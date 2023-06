Un casamiento cuestionado, la misteriosa desaparición y el presunto plan para matarla: cronología del caso Cecilia Strzyzowski

César Sena y Cecilia Strzyzowski

Ya pasaron quince días desde la desaparición de Cecilia Strzyzowski (28). Quince días en los que la Justicia dejó de investigar una desaparición y empezó a investigar un crimen. Quince días en los que la pareja de ella, César Sena (19), dejó de ser considerado testigo y comenzó a ser apuntado como principal sospechoso, con la supuesta complicidad de sus padres, los dirigentes sociales Emerenciano Sena (58) y Marcela Acuña (51). Quince días en los que los investigadores reconstruyeron un presunto macabro plan para asesinar a la joven, con la hipótesis de la participación de más personas.

El caso sacudió a la provincia norteña, incluso tocó al poder político, por la ligazón de los dirigentes sociales con la gobernación local. Causó conmoción a una sociedad que se mantiene en vilo y reclama justicia. Desentrañó también una historia familiar de desacuerdos y desencantos que, para la investigación, derivó en un final espantoso.

Pero para comprender mejor el contexto hay que retroceder unos años.

Cecilia Strzyzowski y César Sena se conocieron a través de la aplicación Tinder en diciembre de 2021. Menos de un año después, el 16 de septiembre de 2022, pasaron por el registro civil y se casaron. Lo hicieron a escondidas de la familia del joven de 19 años: es que los Sena no aprobaban esa relación.

Cecilia y César, el día que se casaron por civil. Ella llevaba puesto el vestido que le tejió su mamá

Desde el círculo de él contaron a Infobae que Sena padre y Acuña veían con malos ojos no sólo la forma en que se conocieron sino la diferencia de casi diez años edad entre ambos.

La familia de Cecilia tampoco estaba de acuerdo con el casamiento. “Eran muy jóvenes y apenas se conocían”, dijo su hermana Ángela a este medio. En sintonía, su mamá, Gloria Romero, explicó: “Nunca estuve de acuerdo porque sabía que la madre de él (Marcela Acuña) no los apoyaba. ‘Mirá que cuando te casás con alguien te casás con todo su entorno’, le advertí a mi hija. Pero Cecilia quiso casarse igual. ¿Y qué iba a hacer? Le tejí el vestido que usó para su civil”.

En los últimos días, varias personas cercanas a los Sena hablaron del cuestionado matrimonio. Uno fue el ex abogado de César, Juan Díaz, quien contó que Acuña le ofreció a la joven una compensación económica a cambio de la separación. Incluso mencionó una cifra: “Le ofreció 400 mil pesos para divorciarse”, aseguró el letrado. Otro que se refirió a esa situación fue el hermano de Marcela y tío de César, Ricardo Goya: también habló de un “divorcio extorsivo”.

Lo cierto que es que la unión no duró mucho: la pareja firmó el divorcio apenas 96 días después.

El acta de matrimonio de César y Cecilia (Foto/ @gaviota_correr)

A pesar de la desaprobación de sus padres, César decidió seguir en pareja y conviviendo. Su vínculo con Cecilia era inestable. “Estaban un tiempo juntos, se separaban, después se volvían a juntar”, señaló Díaz. En ese marco continuaron adelante.

Cecilia era técnica en informática. A lo largo de los años se desempeñó como empleada de un call center y, según su familia, en el último tiempo trabajaba en el Centro de Salud del barrio Emerenciano Sena, un lugar que es propiedad del movimiento que conduce el líder piquetero. Además, tenía un emprendimiento gastronómico: administraba junto a César una cafetería ubicada en el centro de Resistencia. El local se llama Gato Negro y abrió sus puertas en noviembre de 2022. Para la joven, eso fue cumplir “el sueño de toda la vida”. Así lo decía en una entrevista televisiva.

Cecilia Strzyzowski hablando sobre su emprendimiento en Chaco

Así transcurrieron los meses siguientes hasta que, de un día para el otro, ella desapareció.

