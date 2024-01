El video del asalto en el que asesinaron a la hija del custodio de Patricia Bullrich

El hecho fue registrado por una cámara de seguridad

Umma, la hija de 9 años de Eduardo un integrante de la custodia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue baleada en la nuca durante un intento de robo en Villa Centenario, Lomas de Zamora. El hecho ocurrió esta mañana y quedó registrado por cámaras de seguridad, indicaron fuentes del caso a Infobae.

En el video, al que tuvo acceso este medio, se puede observar al Toyota Corolla negro en el que circulaban los delincuentes por la calle. En ese mismo momento, el efectivo de la Policía Federal y su pareja, también miembro de la PFA, salían con su Ford Ka gris, junto a la hija de ambos. Al verlos, el Toyota frena de golpe. En ese momento, uno de los delincuentes, parece apuntarle al conductor con un arma.

Entonces, el policía, al volante del Ka, avanza y acelera. Comienzan los disparos. Uno impacta en el vidrio del vehículo. Detrás aparece otro hombre, que sería el cómplice del primer ladrón. Los delincuentes se suben corriendo al Toyota y escapan. El vehículo de los policías se detiene metros más adelante y se abre la puerta del conductor. El hombre de la custodia de Bullrich baja desesperado y abre la puerta trasera. Se puede ver cómo se abalanza sobre la menor ya herida.

Umma también resultó herida en una de sus manos.

Luego de la dramática secuencia y, tras un llamado al 911, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora con un disparo en la nuca. Los médicos lograron estabilizarla y fue derivada al sector pediátrico del Hospital Churruca, a dónde arribó en helicóptero.

Murió horas después en el centro médico, según confirmó la propia ministra Patricia Bullrich en su cuenta de la red social X. “Asesinaron a Umma. Estos criminales no tienen perdón. Los vamos a buscar hasta encontrarlos. Estamos junto a sus padres, María Eugenia y Eduardo, en este terrible momento y profundo dolor”, escribió la funcionaria.

Tras la difusión de la noticia, Bullrich había publicado un primer tuit sobre el caso en la misma rede. "Lamento profundamente el ataque a balazos contra la hija de Eduardo, integrante de mi custodia. Estos criminales: la van a pagar", advirtió la funcionaria en la red social.

Una de las vecinas de Villa Centenario afirmó en diálogo con el canal de noticias TN haber escuchado “dos disparos” y dio su versión sobre la secuencia: ”El muchacho no se resistió, no se identificó, solo quiso esquivarlos a ellos. La esposa estaba cerrando el portón y quedó abajo del auto. Ahí les tiran y la nena iba atrás. Lamentablemente, el tiro dio en la ventanilla de atrás y le impactó en la cabeza a la chiquita”, contó la vecina, que prefirió no dar a conocer su identidad.

Interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18 de la jurisdicción, a cargo de Pablo Rossi, quien se hizo presente en la escena y pidió un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

Noticia en desarrollo