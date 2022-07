Las graves acusaciones de la víctima de violencia de género que descuartizó a su pareja y fue absuelta

Secreto y el hombre que mató.

Mafalda Beatriz Secreto (65), la víctima de violencia de género que mató de un tiro y descuartizó a su pareja José Luis Arena (57) hace tres años en la localidad bonaerense de Colón, fue absuelta por el Tribunal Oral N°1 de Pergamino, tal como solicitó en su alegato la abogada defensora Raquel Hermida Leyenda, también defensora de Nahir Galarza, que la representa desde 2020.

“No es cierto que haya contado con otra salida, este hecho sucedió en un contexto de legítima defensa”, consideraron los integrantes del Tribunal. El fiscal Ignacio Uthurry había solicitado en sus alegatos que Secreto sea condenada a 18 años de prisión por homicidio agravado por la relación de pareja en estado de emoción violenta.

Mafalda, que estaba bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica, estuvo presente en la sala para oír el veredicto. “Doy gracias a la Justicia que me escuchó. Porque le pusieron atención a la perspectiva de género. Es terrible lo que sufrimos las personas abusadas”, aseguró entre lágrimas una vez conocida su absolución.

Luego, agregó: “Me utilizó de mil maneras. Drogadicción, prostitución. Si yo hubiese estado en mi sano juicio, jamás lo hubiese hecho. En mi vida había tocado un arma, nunca le hubiera pegado un tiro a nadie. Siento mucha vergüenza de haber puesto en peligro a mis hijas y mis nietas. Porque las puse en peligro al ponerme en pareja con José”.

Tras el veredicto, Secreto se negó a dar entrevistas cuando las había dado en los años previos al final del proceso.

Hoy por la mañana, Hermida Leyenda difundió una carta de Secreto al periodismo donde formuló fuertes acusaciones: definió a Arena como “un narcotraficante”, apuntó contra el entorno de su ex, contra la propia Procuración bonaerense y afirmó que estudios jurídicos y escribanías lo protegían.

Hermida Leyenda y Secreto.

La carta completa:

“Estimados, agradezco a todos su interés en conocer mi historia.

Hoy, mi nombre es tristemente conocido por un homicidio que me vi obligada a cometer ante una situación excepcional y extrema.

Estuve detenida y en la Unidad Penitenciaria, conocí a la doctora Raquel Hermida Leyenda, mi defensora.

Ella me conectó con el doctor Enrique Stola (medico Psiquiatra) y la licenciada Alicia Castro (perito psicóloga) de la Red de Contención Los tres me hablaron de derechos, libertad y así obtuve la prisión domiciliaria.

Ayer y gracias a los fundamentos de mi abogada, el Tribunal falló mi absolución por LEGÍTIMA DEFENSA.

A pesar de ello no soy libre, mi ex pareja tenía muchos contactos por su actividad de narcotraficante. Me amenazaba con delincuentes y hasta con el mismo Ministerio Público. Importantes estudios jurídicos y escribanías lo protegían.

Hoy siguen en riesgo mi familia y los testigos que declararon.

Por eso y para protegerlos DECIDÍ NO DAR ENTREVISTAS.

Espero sepan comprender mi situación de vulnerabilidad que puede extenderse más allá de Casación.

Muchísimas gracias y mil disculpas.

MAFALDA SECRETO.”

Secreto registró con fotos los golpes que sufrió.

Los nuevos dichos en esta carta implican una posible responsabilidad de varias personas -a las que no nombra explícitamente- para encubrir a Arena. La línea más preocupante, que podría ameritar una investigación interna y una causa penal, es la acusación a miembros de la Procuración bonaerense, donde Secreto podría declarar como testigo.

Una cosa es tener un abogado en el bolsillo. Otra, un fiscal. Si Arena tenía este contacto, ¿quién era?

SEGUIR LEYENDO: