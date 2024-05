Naomi Campbell cumple 54 años: la diosa que reinó en las pasarelas entre escándalos y ataques de furia

Naomi Campbell en mayo de 2024, durante la presentación en el Festival de Cannes de Furiosa, la saga de Mad Max REUTERS/Yara Nardi

“Nunca hago dieta. Fumo. Bebo de vez en cuando. Jamás hago ejercicio. Trabajo muy duro y valgo cada centavo”, dijo alguna vez. La historia de la moda tomará nota cuando, el próximo 22 de junio, el Victoria & Albert Museum de Londres inaugure la primera exposición dedicada a la vida y a la carrera de Naomi Campbell. Llevará su nombre de pila, el programa trazará su huella en la industria y su progreso cultural durante las últimas tres décadas y media, en historias contadas a través de imágenes vinculadas a la supermodelo, que hoy cumple 54 años.

Pero no todo fue lujo y glamour en su vida: en el debe se podría sumar desde aceptar diamantes de sangre hasta agredir a la gente con objetos voladores. Puede que sea deslumbrante en la pasarela, pero la británica tiene un historial bastante turbio.

Nace una diosa de ébano

Naomi Elaine Campbell nació el 22 de mayo de 1970 en Londres, Inglaterra. Hija de una bailarina oriunda de Jamaica y de un padre cuya identidad no ha sido revelada públicamente. Antes de ingresar al mundo de la moda, Campbell apareció en videos musicales de artistas como Bob Marley y Culture Club, hasta que fue descubierta, a loa 15 años, por la agencia de modelos Synchro mientras paseaba por Covent Garden en Londres.

Pronto se consolidó como una de las principales modelos de las pasarelas internacionales, después de asegurar su primer trabajo destacado para Vogue, la influyente revista de moda británica. Además, durante los años posteriores, se destacó como la primera modelo de ascendencia africana en protagonizar la portada de varias revistas de renombre en Occidente, como Vogue y Time. A pesar de afirmar que su infancia fue feliz, cuando era apenas una bebé su madre la dejó al cuidado de una niñera para embarcarse en giras por Europa con una compañía de danza. A medida que Naomi crecía, la acompañaba en sus travesías. “Mi madre solía llevarme de viaje por toda Europa. Me encantaba descubrir nuevos lugares”. Luego, ese estilo de vida se convirtió en algo habitual para ella, y con unas medidas ideales para los cánones de la moda en los ‘90 (86-60-87), conquistó las pasarelas de todo el mundo.

La primera tapa de Vogue británica de Naomi Campbell

Su carrera como modelo se distingue por su longevidad y su impacto global. Desde sus inicios en la década de 1980, Campbell rápidamente se convirtió en una de las supermodelos originales, junto con figuras como Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista y Claudia Schiffer. Esta era dorada del modelaje estableció a estas mujeres como celebridades de renombre mundial, más allá de ser simples rostros de campañas publicitarias. Una de las características más notables de la carrera de Campbell es su habilidad para trabajar con una impresionante gama de diseñadores de alta costura y marcas de lujo. Ha desfilado para casas de moda como Chanel, Prada, Louis Vuitton, y Dolce & Gabbana. Su presencia en la pasarela es legendaria, conocida por su andar seguro y su carisma. Además, su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y épocas de la moda ha permitido que su carrera continúe con éxito durante más de tres décadas.

Además de sus trabajos en la pasarela, Campbell ha sido la cara de numerosas campañas publicitarias de alta visibilidad. Ha aparecido en anuncios para marcas como Versace, Yves Saint Laurent, Burberry, y Fendi, entre muchas otras. Su imagen ha sido capturada por algunos de los fotógrafos más famosos del mundo, incluyendo a Mario Testino, Steven Meisel y Peter Lindbergh. Estas colaboraciones han resultado en portadas icónicas y editoriales memorables que han dejado una marca indeleble en la historia de la moda. A lo largo de su carrera, Campbell también ha sido un referente en las revistas de moda más prestigiosas. Ha aparecido en cientos de portadas de revistas como Vogue, Harper ‘s Bazaar, Elle, y W. Su aparición en la portada de la edición estadounidense de Vogue en 1989 fue histórica, ya que fue la primera modelo negra en lograr este hito. Su trabajo ha sido fundamental para abrir puertas a modelos de color en una industria que tradicionalmente ha estado dominada por estándares de belleza eurocéntricos. Sin embargo, su historia también tuvo sus máculas.

La super modelo Naomi Campbell junto a Ghislaine Maxwell, pareja del pedófilo Jeffrey Epstein, una amistad que la obligó a dar explicaciones (Photo by Mark Mainz/Getty Images)

¿Testigo de Epstein?

