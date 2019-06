"Yo chorro no soy. No los estamos estafando con las noticias. Es muy extraño que tenga que explicar esto pero algo está pasando en una parte de la sociedad que atacan a algunos periodistas. 'Chorro', 'ladrón', no es algo que me suela pasar que me griten así. Cada tanto me gritan. Ahora, ladrones nosotros no somos. No estamos ahí robando. Yo no soy la persona que dijo que no dije que todo lo que tuve en la otra vida era de otra persona que está en el cielo", indicó, en referencia a la grabación de Lázaro Báez que dio a conocer ayer el programa PPT.