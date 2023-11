“Él no vende drogas, hace 419″: los audios de los miembros de la temible “Black Axe” en la Argentina

Las escuchas de una banda de estafadores: dialogan en IGVO (nigeriano)

En agosto de 2022, la Policía Federal Argentina desarticuló una megabanda liderada por un ciudadano nigeriano que elegía víctimas en redes sociales. Uno de los eslabones estaba integrado por personas que armaban un perfil trucho y, guión en mano, engañaban con falsas historias a las víctimas, que entregaban su dinero por un soldado americano atrapado en una guerra o un médico capturado por piratas en el océano.

La investigación, en manos del juez Manuel De Campos, develó que detrás de esas cuentas se escondía una célula de “Black Axe”, una peligrosa y temida organización internacional conocida por recaudar dinero para el terrorismo y el narcotráfico, y que aparece vinculada a diferentes homicidios y otros delitos, como la trata de persona.

Con el inicio de la investigación, los detectives detectaron una estructura que contaba con reclutadores, recaudadores y “mulas” que fugaban el dinero. Muchos de sus integrantes fueron arrestados en diferentes etapas, pero de la cooperación con el FMI y la Policía de España surgió el vínculo con la mafia nigeriana.

Pese a los múltiples procedimientos y arrestos, la banda continuaba operativa: en las últimas horas, el área de Cibercrimen de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA detuvo a otros 18 miembros. En consecuencia, ya son 77 los apresados en el expediente. De acuerdo a las fuentes, la banda generó un perjuicio económico a sus víctimas que supera los USD 8.000.000.

En esta nueva etapa (la número III), los federales lograron dar con las conversaciones en las que hablan sobre las estafas. Los protagonistas de las escuchas -Zubby, Hygi, UKM y Nonso- dialogan en IGVO (nigeriano), por lo que debieron pedir la ayuda de un traductor. A esos audios, que son claves en la investigación, tuvo acceso Infobae.

Por ejemplo, Zubby le pide a Nonso: “Cualquier dinero que puedas recaudar de las estafas, desde ahora hasta la próxima semana,... adelante, envíamelo” y luego le reclama: “Deberías recaudar mi dinero y dármelo”. También le advierte: “Sabes que eres bien conocido en Argentina. Tú y estos chicos han hecho algo. Eres un criminal”.

Luego, Nonso habla con Hygi. Aquí la transcripción de la charla traducida:

Hygi: OK. Eh, Emeka me envió un mensaje

Nonso: Yo también lo vi, pero sabes que él no vende drogas. Hace 419 (NdeR: Sección 419 del Código Penal de Nigeria: Estafa Financiera Transnacional). No vende drogas. Emeka hace 419. Aunque gana dinero. Su negocio es el 419

Hygi: ...todos los recibos de todas las transacciones de estafas, siempre le envío los recibos completos. No hay nada que no hayamos hecho y que él no tenga el recibo completo. ¿Tú entiendes? En caso de una situación en la que algo sucede y el recibo se encuentra allí, pueden aceptarlo como prueba, porque a veces la Policía de Nigeria nos detiene y realiza una “parada en búsqueda”. Aunque no es “siempre”. Entonces, borro todo eso de mi teléfono

Nonso: Emeka me dijo que la persona a la que le hicimos la estafa le puso algo de dinero. Lo llamé nuevamente ahora y me dijo que la otra persona no le puso nada aún. Pero él mismo me informó directamente que la persona no puso nada desde el principio. Después me dijo que la persona puso algo. Emeka sabe sobre esto

Nonso: Tuvimos ocho transacciones en total. Cuatro están en tránsito en este momento. Pero Hygi, ¿no hubo un momento en el que te pedí que me enviaras el dinero de esa persona? El que hice… Esa estafa que hice aquella vez de la que les informé. ¿Es que cuando el negocio va mal... eso justificará comerse el dinero de las transacciones anteriores? ¿Es así como se hacen los negocios? ¿Se acabó el negocio de las drogas? Ahora solo son estafas

Nonso: Le envié toda la información de las personas. Él mismo debería tomar la decisión. Porque una de las personas no confía, no cree lo que le dije por primera vez, es cuando le digo a Emeka que llamé para aquello y que han sido defraudados. Por eso, le envié toda la información de las personas. Él entiende español o puede buscar a alguien que entienda español y esa persona hará la llamada por él, debe buscar a alguien que entienda español para llamar a las personas. La transacción por 300 la hice dos veces. Luego 500, dos veces. Pídale que haga la llamada, si después de hacer la llamada dicen que no, insiste. Lo que él y yo hicimos fue una transacción de 300, dos veces. Finalmente, hicimos otra transacción de 500, dos veces. Puedo enviar dinero

UKM: Si quieres enviar dinero, puedes enviarlo a Ifenyinwa

Nonso: No va a ser hoy. Usted puede transferir el dinero de las estafas para comprar todas esas cosas que necesitamos. Por la mañana te enviaré dólares, que son unos 48 mil. Lo depositaré directamente a tu nombre y tú irás al banco y lo retirarás

En la organización del procedimiento que desbarató esta nueva célula, se conformó un centro de comando operativo, conformado por el juez, la secretaria letrada Tamara García, un agente especial del FBI, un oficial de inteligencia de Interpol de la policía de España y personal del Departamento Técnico del Área de Cibercrimen.

El operativo contó con la cooperación de 18 Brigadas de la Superintendencia de Investigaciones, personal de la División Pericias Telefónicas, quienes brindaron apoyo logístico y Unidades de Contención e Irrupción.

Los detenidos son ciudadanos nigerianos, haitianos, paraguayos y argentinos que fueron trasladados a las alcaidías de la PFA. Además, los policías secuestraron más de 30 celulares, seis notebooks y documentación relevante para la causa.