El robo de un parlante y un “ya vamos a volver”: la trama del ataque a tiros por el que hay una policía presa

Video: así fue el ataque a tiros por el que una agente de la Policía Bonaerense está presa

Alexis C., de 28 años, fue internado en grave estado luego de recibir un disparo en el cráneo durante un ataque en la localidad de Rafael Calzada. Por el caso, la Justicia detuvo a R.B., una agente de la Policía Bonaerense, de 26 años, que ya fue desafectada de la Fuerza y también apresó a un amigo de la víctima, alias “El Paisa”. Hay otros tres imputados, entre ellos la pareja de la oficial, conocido como “Cachorro” y presunto autor del disparo. Todos fueron identificados, pero aún no están detenidos.

El violento episodio sucedió este domingo 19, pasadas las 8, en la intersección de las calles Rosales y El Hornero, en el partido de Almirante Brown, donde se domicilia la víctima. Según pudo saber Infobae de fuentes de la investigación, el motivo del ataque podría haber estado vinculado al robo de un parlante. El desenlace, en tanto, quedó grabado por una cámara de seguridad privada de la cuadra y encabeza esta nota.

De acuerdo a la reconstrucción efectuada por las autoridades, todo comenzó cuando Alexis C., “Cachorro y “El Paisa” estaban tomando una cerveza. En un momento, la víctima se retiró y, los otros dos, le sustrajeron un parlante con la intención de venderlo. Cuando se enteró, Alexis C. empezó a increparlos y se llevó la rueda de un auto, lo cual desencadenó en una brutal pelea.

“Tampoco está claro si la rueda del vehículo era de “Cachorro” y “El Paisa” o si la víctima la sacó de algún coche que estaba estacionado”, aclararon las fuentes consultadas. Lo que sí se sabe con certeza es que, con la rueda a cuestas, Alexis C. se fue a su domicilio y les aseguró a los otros dos que no se las iba a devolver hasta que no le regresaran el parlante.

R.B. tiene 26 años y, hasta el momento del hecho, prestaba servicio en la Comisaría 6° Almirante Brown-Claypole

El ida y vuelta terminó con el “revoleo” del parlante y una amenaza que se concretó poco después. “Ya vamos a volver”, le prometieron “Cachorro” y “El Paisa” a Alexis C. tras arrojarle el electrodoméstico en su casa.

Lo que siguió quedó registrado en el video. En la secuencia fílmica se ve cómo cuatro personas van en tandas de a dos hasta el domicilio de la víctima. De acuerdo con la declaración de distintos testigos, mientras “El Paisa” hacía de campana, “Cachorro”, con el arma reglamentaria de su pareja en la mano, y otro hombre fueron a reclamarle la rueda y le dispararon en el cráneo.

Segundos después, la agente de la Policía Bonaerense y su padre se sumaron a la gresca. “Entraron a la casa, golpearon a la víctima y efectuaron varios disparos más. Al final, cuando vieron que estaba inconsciente, se fueron”, detallaron fuentes del caso a este medio.

La víctima fue trasladada al Hospital “Dr. Arturo Oñativia” de Rafael Calzada, donde permanece “estable”. “Le hemos salvado la vida. Hoy está sin respirador y alimentándose por una sonda”, confiaron a este medio desde la cartera sanitaria que dirige Nicolás Kreplak.

La agente con sus compañeros de trabajo

En la casa de Alexis C., agentes de la Comisaría 3ª Almirante Brown-San José incautaron una vaina servida, calibre 9 milímetros con manchas hemáticas.

Casi 48 horas después de su detención, la policía se negó a declarar. Quien sí lo hizo fue “El Paisa” y se desentendió del hecho alegando que él “no mató a nadie” y que, además, no aparece en el video. Si bien esto último es cierto, también refuerza la teoría de los investigadores de que fue quien se quedó “haciendo de campana” en la esquina.

El caso lo investiga la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N °4, a cargo de Leonardo Kaszewski, quien dispuso la aprehensión de la agente Bonaerense por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa; por entregarle un arma de fuego a una persona que no es legítimo usuario que, además, era el arma provista por la fuerza policial; y por tenencia ilegal de arma de uso civil, ya que en su poder tenía un revólver calibre .32 sin autorización.

En el domicilio de la policía, también se halló un revólver desarmado calibre .32, una pistola calibre 7.25 con numeración suprimida y dos puertas de un Fiat Palio, que había sido robado

Es que, en el allanamiento al domicilio de R.B., vivienda que compartía con su padre y su pareja, no solo se le incautó la pistola Bersa Mini Thunder Pro, el arma que le había previsto la fuerza policial y con la que su novio “Cachorro” le habría disparado a Alexis C.; sino también un revólver desarmado calibre .32, una pistola calibre 7.25 con numeración suprimida y dos puertas de un Fiat Palio, que había sido robado la primera semana de octubre y que tenía pedido de secuestro.

Al cierre de esta nota, el fiscal ya había ordenado la detención de los otros tres imputados por homicidio agravado por el concurso de dos o más personas y por el uso de un arma de fuego también, en grado de tentativa.