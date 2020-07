Es decir, la acusación que puede llevar a un juicio oral y público al cura no garantizó su despido de la Iglesia católica y de su nómina. Está suspendido desde el punto de vista del derecho canónico. Pero que lo despidan no depende de una condena secular, sino del fallo de la Iglesia misma. Una fuente en la Conferencia Episcopal Argentina asegura: “Hasta que el proceso canónico no determine la expulsión de la Iglesia, que depende en última instancia de la decisión del Papa Francisco, Manuel seguirá con un ingreso. No se puede dejar de asistirlo en su salud y alimentación”.