentes, el ex juez, su pareja y su empleado lograron desatarse y se comunicaron con el 911 para dar aviso de lo acontecido. “Al salir, cerraron el portón como si nada hubiese pasado”, puntualizó. “Aunque fue un mal momento, no hubo consecuencias, no nos golpearon ni lastimaron. No eran improvisados”, dijo Arias, ex candidato a intendente.

De acuerdo al relato del ex juez, los vecinos aportaron cámaras de seguridad a la Policía para dar con los delincuentes. Incluso, una cámara de la propiedad de las víctimas del asalto tomó la llegada y salida de los ladrones. “Uno tenía la cara descubierta, los otros dos barbijos”, explicó. Las imágenes a las que pudo acceder Arias muestran la camioneta blanca pasar varias veces por el domicilio. “No sabemos si fue al voleo o hubo inteligencia previa”, indicó.

El funcionario municipal se mostró conmovido con las muestras de apoyo y solidaridad que llegaron desde diferentes sectores y ámbitos políticos. “Se comunicó conmigo el intendente Julio Alak, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el jefe Departamental de La Plata”, señaló.

Es la primera vez que Arias sufre un robo de estas características. “Teníamos un puesto de Gendarmería en la esquina por cuestiones de seguridad de otro juez que sufrió amenazas graves y que participó de juicios de lesa humanidad, pero lo levantaron hace poco tiempo. A partir de eso, las entraderas y casos de inseguridad son más frecuentes, la garita era una forma de disuasión. Tuvimos un caso a 50 metros, pocos días atrás”, se lamentó.

“Esta es una zona vulnerable porque es abierta y se encuentra cerca de accesos y de la entrada al Parque Pereyra Iraola”. “Quiero que este hecho se resuelva porque no quiero que vuelva a pasar”, cerró.