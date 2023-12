Femicidio en Córdoba: la buscaron por seis días y fue hallada asesinada en un campo

Valeria Alejandra Gancedo (36) (Facebook)

Valeria Alejandra Gancedo tenía 36 años, era oriunda de la localidad santiagueña de Añatuya, pero hacía tiempo se había instalado en Oncativo, Córdoba. Allí vivía con su hijo, ya no con el papá del chico, de quien se había separado y al que le impuso una restricción de acercamiento por violencia familiar que se venció el 23 de noviembre pasado y ella no renovó. Justamente, desde el 27 de noviembre pasado, nadie del círculo íntimo de la mujer pudo hablar con ella. Este domingo su cuerpo fue hallado en un campo a unos 15 kilómetros de su casa.

La Fiscalía de Instrucción de Río Segundo, a cargo de Manuel Ayan, ordenó la detención de la ex pareja de Valeria, cuya desaparición había sido denunciada el 30 de noviembre pasado. Se trata de Alejandro Quinteros. El acusado del femicidio quedó detenido en una seccional de la localidad de Oncativo y será indagado en las próximas horas.

“El fiscal encabezó un operativo que culminó con el hallazgo del cuerpo sin vida de la víctima en un campo en las cercanías de la localidad de Impira”, dice el parte del Ministerio Púbico Fiscal de Córdoba, que confirmó la identidad de la víctima. El cadáver fue encontrado en una ciudad que queda al Norte de Oncativo.

“Gancedo y el detenido tenían denuncias cruzadas por violencia familiar, existiendo una orden de restricción cuya prórroga, la propia víctima, solicitó que no se renovara una semana antes del hecho”, agregaron las autoridades.

Valeria había sido vista por última vez el 27 de noviembre pasado. Cenaba con el padre de su hijo que esta semana que pasó cumplía años. y cuya desaparición fue denunciada tres días después. “Ella le sacó una foto sin que él se diera cuenta y la pasó al grupo de la familia. Desde ese día no tuvimos más contacto”, dijo Melisa Gancedo al portal El Doce TV.

La mujer contó que, si bien recibió un par de mensajes más de Valeria esa semana, no está convencida de que fueran redactados por la víctima: “Creemos que ya no ha sido ella la que nos escribió”. Es que la familia de la víctima seguía en Santiago del Estero y los mensajes en el grupo familiar eran la mejor forma de seguir en contacto pese a la distancia.

La ex pareja de Valeria (Captura: El Doce TV)

El 29 de noviembre pasado fue el cumpleaños del hijo de Valeria y Melisa le escribió a su hermana para poder hablar con su sobrino. “La llamé para saludar al nene, me cansé de llamar y de mandar audios y nada”, dijo. Luego, apareció y esquivó el contacto directo: videollamada o audios. “Me dijo: ‘No me llames ni me mandes audios, solo escribime porque se me rompió el teléfono’”, recordó.

Esa forma de actuar recuerda el caso de Cecilia Strozyzwsky, quien mientras se suponía que estaba en Buenos Aires y, luego, en Usuhaia, respondía mensajes solo de texto aludiendo una avería en su celular. Después se supo que no era ella la autora de esos mensajes.

Valeria era de Santiago del Estero

Lo cierto es que a Melisa le sorprendió que su hermana ni siquiera posteara algo en redes sociales por el cumple de su hijo. La denuncia por averiguación de paradero se hizo el jueves 30 de noviembre. Un dato clave lo aportó Melisa sobre los últimos diálogos con la víctima sobre la perimetral contra el padre de su hijo: “Me dijo que no la iba a renovar, pero no quería volver con él. Nos lo dijo esa noche que envió la foto”.

Qué pasó con Valeria es la pregunta que ahora la Justicia intenta responder.