Según The Telegraph, Campbell, al igual que otros personajes públicos, aparecía en la infame libreta negra del pedófilo Jeffrey Epstein. Aunque figurar en la lista no significa necesariamente que alguien fuera consciente de sus crímenes, Campbell fue fotografiada junto a su confidente más cercana, la traficante sexual convicta Ghislaine Maxwell, en numerosas ocasiones. Una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre, alegó en Twitter que Naomi no sólo estaba al tanto de los delitos de Maxwell, sino que también era su amiga, escribiendo, “Era la mejor amiga de Maxwell. No hay forma de que no supiera lo que estaba pasando frente a sus propios ojos. Todos estaban al tanto de la operación de Epstein y Maxwell, tampoco se esforzaron en ocultarlo”.

En otro tweet, afirmó que Naomi fue testigo de sus abusos a menores. Para responder a las acusaciones de que era cómplice, la supermodelo publicó un vídeo titulado “Un mensaje de Naomi” en su canal de YouTube. Aunque Campbell reconoció que conocía a Epstein, ya que con frecuencia se sentaba en la primera fila de los desfiles de Victoria ‘s Secret, insistió en que no estaba al corriente de los continuos abusos: “Lo que ha hecho es indefendible, y cuando me enteré de lo que hizo, me revolvió el estómago, como a todo el mundo”.

Naomi Campbell and Caroline Rush attend The Fashion Awards 2019 and Fashion For Relief special announcement at The Ritz. 24 June 2019.

Caridad dudosa

Según su sitio web oficial, en el 2005 Naomi Campbell estableció la organización benéfica Fashion For Relief para ofrecer asistencia a las personas afectadas por el huracán Katrina. Sin embargo, en el 2021 surgieron preocupaciones sobre las finanzas de la organización. Como informó The Guardian, la Comisión de Caridad de Inglaterra inició una investigación sobre Fashion For Relief debido al alto nivel de gastos de los administradores en honorarios de consultoría y viajes, que superaron los 100 mil dólares sólo en el 2019. Además, hubo un considerable retraso en la presentación de las cuentas, que la organización benéfica atribuyó a la pandemia de coronavirus.

Fashion for relief organizó lujosas fiestas y eventosl. Por ejemplo, un evento en el Museo Británico terminó acumulando casi 2 millones de dólares en gastos. Pierre Musa, un artista que ya había realizado donaciones a la ONG, afirmó, “La realidad es que las donaciones a Fashion For Relief son una fracción del dinero recaudado. En cambio, el dinero se ha ido en eventos extravagantes y otros gastos”. Musa señalo que en la lista de donantes figuraban numerosos multimillonarios cuyas intenciones filantrópicas eran dudosas. Personas cercanas a Naomi Campbell negaron su implicación en negocios turbios, señalando que no es inusual que las galas de la llamada “Lista A” acumularan enormes facturas. También aseguraron que ninguno de los fondos utilizados para pagar esas facturas procedía del público.

Nelson Mandela y Naomi Campbell. En un cumpleaños del líder sudafricano conoció al "señor de la guerra" Charles Taylor, presidente de Liberia, quien le obsequió un "diamante de sangre" (Photo by Michelly Rall/WireImage)

El diamante del conflicto

La supermodelo se vio involucrada en el proceso legal relacionado con crímenes contra la humanidad en La Haya en el 2010, cuando se alegó que había recibido diamantes de sangre del ex presidente de Liberia, Charles Taylor, un señor de la guerra. Estos diamantes provienen de países devastados por cruentos conflictos y se utilizan para financiar atrocidades. Una fotografía de Campbell posando junto a Taylor y Mia Farrow en una fiesta en casa de Nelson Mandela en 1997 fue presentada como evidencia durante el juicio.

No obstante, según ABC News, la imagen es especialmente polémica debido a las afirmaciones de que Taylor estaba en Sudáfrica en ese momento para adquirir armas a cambio de diamantes de sangre. Antes del proceso legal, en entrevista con ABC News, Naomi reiteró que no había recibido ningún diamante por parte de Taylor. Sin embargo, Farrow contradijo sus afirmaciones, argumentando, “Dijo que durante la noche, unos hombres habían llamado a su puerta y ella, medio dormida, la abrió, y eran representantes del presidente Charles Taylor y que le habían regalado un enorme diamante”.

Taylor afirmó, sin embargo, que los diamantes que obsequió a Campbell no eran diamantes de sangre, y aunque los lazos entre la modelo y Taylor eran mínimos, finalmente accedió a colaborar con las autoridades y testificó en el juicio. Durante su testimonio, Campbell admitió haber recibido diamantes de Taylor, pero afirmó que desconocía su origen controvertido o su procedencia. “Vi unas cuantas piedras ahí, y eran piedras muy pequeñas y de aspecto sucio”. En el año 2012, Taylor fue hallado culpable de crímenes de guerra y sentenciado a 50 años de cárcel.

Naomi al natural, tomando sol

Sus ataques de ira

A lo largo de su trayectoria, la supermodelo ha demostrado tendencias a los estallidos violentos. Como indica The Independent, fue denunciada por agresión en ocho ocasiones. Estas acusaciones se remontan a 1998, cuando, según la BBC, fue acusada de estrangular y sacudir a su asistente en ese momento, antes de golpearla en la cabeza con un teléfono. Aunque Campbell admitió su culpabilidad, logró evitar la prisión.

En 2007, The New York Times reportó que nuevamente se había admitido culpable, esta vez de atacar a su asistente, Ana Scolavino. Arrojó un dispositivo móvil a la cabeza de la trabajadora, quien requirió ser hospitalizada y suturada con cuatro puntos. No obstante, la modelo expresó que no tenía intención de lastimarla, mencionando, “Fue un accidente porque no tenía intención de golpearla. Lo siento”.

El siguiente año fue sancionada con una multa de 4.600 dólares y sentenciada a realizar trabajos comunitarios por agredir a dos agentes de policía en el aeropuerto de Heathrow. Además, se le prohibió viajar con British Airways. Durante una conversación con Oprah sobre su problemático historial, la supermodelo admitió tener dificultades con el manejo de la ira y sentirse inmediatamente culpable después de sus estallidos. “Siento remordimientos, me siento avergonzada. Lo siento por ellos. ¿Qué les he hecho? Hacerles daño”. Además, destacó que hubo un par de denuncias falsas de agresión en su contra; fue acusada de golpear a un camarógrafo de NBC y de agredir a un conductor, pero aseguró que ambas acusaciones eran infundadas.

El 23 de noviembre de 2010, en San Petesburgo, Naomi Campbell entrevistó a Vladimir Putin (Photo by Konstantin Zavrazhin/TCF/Getty Images)

Cerca de Putin

Antes de la invasión de Ucrania en 2022, Vladimir Putin ya era una figura muy polémica, reconocida, entre otras cosas, por su represión generalizada de los derechos LGBTQ+ en toda Rusia y por criminalizar la oposición. Sin embargo, en 2011, Putin fue entrevistado por Naomi Campbell para GQ. La entrevista fue relajada, la británica preguntó a Putin sobre su salud y su estado físico, y también elogió al líder ruso por su aparente buena forma. La conversación se tornó cada vez más inquietante cuando Putin empezó a hablar sobre su admiración por las mujeres. Específicamente, Putin elogió los esfuerzos de un grupo de estudiantes que posaron para él en ropa interior, como parte de un calendario erótico para celebrar su quincuagésimo octavo cumpleaños.

En respuesta, los manifestantes a favor de los derechos humanos se unieron para elaborar un segundo calendario, claramente no erótico, en el que se cubrían la boca con cinta adhesiva para representar la represión de los disidentes en Rusia. En relación con este segundo calendario, Putin afirmó, “Es tendencia criticar a quienes están en el poder. Si muestras apoyo hacia alguien como yo, te acusarán de intentar ganarte su favor. Las chicas del calendario erótico fueron valientes”.

Según informó Evening Standard, Campbell optó por no plantear deliberadamente preguntas de naturaleza política a Putin. La modelo fue criticada severamente por mantener un tono superficial durante la entrevista, sin profundizar en temas como los rumores sobre su supuesta amante, la corrupción o la invasión de Chechenia.

Con Tyra Banks en Los Angeles. Ambas top models tienen una larga rivalidad (Photo by Michael Buckner/Getty Images for NAACP)

Naomi vs. Tyra

Durante una entrevista en el programa de entrevistas Skavlan en 2016, Tyra Banks compartió la historia de su tensa relación con Naomi Campbell. Cuando llegó a París por primera vez como joven modelo, Banks se encontró constantemente comparada con Campbell, lo que podría interpretarse como una forma de micro agresión racista. Campbell reaccionó negativamente a estas comparaciones e hizo que Banks se sintiera incómoda y poco acogida. “No era justo para Naomi. Pero su reacción fue, hasta el día de hoy, algo que me da mucho miedo”, afirmó Banks.

