El abogado de “Pillín” Bracamonte aseguró que el barra es inocente: “El fiscal insiste con imputarle hechos”

El líder de la barra de Central sería imputado por los delitos de asociación ilícita y extorsión (Télam)

Luego de que el líder de la barra brava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, fuera detenido en un allanamiento realizado por la Agencia de Control Policial durante la mañana del miércoles, el abogado defensor del acusado, Carlos Varela, afirmó que su cliente sería inocente de los cargos que se lo acusaría. “El fiscal insiste con imputarle hechos”, acusó al mencionar que una situación similar ocurrió hace tres años en una causa que le abrieron a su cliente por presunto lavado de activos.

“Andrés Bracamonte no ha cometido ilícito alguno”, aseveró la defensa al agregar que “hasta que la audiencia imputativa no se haga, no se hagan los pedidos que realizará el doctor Moreno, son opiniones parciales”. En este sentido, el representante legal del barra brava informó que la imputación no había sido formulada, por lo que se espera que esta sea realizada a lo largo de la jornada del jueves.

Hasta el momento, Varela señaló que no podría hacer ningún tipo de afirmación sobre los cargos que recaerían sobre “Pillín” Bracamonte al indicar que “la información que tenemos es de baja densidad”. No obstante, adelantó que el fiscal a cargo de la investigación, Miguel Moreno, podría basar su imputación ante la presunción de que su cliente habría violado el artículo 210, por supuesta asociación ilícita, y el artículo 178, por presuntas extorsiones.

En esta nueva causa, el capo de la barra de Central fue vinculado al secretario general de la UOCRA Rosario, Carlos Vergara, quien también fue detenido el miércoles por pedido de Moreno. Según las sospechas de los investigadores, Bracamonte y Vergara habrían estado detrás de la organización de extorsiones que se relacionarían con el cobro de la realización de obras y al negocio de viandas.

El fiscal Moreno ordenó allanar la propiedad de Bracamonte este miércoles

Frente al presunto nexo que tendría Bracamonte con Vergara, el defensor del capo de la barra del Canalla mencionó en un diálogo con el programa “Telenoche Rosario”, por El Tres: “Es posible que lo conozca, pero a Andrés Bracamonte lo conocen un montón de personas porque es una persona pública”. Asimismo, aseguró: “Tenemos la tranquilidad de que no puede haber evidencias porque Andrés Bracamonte no tuvo una conducta delictual”.

“Es llamativo que el fiscal insista con imputarle hechos delictivos a Andrés cuando no hay indicios”, acusó Varela sobre la conducta que tuvo el funcionario público con su cliente al explicar que un hecho similar ocurrió en 2020 luego de que fuera detenido en el marco de una causa por presunto lavado de activos. “Esa causa está transitando los últimos estertores porque había recibido un fallo que había desvirtuado la tesis de la fiscalía”, informó al destacar que las sospechas del fiscal habrían sido erróneas.

De la misma manera, indicó que la detención habría sido formulada con base a “una declaración prestada hace meses atrás”, para después cuestionar: “Nos resulta bastante incomprensible que detenga a Bracamonte, cuando se podía haber actuado de manera diferente”, en referencia a que podría haberlo citado a una indagatoria y detenerlo en ese momento.

Los elementos secuestrados en el allanamiento a Bracamonte

El procedimiento de este miércoles finalizó con un total de siete aprehendidos, entre los cuales se encontrarían incluidos delegados de la UOCRA de las sedes de Villa Constitución y San Lorenzo, aunque la mayor carga podría caer sobre Bracamonte y Vergara que serían señalados como los presuntos organizadores de la supuesta asociación ilícita.

Como producto del allanamiento, los efectivos incautaron un botín de seis millones de pesos que se encontraban resguardados en la mansión que el pesado del Canalla posee en el country “Los Alamos”, ubicado en la localidad rosarina de Ibarlucea. Además, un inhibidor de señal de teléfonos fue secuestrado al ser considerado como un elemento pertinente para la causa.

A pesar de que las autoridades presumieron que el dinero estaría vinculado a las extorsiones por las que fue acusado Bracamonte, su abogado justificó que “él tiene emprendimiento que están vinculados con la propuesta de ofrecer viandas, pero de ahí que merezca un reproche penal hay un océano de distancia”. Asimismo, interpretó que el monto total que fue incautado sería coherente con los emprendimientos que lideraría el líder barra brava.