Jueves 1 de junio

Cecilia se preparaba para viajar a Ushuaia. Le había contado a su familia que la idea era ir el viernes 2 por la mañana a Corrientes y tomar un vuelo con escala en Buenos Aires. César la acompañaría. Según Gloria, el disparador de ese viaje era un puesto de trabajo que les había conseguido Marcela Acuña por sus contactos en la política.

En horas de la noche, Cecilia hizo una videollamada con su mamá. “Me contó que estaba armando el bolso y me dijo que César iba a venir hasta casa para traerme a su perrita, porque la habían operado y quería que se yo la cuidara. Hasta me dio indicaciones de qué darle de comer...”, detalló Gloria a Infobae. En efecto, poco después la mujer recibió en su domicilio al sospechoso, quien le llevó a la perra y algo de dinero para que le comprara el alimento balanceado mientras ellos supuestamente iban a estar de viaje. “A él se lo notaba contento. Yo creí que estaban felices”, aseguró la madre.

Viernes 2 de junio

La última charla entre Cecilia Strzyzowski y Ángela, su hermana menor

La madrugada de ese día, Cecilia le escribió a su hermana, Ángela (26). “¿Estás despierta? Nos estamos yendo pal sur (sic) y quería despedirme por si se cae el avión jeje”, le dijo en un mensaje de WhatsApp que envió a las 1.33 am. “¿Sabías que hay menos posibilidades de que tengas un accidente en avión que en un coche?”, retrucó Ángela para tranquilizarla. Y agregó: “Que tengas un lindo viaje”. “Gracias. Te amo”, le contestó Cecilia.

Ángela no lo sabía en ese momento: fue la última conversación que tuvo con su hermana.

Esa noche, Cecilia fue captada por una cámara de seguridad en su cafetería. La última imagen que consta, hasta hoy, en el expediente se registró a la mañana siguiente, a las 9.15 de ese viernes: en ella se observa a la joven llegando a la casa de los Sena. No hay registro de su salida.

La última imagen de Cecilia que captaron las cámaras de seguridad

En la reconstrucción que hicieron los investigadores, “la sospecha es que la mataron entre las 10 y las 14 horas de ese viernes 2 de junio”, remarcó una fuente con acceso al expediente. Habría sido allí mismo, en la vivienda ubicada en Santa María de Oro al 1400.

Sábado 3 de junio

Según la prensa local, ese día César Sena participó de al menos un acto de campaña, ya que su madre iba a competir en las próximas elecciones para la intendencia de Resistencia, mientras que su padre se postulaba para diputado provincial. Uno habría tenido lugar en el barrio Obrero de Colonia Elisa. Allí, el joven de 19 años habría sido registrado con marcas en el cuello, aparentes rasguños. En las redes sociales, poco después, comenzaría a viralizarle la imagen y se utilizaría para sospechar del joven.

¿Qué dijo César Sena sobre esa herida? Que se lastimó en una lucha de Aikido, el arte marcial que practica, según contaron en su entorno.

Esta imagen se habría registrado el sábado 3 de junio (Hugo Horacio Peralta @hhp_notas)

Domingo 6 de junio

Entre el 2 y el 6 de junio, Gloria cuenta que intentó —como hacía siempre— intercambiar audios y videollamadas con su hija, pero no pudo hacerlo. ¿Por qué? “Me manifestó que se le había roto el teléfono celular y que solamente podía mandar mensajes”, declaró la madre.

Así, recibió un mensaje la noche del domingo desde el celular de su hija. “Un sueño la casa”, decía el mismo, enviado a las 22.33. “Mandá fotos”, le pidió la mujer. “Las tomaré con el celu de César y te las paso hasta que me compre uno”, contestó, supuestamente, su hija desde Tierra del Fuego.

Para los fiscales del caso, César se habría hecho pasar por Cecilia y le enviaba mensajes a su mamá y a su tía abuela desde el aparato de la joven, guiado por su madre. En la hipótesis, detrás esos mensajes se escondería la clave del siniestro plan que habría ideado el matrimonio y su hijo para matar y ocultar el crimen de Cecilia. A Marcela Acuña, los investigadores le adjudican la “autoría intelectual” del plan.

