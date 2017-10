-Pero hay una inversión. Pagan los sueldos de los policías que detienen a las personas. Y como no hay lugar para alojar a estos internos entonces van a comisarías. Has estado en esos lugares, yo he estado. Sucios, amontonados, atmósferas irrespirables, rodeado de enfermos. Son lugares medievales. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Sale la persona rehabilitada? No, sale con una violencia internalizada que soltará en la próxima víctima, con el deseo de infligir sufrimiento. A ver, yo no soy abolicionista, no estoy en contra de la cárcel, pero hay que pensar el sistema con la cabeza fría, con ideas, con políticas públicas, no con venganza.