En una entrevista con The Wall Street Journal, Tyra profundizó sobre este período difícil, revelando que lloraba todos los días debido a la atención negativa de Naomi Campbell, a quien admiraba desde hace mucho tiempo. “Ella era una supermodelo y yo no era más que una chica nueva que había llegado en avión desde París. Cuando era joven, no lo entendía. ¿Por qué está haciendo esto? Es tan cruel”, expresó Banks.

Al reflexionar sobre la situación como adulta, Tyra dijo que culpaba a la propia industria de la moda, y no a Naomi, del resentimiento entre ellas, resaltando la tendencia de los ejecutivos de la moda a enfrentar a las mujeres entre sí para obtener más publicidad. Aunque Naomi finalmente se disculpó con Tyra, la disputa se reavivó en el 2020 cuando volvió a compartir un artículo en su historia de Instagram que etiquetaba a Tyra Banks, y no a Naomi Campbell, como “la verdadera chica mala”.

Una verdadera furiosa

En el 2001, se prohibió la entrada de Naomi Campbell a la tienda Voyage de Londres después de una discusión con el personal al no dejarla pasar de inmediato. Fue una nueva acusación contra la supermodelo por maltratar al personal de servicio y a los trabajadores de los comercios.

En el 2015, según publicó Daily Mail, Naomi insultó a dos empleados de la tienda Louis Vuitton de Londres. Parece ser que le incomodó que los vendedores decidieran tomar el ascensor al mismo tiempo que ella, y los calificó de “unos cualquiera”, según un testigo que afirmó, “Siguió repitiendo la palabra hasta que su acompañante les pidió que se marcharan”.

En declaraciones al New York Post, un maitre de un lujoso restaurante neoyorquino afirmó que Campbell siempre se comportaba de manera poco amable con el personal cuando visitaba el establecimiento. Según él, “Era alguien a quien temíamos que viniera. Necesitaba mucha atención. Devolvió su comida bastantes veces”. Los representantes de Campbell han negado rotundamente esta historia, calificándola como completamente falsa.

Ha promovido dietas controvertidas

Según The Sun, en una entrevista, Campbell reveló que, excepto los domingos, donde se permite disfrutar de postres, solo come una vez al día, afirmando, “Como en el almuerzo. El almuerzo es mi cena porque en realidad solo como una vez al día”. La industria de la moda promueve ideales corporales poco realistas y, desafortunadamente, esa mentalidad se arraiga en las propias modelos. En múltiples ocasiones, Naomi ha respaldado dietas extremadamente bajas en calorías. En un reportaje de 2013 con Heat, promovió el ayuno por una vez a la semana. Años después, en 2019, durante una aparición en el programa británico Lorraine, detalló su práctica de ayuno intermitente, donde reveló que durante un par de días a la semana se abstiene completamente de comida, subsistiendo únicamente con agua o jugos. A pesar de esto, enfatizó que no pasa hambre.

En 2021, Naomi Campbell tuvo a su primer hijo por vientre subrogado

Como señala Harper ‘s Bazaar, las supermodelos de los años 90 son producto de una época especialmente tóxica y negativa para la imagen corporal, donde se promovían e incluso se veneraban dietas de moda perjudiciales y cuerpos delgados poco realistas. Aunque el ayuno intermitente ha ganado popularidad en los últimos años, persisten muchas dudas sobre sus supuestos beneficios. Un estudio realizado en el 2022 por la Universidad de Toronto descubrió una posible conexión entre el ayuno intermitente y los comportamientos alimentarios desordenados.

En 1994, Campbell publicó su primera autobiografía, “Swan”, que refleja su versatilidad y su interés en explorar diferentes formas de expresión artística. Asimismo, ha incursionado en la televisión, participando como juez y mentora en programas como The Face, donde comparte su vasta experiencia y conocimiento con aspirantes a modelos, inspirando a nuevas generaciones.

Luego de tantos años escandalosos, en 2021, la icónica modelo hizo un cambio de vida rotundo: anunció la llegada de su primera hija a través de gestación subrogada, sorprendiendo al mundo. “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido como su madre. Me siento profundamente honrada por tener esta alma gentil en mi vida. No hay palabras para expresar el vínculo de amor eterno que ahora comparto contigo, mi ángel”, expresó la supermodelo en sus redes sociales. Dos años más tarde, en 2023, Naomi celebró nuevamente la llegada de un niño a su familia, repitiendo la experiencia de convertirse en madre. Seguramente hoy cumpliendo 54 años y con su familia bien constituída, Campbell esté muy bien rodeada, porque según ella misma confesó, “Me encanta ser mamá. Y eso es exactamente lo que es: para ellos no soy Naomi, soy su madre”.