Mensaje de Cositorto a Milei desde prisión: “Te pido que tengas la amabilidad de concederme un indulto”

Leonardo Cositorto le pidió a Javier Milei que, como presidente electo, le conceda el indulto

Leonardo Cositorto, detenido con prisión preventiva en el penal de Bower, en Córdoba, tuvo un arrojo de valentía y este lunes le mandó un mensaje al presidente electo, Javier Milei, para que termine con las ocho causas que pesan sobre él por el delito de estafa contra miles de personas: “Te pido que tengas la amabilidad de concederme un indulto”.

En una entrevista radial, Cositorto, creador de la empresa Generación Zoe, basada según investiga la Justicia en el mecanismo de estafa piramidal, le remarcó a Milei que el 4 abril próximo se cumplen dos años de su detención y le sugirió a Milei que haga uso de la facultad exclusiva que tiene cualquier Presidente de la Nación para otorgar un indulto a personas con condenas firmes en delitos federales.

“Macri en el año 2017 le cedió a estos personajes, que son fiscales de instrucción, el poder de detener gente y pueden pedir otros seis meses si lo consideran. Eso es una pena anticipada. No tengo ningún delito hecho, no tengo enriquecimiento ilícito”, remarcó a Radio El Mundo Cositorto.

“Es un pedido de él, con una motivación personal”, consideró ante la consulta de Infobae Miguel Ángel Pierri, del estudio de abogados que lo defiende. Cositorto tiene causas abiertas en Rosario, en Salta, en Chaco, Corrientes, Neuquén y CABA, entre otros distritos.

En total hay ocho expedientes abiertos en todo el país por la sospecha de estafa y asociación ilícita con miles de dólares recaudados al aprovecharse de personas que se sumaban a Generación Zoe. Sólo en la causa de Capital Federal -en la que se discute la competencia entre el juzgado federal de Ariel Lijo y el de Instrucción Criminal 1- hay más de 3.000 denunciantes.

“En esa, particularmente, no tiene preventiva. Es cierto que podría estar detenido en su domicilio hasta que haya una sentencia firme. Mientras tanto, no puede pedir indulto, justamente porque no hay un fallo firme”, remarcó Pierri e ironizó: “De la Justicia de Córdoba no espero nada. ¿Si Leonardo Fariña estuvo en libertad todo este tiempo, cómo no lo podría estar Cositorto?”.

En igual sentido, opinó otro de sus abogados, Guillermo Dragotto, consultado por radio Mitre: “Por el momento, el indulto no es un pedido formal, porque procesalmente no corresponde, es una queja a la prisión preventiva excesiva, no solo de él sino de muchas personas en Córdoba”.

Cositorto está detenido en el penal de Bower, en Córdoba, con prisión preventiva desde abril de 2022

Cositorto espera la elevación a juicio en la causa de Córdoba. Se especula con que la fiscal de instrucción, Juliana Companys, de los tribunales de Villa María, tome una decisión después de la feria del Poder Judicial de enero.

“En esa si va a juicio será en julio del año que viene. En CABA no tiene preventiva, en Chaco fue sobreseído”, agregó Pierri en relación a la postura de su defensa para que lo eximan de estar en la cárcel y Cositorto pueda permanecer en su casa, con una tobillera electrónica, mientras se desarrollan las investigaciones de todas sus causas: “Insisto: si Fariña pudo estar en libertad, no entiendo por qué él no, nadie va preso por el delito de estafa”.

No es la primera vez que Cositorto manda mensajes con audios desde la cárcel. En marzo pasado pidió dólares a sus seguidores para operarse del pulmón. Unos meses antes, incluso, había iniciado una “campaña” para abrir otra empresa, un proyecto para el cual podían transferirle “desde 10 dólares en adelante”.

Esta vez, el mensaje a Milei no fue solo por el indulto. Además, aprovechó y se postuló para integrar su gabinete y anunció sus pretensiones una vez que recupere la libertad: “Cuando le hago el pedido que rompa con un indulto me pongo a disposición ad honorem, y si no me quiere sumar que no me sume porque de alguna manera igual voy a entrar a la política”.