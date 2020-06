“Considero que los penados no deben cobrar, no necesitan ese dinero dentro de la cárcel y tendrían que haber hecho entrecruzamiento de datos con Registros de Antecedentes Penales (RNR). Porque los procesados mientras no se demuestre lo contrario son inocentes”, dijo la jueza Merched a Infobae. “Recibí varios pedidos de este tipo, pero fueron rechazados porque no les corresponde cobrar; no sé cuál fue el criterio que adoptaron mis colegas”, sostuvo