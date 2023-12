Determinaron que el policía que mató a un ladrón en José C. Paz actuó en legítima defensa

El hecho ocurrió el martes y la secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad de la zona

Para la fiscal Mirna Sánchez, de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 de Malvinas Argentinas, las imágenes del hecho son claras, coinciden con el relato de la víctima y casi no dejan lugar a duda: el Policía Bonaerense que mató a un ladrón en José C Paz actuó en legítima defensa. En consecuencia, determinó que no será imputado y quedará en libertad.

Te puede interesar: Video: un policía bonaerense mató a un ladrón que intentó robarle con un arma de utilería

Así lo confirmaron fuentes del caso a Infobae, las cuales señalaron que la decisión fue ratificada luego de que el agente se presentara a indagatoria este miércoles, cuando declaró por haber asesinado con su arma reglamentaria a un delincuente que lo abordó violentamente en la vía pública e intentó robarle en las calles Puerto Príncipe y Cramer, del mencionado partido del GBA.

Según precisaron, quien lleva adelante la causa se apoyó -entre otros elementos probatorios- en los videos registrados por las cámaras de seguridad de la zona para definir su resolución. Se trata de las filmaciones que capturaron los momentos previos y posteriores al ataque, en el cual el hombre -que presta servicios en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Malvinas Argentinas- le disparó a uno de los dos asaltantes que lo interceptaron en la vía pública.

Te puede interesar: San Isidro: mataron a balazos a un policía a metros de un jardín de infantes

En las imágenes se ve cómo este efectúa dos tiros contra uno de ellos, de 24 años, quien falleció tras recibir los impactos de bala en la zona del tórax. Las heridas fueron provocadas cuando este estaba de frente al efectivo y mientras lo amenazaba con una réplica de un arma de fuego para que le entregara sus pertenencias.

El momento en el que los delincuentes atacan al policía bonaerense

En una primera instancia, los peritos que trabajaron en la escena del crimen -donde las tareas de recolección de pruebas fueron realizadas por personal de Gendarmería Nacional- se enfocaron en determinar si el agente, de quien no trascendió su identidad, actuó a modo de defensa o si había cometido algún exceso en su accionar.

Te puede interesar: Video: los ataques de Alex, el audaz ladrón serial de La Plata

En este sentido, fuentes cercanas al caso explicaron que un movimiento que hubiera complicado la situación del policía hubiese sido si este le dispara a cualquiera de los ladrones por la espalda. Más precisamente cuando ambos emprendieron su huida del lugar a las corridas. Sin embargo, esto quedó constatado que no sucedió.

Cómo fue el ataque al policía bonaerense

El violento episodio ocurrió este martes durante la mañana cuando el oficial se encontraba transitando a pie y vestido de civil. Fue al llegar a mitad de cuadra que dos jóvenes, que venían caminando por la vereda de en frente y en dirección opuesta, se abalanzaron sobre él con una réplica de un arma de fuego e intentaron amenazarlo para que este les diera los objetos de valor que llevaba encima.

El oficial reaccionó con rapidez. Y si bien en un primer momento amagó con entregarles su celular, hizo un movimiento veloz en el que extrajo una Bersa Thunder calibre 9 milímetros, y le disparó a sus atacantes.

La fiscal determinó que el hombre actuó en legítima defensa

La secuencia completa quedó registrada por las cámaras de seguridad ubicadas en la zona, en las que se ve que los ladrones iban vestidos con gorras y buzos. Uno de ellos llevaba un abrigo más claro y el otro de color negro.

De acuerdo a lo que se visualiza en los videos, este último es el que intercepta al agente de la fuerza bonaerense con un revólver de plástico. En consecuencia, fue él quien quedó más cerca del policía y el que recibió los disparos que este efectuó.

También se ve cómo el efectivo persigue a los asaltantes cuando estos comienzan a correr y está filmado el momento en el que el ladrón herido se cae sobre la calle ya sin vida. Según indicaron voceros policiales, el delincuente fallecido tenía 24 años y murió tras recibir dos disparos en la zona del tórax.