"Un sueño la casa", decía supuestamente Cecilia sobre su nueva morada en Ushuaia cuando jamás salió de Resistencia

Lunes 5 de junio

Antes de que se produjera la última conexión del WhatsApp de la joven desaparecida, al celular de la víctima llegaron mensajes de César Sena, a quien Strzyzowksi lo había agendado como “Mi Esposo”.

“Hola. Te extraño mucho. Cada segundo del día no paro de pensar en vos. No sé qué hacer sin vos. Volvé por favor”, le escribió el detenido. La sospecha es que estos mensajes habrían sido enviados a modo de coartada.

Al día siguiente, volvió a escribirle, en este caso para pedirle a la víctima que dijera “la verdad”. “Deciles que me corriste y contáles con quién estás de verdad. No te voy a seguir cubriendo más. Tu familia está preocupada y quiere saber qué pasa”, le dijo el sospechoso e incluso le advirtió: “Te doy una hora: si no me contestás le cuento todo a tu familia”.

Los chats que César Sena le habría enviado a Cecilia tras el crimen

La familia Strzyzoswski, además, contó que dos hombres enviados por un tercero, que residía en el barrio Emerenciano Sena, le tocaron la puerta a Gloria y le dijeron que su hija estaba desaparecida. “Cecilia quiero una videollamada en donde te vea. Vino la policía buscándote como desaparecida. Si no te comunicás para mañana hago la denuncia”, le escribió la madre a Cecilia inmediatamente después de ello.

Sin embargo, las respuestas que salían desde el celular de Cecilia ante los pedidos desesperados de su mamá por establecer contacto decían así: “Debería decirte la verdad, pero estoy super cansada de todo. Prefiero que me dejen de joder. Preguntale a César si querés saber la verdad. Ya tengo suficiente”.

Más mensajes entre Gloria y el teléfono de su hija

Martes 6 de junio

Al seguir sin novedades e invadida por la preocupación, la madre de Cecilia se presentó a las 13.15 en la Comisaría Tercera de Resistencia y radicó la denuncia.

Contó en la dependencia policial que hacía cinco días que había perdido contacto con su hija y que lo último que sabía de ella era que se dirigía, junto a César, hacia el domicilio de los padres de él, ya que que ambos viajarían la mañana siguiente.

Desaparición de Cecilia Strzyzowski: el desgarrador testimonio de su madre

Se inició así un operativo de búsqueda, con intervención de la Fiscalía N°4 de Resistencia, a cargo de Jorge Cáceres Olivera, quien dispuso que se active en paralelo el protocolo para casos de femicidio.

Miércoles 7 de junio

En el marco de la investigación, el fiscal Cáceres Olivera solicitó informes “de geoconexiones, empresas de telefonía y redes sociales como WhatsApp, Instagram y Facebook”. Por otra parte, tomó declaraciones testimoniales de identidad reservadas. Además, se comprobó que la mujer de 28 años nunca salió de la provincia en transporte público.

César, su madre, y la asistente del matrimonio de referentes sociales, una mujer llamada Fabiana González, fueron convocados a declarar en calidad de testigos.

Abajo en la imagen, Emerenicio Sena y Marcela Acuña; de pie, Fabiana González y Gustavo Obregón. Los cuatro están detenidos

Jueves 8 de junio

El joven de 19 años, Acuña y González concurrieron el jueves a distintas dependencias policiales. César llegó a la Comisaría Tercera acompañado de militantes, que apoyaban la inocencia del joven y lo aplaudían mientras éste iba sonriendo a declarar ante el fiscal. Ya en la audiencia, sus dichos provocaron sospechas de los investigadores, que vieron que su testimonio tenía contradicciones.

Luego de declarar ante la Justicia, el sospechoso habló ante la prensa, dijo sentirse “un poco mal” y aseguró que declaró “todo lo que sabía”. “Nunca fui violento con nadie, si alguna vez tuve un conflicto fue porque no había una salida pacífica contra personas que venían directamente a agredirme”, manifestó ante comentarios y acusaciones que continuaba recibiendo de parte de la familia de Cecilia y en las redes sociales. Su madre también lo defendía públicamente.

