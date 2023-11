“‘Ahora vengo’, me dijo y no volvió nunca más”: habló el marido de la mujer hallada incinerada en Baradero

Martín Habegger y Magalí Gómez se habían conocido hace 5 años

Este domingo dos recicladores urbanos hallaron un cadáver incinerado en un basural en la ciudad bonaerense de Baradero. Tras confirmar que era el cuerpo de Magalí Gómez (33), el informe preliminar de la autopsia reveló que fue asesinada de un golpe en la cabeza con un objeto contundente y que luego la incineraron. El caso es investigado por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 de Baradero, Vicente Gómez, y fue calificado como “homicidio”. Por el momento, no hay detenidos.

Es que, luego de que conoció la noticia del crimen, circuló fuerte la versión de que Martín Habbeger (30), el marido de la víctima y padre de un hijo en común, estaba detenido por el hecho. Según pudo saber Infobae el dato no es real. “El hombre se presentó espontáneamente para denunciar la desaparición de su esposa y declaró como testigo, no como imputado”, explicaron a este medio fuentes con acceso al expediente.

Y agregaron: “Hasta ahora no existen elementos que vinculen a la pareja de la víctima con el hecho, ya que hay cámaras de seguridad que aportó un particular que respaldan los dichos del hombre”.

Fue en ese contexto que Habbeger hizo un descargo en sus redes sociales. “Digan lo que digan los medios, me chupa un huevo. Soy inocente. Estoy en mi casa, no detenido. Dejen de llenarse de información falsa, señoras y señores”, escribió. Este martes, en comunicación con este medio, Habbeger brindó detalles de la última vez que vio a su esposa y compartió el último mensaje que ella le envió por WhatsApp.

El último mensaje que Magalí le envió por WhatsApp pero que, según él, borró antes de que pudiera leerlo

El contenido de ese mensaje, enviado a las 2.48 del domingo pasado, sigue siendo un misterio. Martín no llegó a leerlo porque Magalí lo eliminó. “¿Qué borraste? ¿Todo bien?”, le preguntó él. La respuesta jamás llegó.

“No volvió nunca más”

Martín Habegger y Magalí Gómez se conocieron hace cinco años. “Ella trabajaba de asistente en un hogar donde estaba mi abuela. Un día me citó para contarme que le había cambiado la medicación, porque no la veía bien, y ahí nos empezamos a conocer”, recapituló él que, actualmente, se gana la vida como changarín.

Un año después de esa primera cita, nació su primer hijo. M., que dentro de poco cumplirá cuatro años y no deja de preguntar dónde está su mamá. Además, Magalí tenía otras dos hijas: una de 14 y otra de 17 que ya no vivía con ellos.

Según relató su marido, el sábado a la noche estaban juntos y, cerca de las 2 ella le dijo que iba a salir. “Agarró la cartera y me dijo: ‘Ahora vengo’. Como el nene dormía, la acompañé hasta la puerta. Le pregunté a dónde iba y me dijo que a la vuelta. No volvió nunca más”, explicó Habegger a Infobae.

La víctima tenía tres hijos. Un nene de 3 años, el más chico, en común con el detenido

Y siguió: “Un rato después, a las 2.48, me llegó un mensaje eliminado de ella en WhatsApp. Ahí ya me entré a preocupar. Traté de llamarla, de ver dónde estaba y, al final, el domingo a la tarde fui a la comisaría a hacer la denuncia”.

Para este martes a las 20, familiares de Magalí convocaron a una manifestación a realizarse en la Plaza Mitre de Baradero, ubicada en la intersección de Avenida San Martín y Rodríguez. “El objetivo es pedir Justicia y que no cajoneen el caso”, dijo su marido.

Por el momento, la principal hipótesis es la de un femicidio en ocasión de robo o en un intento de violación. Sobre la investigación, en la jornada de ayer, se recibieron declaraciones testimoniales, ente ellas, la de Habbeger y las de los recicladores urbanos que hallaron el cuerpo. También se allanó el domicilio de la víctima, pero no se encontraron elementos de interés para la causa.

Según pudo saber Infobae, el relato de Habegger coincide con lo que se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad que se incorporaron al expediente. Allí, de acuerdo a lo detallado por fuentes del caso, se la ve a Magalí caminando a pocas cuadras de su domicilio, en la intersección de Pasteur y Fray Luis Bolaños, durante la madrugada del domingo, horario en que Martín aseguró que ella se había retirado del domicilio que compartían.

Martin y Magalí se casaron el 15 de diciembre de 2021

Hasta esta tarde, los funcionarios judiciales trataban de reconstruir los últimos pasos de la víctima, cuyo teléfono celular y pertenencias no aparecieron. El lugar donde se la vio caminando por última vez queda a unos 700 metros de donde hallaron su cuerpo calcinado.

El caso

El crimen de Magalí Gómez se conoció este domingo, cerca de las 11, luego de que dos recicladores urbanos encontraron un cadáver prendiéndose fuego en una especie de basural ubicado en la calle Alfredo Cossi al 5400, a unos 500 metros de donde termina el pueblo, por lo cual dieron aviso a las autoridades.

En esas circunstancias, acudió al lugar personal de la comisaría de Baradero, que constató el hecho y dio intervención a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y a la Policía Rural local. Horas más tarde, Martín Habbeger denunció la desaparición de su esposa y reconoció su cuerpo luego de verificar que tenía un tatuaje de un gato en una de sus piernas y el color del esmalte en una de las uñas del pie.

Familiares de Magalí convocaron a una manifestación en la Plaza Mitre de Baradero

Acerca de las denuncias por violencia de género y una restricción perimetral, datos que también trascendieron, los investigadores afirmaron que la víctima había denunciado a su marido, pero hace “bastante tiempo atrás”. Incluso, él mismo aportó su versión a este medio: “Teníamos nuestras diferencias como cualquier pareja. Ella era una excelente mujer”.

*Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.