Los captores comenzaron a perder la calma alrededor de la víctima vendada. El joven raptado claramente no era el blanco original. "Nos confundimos feo", decían los secuestradores por teléfono a un tal "Tío", el presunto jefe de la operación: "Este pibe no tiene un lunar, no tiene campera. Es otro, nada que ver, amigo", le advirtieron. "Uh, y bueno, llevátelo igual, esperamos un rato a ver qué dice", respondió el "Tío", quizás para cubrirse.