César Sena y Marcela Acuña cuando fueron a declarar ante el fiscal, el jueves 7 (@fabriglibo)

¿Qué dijeron Acuña y César ante el fiscal? Básicamente, que habían tenido una discusión por motivos económicos con Cecilia y que se habían distanciado de ella.

A partir de los testimonios obtenidos, el fiscal pidió a la División Cibercrimen extraer las filmaciones de los días jueves y viernes 1 y 2 de junio de las zonas referidas por Sena y las otras dos mujeres.

Viernes 9 de junio

Una jornada crucial. Con un importante despliegue policial, se allanó la casa de los Sena y se revisaron cuatro automóviles que les pertenecerían. El líder piquetero, Acuña y González fueron detenidos. Además, la Justicia libró una orden de captura internacional para César.

En el operativo, los agentes secuestraron sumas de dinero (alrededor de $6 millones), municiones y armas blancas, entre otros elementos de interés para la causa.

Imagen del operativo de allanamiento al domicilio de Emerenciano Sena (Policía del Chaco)

El mismo día hubo otros avances en la investigación: ingresaron los informes solicitados a la empresa Personal Flow respecto del celular de la propia Cecilia, y declararon la madre de Cecilia y Mercedes Flores, la tía abuela de la joven desaparecida.

Sábado 10 de junio

En horas de la mañana, el fiscal llevó adelante un allanamiento y rastrillaje en un domicilio rural de Sena, ubicado en la zona rural de Puerto Tirol. Allí fueron arrestados el casero Gustavo Melgarejo y su pareja, Griselda Reynoso. En el lugar se detectaron restos óseos y manchas de sangre, que fueron sometidos a pericias. Hacia este viernes todavía se esperaban los resultados.

Imagen de los rastrillajes que se llevaron a cabo (Edgard Aguirre)

Poco después del mediodía, César Sena se entregó en la Comisaría Tercera.

Además, la fiscalía tuvo un importante dato sobre la cobertura del teléfono de Cecilia: la última señal que emitió su celular fue en la zona norte de Resistencia, entre Tres Horquetas y Puerto Tirol, cercana a ese campo de la familia Sena.

Domingo 11 de junio

Continuó el operativo en la casa de campo. También se inspeccionaron otras dos propiedades de los Sena. Y hacia la noche fue allanado un domicilio en el barrio MTD, donde se secuestraron dos vehículos. El fiscal pidió la aprehensión Gustavo Obregón (esposo de Fabiana González) por entender que podría estar vinculado al hecho.

Los padres del principal sospechoso de la desaparición de Cecilia

Lunes 12 de junio

Por la magnitud del caso y las repercusiones en el ámbito político, se decidió conformar un Equipo Fiscal Especial integrado, además de Cáceres, por el fiscal de Cámara Jorge Fernando Gómez, y la titular de la Fiscalía N°5 de Resistencia, Nelia Velázquez.

Declaró otra testigo, Magalí Fernández Leyes, después de un insólito episodio. Ella es integrante del equipo de prensa del movimiento de Emerenciano Sena. Ayer se acercó hasta la radio FM Gualamba para charlar con el ex suboficial mayor Gustavo Olivello, conductor del programa Alerta Urbana, y entregar voluntariamente su celular con evidencias que incriminarían aún más a la familia Sena y sus cercanos, en el posible femicidio de Cecilia.

Según explicó, Fernández Leyes decidió aportar su teléfono por temor y tras supuestas amenazas. En medio de la entrevista en la radio, que también estaba siendo transmitida por cámaras a través de las redes sociales, irrumpieron en el estudio agentes del departamento Cibercrimen, quienes procedieron al secuestro del teléfono. Posteriormente, la joven salió custodiada del estudio de la emisora para declarar ante el fiscal.

César Sena y Cecilia Strzyzowski se conocieron a fines de 2021

Martes 13 de junio

La calificación del expediente fue cambiada a femicidio. El cambio obedeció a “nuevos indicios”. En ese marco, los detenidos comenzaron a ser indagados. Los únicos que aceptaron hablar ante los fiscales fueron Melgarejo y Reynoso. El resto de los sospechosos se negó a declarar.

