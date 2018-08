Frente a lo que pareciera que fatalmente va a ocurrir, la ex jefa de Estado intentó tomar la iniciativa y pidió que el Senado autorice los allanamientos pero con una serie de exigencias con la intención de condicionar al juez Bonadio. La pretensión de la ex Presidente no sólo es insólita e inédita en la historia parlamentaria argentina sino a todas luces ilegal.