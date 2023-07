Quién es el jugador de póker y celebridad en redes que aparece en los panes de cocaína que llevaba la avioneta que cayó en Chaco

El logo de los panes de cocaína encontrados en la avioneta que cayó de Chaco

Hasta ahora los investigadores desconocían la identidad del misterioso hombre de barba que llevaban como logo algunos de los panes de cocaína encontrados en la avioneta que cayó en Avia Terai, en Chaco. Infobae pudo comprobar que se trata de Dan Brandon Bilzerian, un jugador de póquer profesional, actor y celebridad en Internet en Estados Unidos, conocido como “el rey de instagram”.

Bilzerian es famoso en redes sociales por rendirle culto a los excesos que resultan, a la vez, íconos de la cultura narco: mujeres, dólares, autos de lujo y armas. En su feed publica las imágenes de su excéntrico modo de vida. La foto del instagramer que aparece en al menos seis ladrillos de polvo blanco encontrados en el monomotor CESSNA 210, modelo Turbo Centurion II, matrícula Boliviana CP-3123, es la misma que lleva su biografía en Wikipedia.

Los sellos pueden representan garantía de calidad, a la vez que señalan a qué grupo narco pertenece el cargamento y a qué destinatarios será enviado. Sin embargo, hay gran variedad: desde el rostro de Pablo Escobar, alusiones a Lionel Messi hasta el nazismo. En el caso de los capos que operan en la Argentina, la figura del delfín remite a Delfín Castedo y la “W” a Wilson Maldonado Balderrama.

La foto en Wikipedia de Dan Bilzerian

En total, la avioneta que se estrelló, cerca de las 15.30 del martes, en “La Aurora”, un establecimiento rural ubicado a 200 kilómetros de Resistencia, cargaba diez bultos verdes con 324,8 kilos de cocaína divididos en los paquetes rectangulares que, en su mayoría, llevaba el sello o logo de una mano abierta de color negro, marca adjudicada a la sociedad entre los empresarios bolivianos Jesús Einar Lobo Lima y Jorge Adalid Granier Ruíz. Ambos presos en Brasil, el segundo con un pedido de extradición pendiente de la Justicia argentina.

De acuerdo a las fuentes, la imagen de la mano fue vista en secuestros de droga Perú y Brasil. En cuanto al jugador de póquer no encontraron antecedentes. La investigación, por el momento a cargo del juez federal Ricardo Mianovich y la fiscalía de Carlos Amad (momentáneamente bajo la órbita de Pamela Michlig), aún no determinó a qué organización trasnacional pertenece.

Sin embargo, creen que el vuelo partió de Bolivia, ingresó a la Argentina por Paraguay, desde Formosa y se desplomó a poco de aterrizar o “bombardear” en un campo de la zona.

Las fotos de Dan Bilzerian en Instagram

Esa cercanía está marcada por el hecho de que un vehículo rescató a la pareja que iba a bordo antes de que llegaran efectivos de las divisiones de la Dirección General de Consumo problemático de Sáenz Peña a la escena. Por otro lado, los detectives no encontraron sangre. Por esa razón, suponen que las lesiones que podrían haber sufrido por la caída no fueron de gravedad. En consecuencia, no esperan encontrar ninguna pista del hombre y la mujer en registro de ingresos a centros de salud.

Poco después de la caída, habitantes de la zona grabaron con un celular a la avioneta dada vuelta y los bolsones verdes de arpillera volcados sobre una de sus alas. El video muestra el temor de las personas que la registraron, aunque creen que se trata de un cargamento ilícito de cigarrillos, otro contrabando aéreo usual en el territorio.

Sospechan que el destino final sería Europa con salida en algún puerto de Santa Fe, Buenos Aires o Uruguay, una ruta utilizada al menos dos años por una organización.

Dan Bilzerian

Existe una investigación en marcha que encabeza la jueza Zunilda Niremperger, en la que interviene la PROCUNAR, detrás de una estructura narco que habría robado avionetas para el traslado de la droga. En tanto, el gobierno de Bolivia investiga la pista de la aeronave, que había sido secuestrada y liberada en junio por un fiscal, pese a que había sido vinculada al tráfico de estupefacientes.

Por lo pronto, los panes con el rostro de Dan Bilzerian y la mano abierta se encuentran en custodia de Gendarmería, en uno depósito de la fuerza de seguridad, por orden de Michlig.

Del otro lado de la frontera, los detectives avanzan sobre el dueño de la avioneta Nilo Limón Terrazas, un hombre que tendría lazos familiares con el clan Loza, el poderoso grupo narco argentino, liderado por Gonzalo Loza, especializado en la logística de millonarios envíos a España que fue desbaratado en 2018, durante la “Operación Cambalache”.

Así encontraron la avioneta que cayó con 324 kilos de cocaína en Chaco

Según explicó, el viceministro de Sustancias Controladas de Bolivia Jaime Mamani, explicó que radares fronterizos de ese país identificaron la avioneta por primera vez el 23 de mayo. Al sospechar que se trataba de un vuelo irregular, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) localizó el vehículo aéreo en el Aeropuerto de Puerto Suárez, cercano a la frontera entre Bolivia y Brasil.

“De manera inmediata, los efectivos de la Felcn dieron a conocer al Ministerio Público, que determinó el precintado de la aeronave”, detalló el funcionario.

La mano abierta, otro de los logos encontrados en la avioneta

En esa circunstancia, el Ministerio Público ordenó al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) el levantamiento de muestras de la aeronave, a pesar de que dicha tarea le corresponde usualmente al Centro de Investigaciones Técnico Científico en Toxicología y Sustancias Controladas (Citesc).

“Fue extraño. El IDIF no encontró rastros de cocaína, por lo tanto fue devuelto el 28 de junio a su propietario, Nilo Limón Terrazas”, contó Mamani.