Los Sena quedaron imputados como coautores del delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Así se retiraba el equipo de fiscales de la Comisaría 3° de Resistencia después de indagar a la familia Sena

Miércoles 14 de junio

Tras las ruedas de indagatorias, la Justicia ordenó allanamientos en la zona de Tres Horquetas. Fueron en busca del cuerpo o restos de la víctima, luego de la declaración de Melgarejo, quien dijo habría visto a César Sena y a Gustavo Obregón llegar, el domingo 4 de junio, a un campo con la joven. “Cecilia estaba amordazada, con vida y en el asiento trasero de una camioneta”, indicó el sospechoso.

Sin embargo, el procedimiento culminó con resultado negativo.

Por la tarde también se allanaron los domicilios de González y Obregón, en los que encontraron ropa que el hombre vestía cuando fue visto por las cámaras de seguridad el 2 de junio, fuera de la casa de los Sena.

En los allanamientos de este miércoles se utiliza una retroexcavadora (Edgard Aguirre)

Por otra parte, Noelia Fernández Leyes grabó un video en el que da cuenta del terror que atraviesa. Encapuchada y con la cámara casi pegada al rostro para no dar indicios de su ubicación, comentó: “No quiero saber nada de lo que se dice, simplemente quiero aportar a que esto se esclarezca. Emocionalmente no estoy bien. Mis hijos no están conmigo. Están resguardados en otro lugar por cuestiones de seguridad. Son muy pocas las personas que saben dónde estoy. Mi única seguridad es un botón antipánico, una custodia permanente y custodia para mis hijos”.

E hizo un pedido: “No dejen a mis hijos solos. Yo no puedo estar con ellos en este momento. No me voy a suicidar, no me voy a matar. Estoy resguardada en este lugar por estos días. Veremos que pasará”.

“No me voy a suicidar”: el video de una testigo del caso Cecilia Strzyzoswki

Además, el abogado Juan Díaz, que había asumido la defensa de César Sena, renunció a su patrocino “por diferencias irreconciliables”, tras la incorporación de nuevas pruebas al expediente. En declaraciones a la prensa, dio a entender que esos elementos probatorios incriminarían a su ex cliente.

En horas de la noche, la ciudad se movilizó para reclamar justicia.

Una multitud reclamó justicia por Cecilia (Edgar Aguirre)

Jueves 15 de junio

Durante la madrugada César pidió declarar, pero luego se arrepintió.

Los dichos de Díaz llegaron a oídos del joven de 19 años, quien se expresó al respecto desde la cárcel a través de una carta. El texto, escrito a mano, está dirigido al equipo de fiscales que investigan el caso.

“Soy César Sena. Estoy acusado en esta causa y me enteré que Díaz, que era mi abogado defensor y de toda mi familia, está saliendo en los medios de comunicación y está hablando cosas horribles de mí, teniendo miedo por mí y hago responsable a esta persona si me pasa algo”, manifestó el acusado, que ahora está representado por dos defensoras oficiales: Patricia Aleksich y Martha Karina Paz.

El escrito de César Sena

Se conoció que la evaluación psiquiátrica a César estableció que puede comprender el femicidio que le imputan. Ese estudio se le practicó luego de la detención. Su defensoría oficial pidió además asistencia profesional y que le suministren medicación debido a sus supuestos antecedentes mentales.

Melgarejo amplió su declaración y aseguró que llevaron el cuerpo a un basural. Si bien no pudo dar precisiones, hizo referencia a una camioneta Kangoo como el posible medio en el que se trasladó el cuerpo. A raíz de esto, se llevaron a cabo nuevos allanamientos, los cuales no arrojaron nada nuevo.

Uno de los últimos lugares allanados (Edgard Aguirre)

Viernes 16 de junio

La novedad saliente de esta jornada es que Gustavo Obregón y Fabiana González decidieron romper el silencio y hacia esta noche estaban siendo indagados por los fiscales.

También hablaron ante los investigadores los tíos de César, Patricia Acuña y Ricardo Goya, quienes aseguraron que su sobrino les negó haber cometido “algún acto de violencia” contra la víctima.

