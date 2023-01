Habló uno de los fiscales que acusa a los rugbiers: “Obtuvimos lo que buscábamos”

Los rugbiers en la sala. crédito: Telam

El fiscal Juan Manuel Dávila, encargado con Gustavo García de la acusación en el juicio por el homicidio de Fernándo Báez Sosa, aseguró que la fiscalía obtuvo lo que pretendía con los testimonios de los nueve amigos de la víctima que contaron este martes cómo había sido el ataque de los rugbiers.

“Obtuvimos lo que buscábamos en los testimonios de ayer”, dijo esta mañana Dávila a la prensa antes de ingresar a los tribunales de Dolores, donde se desarrollará la tercera audiencia del debate oral por el caso.

El fiscal afirmó que todas las declaraciones “son importantes” y sobre los testigos que se presentarán en esta jornada confirmó que se trata de “personal de seguridad y administrativo del boliche y policías que participaron ese día”.

Dávila también habló sobre el agravante del “odio de clase” que propusieron los abogados de los padres de Fernando como particulares damnificados.

Los padres de Fernando Báez Sosa en Dolores. Ezequiel Acuña

“Eso se va a ir desarrollando en el debate, pueden mutar las acusaciones, pero es lo que tenemos hoy”. De esta manera, el fiscal dejó claro que no comparte, por el momento, esa figura.

Por último, aclaró que ayer no es que se prolongó la audiencia, sino que fue “normal” porque en este juicio se esperan “jornadas hasta las 7 u 8 de la noche”.

Hoy, Pablo Ventura comenzó su declaración poco después de las 10. Dijo que no conoció a Fernando Báez Sosa y que al único de los imputados que conocía a es a Máximo Thomsen. “Con ellos (los rugbiers) no tenía ningún tipo de trato, solo sabía quiénes eran porque éramos de la misma ciudad”, dijo. El MPF preguntó si alguna vez habían tenido algún altercado o problema con él. El defensor Hugo Tomei objetó y la presidenta del tribunal no hizo lugar a la objeción.

Ventura amplió: “Con Lucas Pertossi, porque una vez habló mal de mí. Dijo que yo le parecía un tonto. Nos miramos mal en un boliche”.

Entonces, relató el momento en que fue detenido. Los rugbiers miraron atentos su relato. Luciano Pertossi, el más alejado del estrado, estiró su cuello para ver:

“Me vino a buscar la Policía a mi casa, me llevan a campana, no estaba esposado ni nada. Me sacan el DNI y el celular y me dicen que tengo que ir Gesell por el asesinato de un chico. Me esposan y me suben a un auto. En Villa Gesell me recibe la DDI y cuando llego ahí preguntaba porqué estoy ahí y ahí me explican que se me inculpaba del asesinato de un chico”, afirmó. Recordó que el expediente no marca quién lo culpó.

Sobre Ventura, Fernando Burlando, el abogado que representa a los padres de Fernando Báez Sosa, aseguró hoy que “no existe actitud más miserable en la vida que acusar a un inocente y privarlo de su libertad”.

