La Plata: un policía de la Bonaerense mató a tiros a un menor que quiso robarle

Sumario: la Bonaerense en el lugar del crimen.

Ayer a las 22 horas, un efectivo de la Policía Bonaerense mató a un adolescente de 17 años que supuestamente intentó robarle e hirió a otro, de 20 años de edad.

El hecho, según confirmaron fuentes policiales a Infobae, ocurrió sobre la calle 65 en la intersección con las calles 9 y 10 de la capital provincial. Allí, Julio Hernán Ramos, de 30 años, con rango de oficial ayudante, en la nómina de la fuerza al menos desde 2012 según sus registros previsionales, fue sorprendido según su relato por dos jóvenes que intentaron asaltarlo. Ramos también trabaja para una empresa de delivery como repartidor, según información de Télam.

Así, tomo su pistola reglamentaria, una Taurus 9 milímetros, y disparó. N.G.N, de 17 años, con un domicilio a 30 cuadras del lugar del hecho, falleció en el acto producto de las balas. El segundo de ellos, Nahuel M., de 20 años, supuestamente logró huir. Fue encontrado en la guardia del hospital San Martín con una bala en el brazo derecho una hora después.

Ramos se presentó poco después en una dependencia de la fuerza mientras la Bonaerense acordonaba la escena. Pidió hacer una declaración espontánea. La fiscal Cecilia Corfield, que investiga el caso bajo una calificación de homicidio en ocasión de robo, lo indagará mañana. El agresor sobreviviente será oído durante el lunes. Mientras tanto, le secuestró la pistola usada en el hecho. Las pericias del caso serán realizadas por peritos de la Procuración en Lomas de Zamora y de la Asesoría Pericial de La Plata.

Corfield decidió no detener al policía : no tomó ningún temperamento en su contra. El área de Asuntos Internos no inició un expediente interno. Nahuel M., confirman fuentes del caso, había salido de un penal en diciembre pasado tras cumplir una condena por tenencia de arma de fuego y amenazas.

El ladrón herido tras ser detenido.

Los hechos de inseguridad que involucran a policías y que los tienen como víctimas o victimarios de los homicidios de ladrones son una constante en el mapa bonaerense. La semana pasada, un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató a uno de los tres ladrones que intentaron robarle el auto en la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza. El delincuente que perdió la vida tenía 22 años.

El hecho ocurrió el cruce de General Aquino y la calle 108. Allí, el hombre de la fuerza policial se encontraba vestido de civil, dentro de su auto, aguardando por su novia, cuando fue interceptado por tres delincuentes.

Una cámara de seguridad de la zona captó el momento en el que los ladrones, a bordo de un Chevrolet Meriva, estacionan a la par del auto del policía, y desciende uno de ellos con un revólver calibre 22 con el cual apuntó al efectivo -se presume- para robarle su vehículo, un Chevrolet Zafiro.

Frente a la amenaza, el policía se defendió del intento de asalto con su arma reglamentaria, un Bersa Thunder calibre 9 milímetros, con la cual le disparó tres veces al ladrón.

SEGUIR LEYENDO: